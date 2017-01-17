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В Украине / Андрій Шипко: Коли за медицину в країні відповідає команда мадагаскарських пінгвінів, здоров`я нам ще знадобиться (Сегодня, 14:10)
Народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко розкритикував нову команду МОЗ за відсутність реформ в галузі медицини.
Про це він заявив під час виступу у трибуни на пленарному засіданні Верховної Ради.
«Дивлячись на те, що за наше з вами здоров’я відповідає команда мадагаскарських пінгвінів (вони самі себе так назвали в інтерв’ю Українській правді), здоров’я нам ще знадобиться. З моменту призначення нової команди МОЗ, я ходив на всі заходи, на презентації реформи охорони здоров’я, але бачу тільки балачки», – заявив Андрій Шипко.
Він наголосив, що за два минули роки Комітет з питань охорони здоров`я вже підготував законопроекти, які дадуть ефективний старт змінам в системі охорони здоров`я.
«Нашим Комітетом з питань охорони здоров’я за два роки напрацьовані законопроекти про лікарські засоби, про медичне забезпечення, про трансплантацію, про реабілітацію. Уже отримав схвальну оцінку Комітету з питань соціальної політики проект Закону про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування. Тобто, є законопроекти, які уже сьогодні дадуть старт якісним змінам в охороні здоров’я, та команда МОЗ їх навіть не читає. На засіданні нашого Комітету в.о. міністра під протокол заявила, що несе персональну відповідальність за те, що відбувається у галузі, що ліки будуть у лікарнях і пацієнти їх отримають», – наголосив народний депутат.
Народний депутат підкреслив: медицина в Україні знищена і країна втрачає населення через неефективну медичну допомогу.
«З початку року, за неповних три тижні ми втратили 28 тисяч громадян. А півмільйона українців щорічно помирає від серцево-судинних захворювань та раку. Тільки уявіть, за два роки з карти України зникає місто-мільйонник. Так, ми розуміємо, що профілактика дуже важлива, ми за профілактику, але що робити тим, у кого інфаркт чи третя стадія раку? Сьогодні медицина знищена. І якби не позиція Прем’єр-міністра на якісні зміни у галузі, я навіть боюсь уявити можливі наслідки від роботи цієї команди», – заявив Андрій Шипко.
А також зазначив, що в Україні найнижча тривалість життя у Європі – 68 років, тоді як у сусідній Польщі – 76 років, у Білорусії – 71 рік, в Румунії – 74 роки. Така ж жахлива ситуація і з приростом населення.
За словами нардепа, українська медицина потребує відродження, яке має полягати у доступності ліків для населення, наданні своєчасної медичної допомоги, наявності фахівців у лікарнях, які отримують гідну зарплату.
інформація прес-служби А.Ф.Шіпко
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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