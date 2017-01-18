В Покровске проходил I Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти М.В.Оганесяна

С 10 по13 января в городе Покровске проходил I Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти первого мастера спорта СССР в Донецкой области М.В.Оганесяна среди юношей и девушек 2001-2003, 2004-2005, 2006 и младше. Участие приняли 7 команд (66 участников) из разных городов Украины.
Перед началом турнира состоялось торжественное открытие мемориальной доски имени М.В.Оганесяна, а в специализированном зале для настольного тенниса — торжественное открытие соревнований. Соревнования проходили в интересной спортивной борьбе. Участники соревнований и их представители остались довольны организацией соревнований и объективным судейством, которое обеспечил главный судья соревнований — судья Национальной категории Бобырь А.Г. (город Киев).
Команда теннисистов КЗ НДЮСШ №2 «Никополь 98» в составе семи человек, под руководством тренера-преподавателя по настольному теннису Светланы Братик успешно выступила на этих соревнованиях: в личном зачете первое место заняли Гусева Виктория и Куренная Елена, серебряными призерами стали СпиринаВиктория, Дерлюк Анна и Дерлюк Антон. В парном зачете среди девушек Гусева Виктория и Спирина Виктория заняли первое место, Дерлюк Антон в паре с Регатуном Олегом (город Дружковка) заняли второе место, Куренноя Елена и Дерлюк Анна заняли третье место.
В командном зачете команда девушек в составе Гусевой Виктории, Спириной Виктории, Куренной Елены и Дерлюк Анны стала серебряным призером, а команда юношей в составе Дерлюка Антона, Ефарова Романа и Швыдкого Михаила заняла третье место. В общекомандном зачете наша команда заняла второе место.
Поздравляем наших спортсменов и их тренера с удачным началом выступлений в Новом 2017 году!
Сама назва " Міськавтодор контролює ситуацію на дорогах" звучить як сарказм :)) Щось робить - я згоден, но не контролює... Другорядні вулиці небезпечні і на багатьох вулицях нічого не робили... Тому дивно читати такі статті. Роботи ще дуже багато! Тому побажаємо собі гарної погоди та чистих доріг! :))
По центральным улицам согласен. Но почему сейчас когда есть время, забывают и про внутриквартальные дороги? Там где глыбы льда посредине и с боков колеи. Машины крутит как хочет. Вчера внуков завозил в 9 ю школу (сегодня уже не рискнул) когда спускался около СК "Торнадо" машину потихонечку но вертело как хотело. Одним колесом стоит выйти из колеи, зацепиться за ледяной булыжник и все, и понесет по буеракам. Это на четырех практически новых шипах. А с низу Ланос "палировал" не зная куда ему деваться, а с права детки с мамами как "Нинзи - черепашки" передвигали ноги тупо по льду. Это что? И так по всему городу. Возле школ можно посыпать и убрать булыжники? А автобусные остановки? Люди с автобуса выходят и прямо на каток, и падают. Сам видел тоже вчера на Сирка. Ну нет сейчас снега, есть же время привести в порядок не только центральные улицы. Или это не нужно???
Вот поэтому необходимо введение военного положения. И с такими гнидами ватными был бы разговор короткий. Это раньше с ними дискутировали, уговаривали. Доуговаривались что они агрессора в наш дом призвали. Нужно конфисковывать все имущество, сажать в скотовозы и отправлять на Россию, их доисторическую родину. А в их квартиры заселять нормальных людей, которые будут отстраивать Донбасс. Но пока при власти барыги ВП не будет. А мирно они не уйдут. Через выборы тоже от них не избавиться. Поэтому все все понимают, но время еще не пришло. Революции по плану и по заказу не делаются. Вот когда народ решит что с него хватит - тогда и настанут в стране изменения. Тогда и Донбасс с Крымом вернем без всяких Трампов, Обам, Меркель. Наши проблемы мы можем решить только сами. А вот эти персонажи, показанные на видео и есть те самые "козлы, которые нам постоянно мешают жить", как говорил в свое время один енакиевский зек и от которых нужно очистить украинское общество как от заразы чтобы не отравляла его изнутри.
Обычные "базарные" тётки.. У нас тоже есть такие в Никопольском Горсовете. Беда в том, что они управляют городским хозяйством, но и зелёного понятия не имеют про такие понятия как стратегия развития города, планирование, инвестирование и.т.д. Зачем они лезут к власти и кто их выбирает - это уже другая тема..
Все, як би точно сказано.. Але є одне зауваження: Андрій Федорович не перший рік в Верховній Раді..І п'ять років тому керував медичною "реформою" в Нікополі.. До чого вона привела, ми бачимо.. Тому треба і нести відповідальність за свої дії, а все інше це тільки слова які нічого не варті..
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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