«Міськавтодор-1» контролює ситуацію на дорогах

Аби не допустити виникнення ожеледиці на дорогах Нікополя, у місті проходить попереджувальна обробка дорожнього покриття. Працівники КП «Міськавтодор–1» у якості протиожеледної суміші використовують сіль та відсів. Крім того, за словами директора КП «Міськавтодор-1» Володимира Осадчого, у цьому році нововведенням стала обробка доріг сольовим розчином високої концентрації, що попереджає налипання снігу.
Загалом, завдяки злагодженій роботі підприємства, цієї зими у водіїв майже не виникало проблем з проїздом по головних вулицях міста. Гарним показником роботи є і той факт, що рух автобусів по всіх маршрутах задовольняє потреби населення і громадський транспорт працює у штатному режимі без затримок.
Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка. Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
Все, як би точно сказано.. Але є одне зауваження: Андрій Федорович не перший рік в Верховній Раді..І п'ять років тому керував медичною "реформою" в Нікополі.. До чого вона привела, ми бачимо.. Тому треба і нести відповідальність за свої дії, а все інше це тільки слова які нічого не варті..
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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