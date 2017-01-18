В Покровске проходил I Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти М.В.Оганесяна

С 10 по13 января в городе Покровске проходил I Всеукраинский турнир по настольному теннису памяти первого мастера спорта СССР в Донецкой области М.В.Оганесяна среди юношей и девушек 2001-2003, 2004-2005, 2006 и младше. Участие приняли 7 команд (66 участников) из разных городов Украины.

Перед началом турнира состоялось торжественное открытие мемориальной доски имени М.В.Оганесяна, а в специализированном зале для настольного тенниса — торжественное открытие соревнований. Соревнования проходили в интересной спортивной борьбе. Участники соревнований и их представители остались довольны организацией соревнований и объективным судейством, которое обеспечил главный судья соревнований — судья Национальной категории Бобырь А.Г. (город Киев).





Команда теннисистов КЗ НДЮСШ №2 «Никополь 98» в составе семи человек, под руководством тренера-преподавателя по настольному теннису Светланы Братик успешно выступила на этих соревнованиях: в личном зачете первое место заняли Гусева Виктория и Куренная Елена, серебряными призерами стали СпиринаВиктория, Дерлюк Анна и Дерлюк Антон. В парном зачете среди девушек Гусева Виктория и Спирина Виктория заняли первое место, Дерлюк Антон в паре с Регатуном Олегом (город Дружковка) заняли второе место, Куренноя Елена и Дерлюк Анна заняли третье место.

В командном зачете команда девушек в составе Гусевой Виктории, Спириной Виктории, Куренной Елены и Дерлюк Анны стала серебряным призером, а команда юношей в составе Дерлюка Антона, Ефарова Романа и Швыдкого Михаила заняла третье место. В общекомандном зачете наша команда заняла второе место.

Поздравляем наших спортсменов и их тренера с удачным началом выступлений в Новом 2017 году!