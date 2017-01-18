«Міськавтодор-1» контролює ситуацію на дорогах

Аби не допустити виникнення ожеледиці на дорогах Нікополя, у місті проходить попереджувальна обробка дорожнього покриття. Працівники КП «Міськавтодор–1» у якості протиожеледної суміші використовують сіль та відсів. Крім того, за словами директора КП «Міськавтодор-1» Володимира Осадчого, у цьому році нововведенням стала обробка доріг сольовим розчином високої концентрації, що попереджає налипання снігу.









Загалом, завдяки злагодженій роботі підприємства, цієї зими у водіїв майже не виникало проблем з проїздом по головних вулицях міста. Гарним показником роботи є і той факт, що рух автобусів по всіх маршрутах задовольняє потреби населення і громадський транспорт працює у штатному режимі без затримок.





Прес-служба міської ради

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