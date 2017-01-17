Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

В Украине / Андрій Шипко: Коли за медицину в країні відповідає команда мадагаскарських пінгвінів, здоров`я нам ще знадобиться (Сегодня, 14:10)

Народний депутат групи «Партія «Відродження» Андрій Шипко розкритикував нову команду МОЗ за відсутність реформ в галузі медицини.

Про це він заявив під час виступу у трибуни на пленарному засіданні Верховної Ради.

«Дивлячись на те, що за наше з вами здоров’я відповідає команда мадагаскарських пінгвінів (вони самі себе так назвали в інтерв’ю Українській правді), здоров’я нам ще знадобиться. З моменту призначення нової команди МОЗ, я ходив на всі заходи, на презентації реформи охорони здоров’я, але бачу тільки балачки», – заявив Андрій Шипко.

Він наголосив, що за два минули роки Комітет з питань охорони здоров`я вже підготував законопроекти, які дадуть ефективний старт змінам в системі охорони здоров`я.

«Нашим Комітетом з питань охорони здоров’я за два роки напрацьовані законопроекти про лікарські засоби, про медичне забезпечення, про трансплантацію, про реабілітацію. Уже отримав схвальну оцінку Комітету з питань соціальної політики проект Закону про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування.  Тобто, є законопроекти, які уже сьогодні дадуть старт якісним змінам в охороні здоров’я, та команда МОЗ їх навіть не читає. На засіданні нашого Комітету в.о. міністра під протокол заявила, що несе персональну відповідальність за те, що відбувається у галузі, що ліки будуть у лікарнях і пацієнти їх отримають», – наголосив народний депутат.

Народний депутат підкреслив: медицина в Україні знищена і країна втрачає населення через неефективну медичну допомогу.

«З початку  року, за неповних три тижні ми втратили 28 тисяч громадян. А півмільйона українців щорічно помирає від серцево-судинних захворювань та раку. Тільки уявіть, за два роки з карти України зникає місто-мільйонник. Так, ми розуміємо, що профілактика дуже важлива, ми за профілактику,  але що робити тим, у кого інфаркт чи третя стадія раку? Сьогодні медицина знищена. І якби не позиція Прем’єр-міністра на якісні зміни у галузі, я навіть боюсь уявити можливі наслідки від роботи цієї команди», – заявив Андрій Шипко.

А також зазначив, що в Україні найнижча тривалість життя у Європі – 68 років, тоді як у сусідній Польщі – 76 років, у Білорусії – 71 рік, в Румунії – 74 роки. Така ж жахлива ситуація і з приростом населення.

За словами нардепа, українська медицина потребує відродження, яке має полягати у доступності ліків для населення, наданні своєчасної медичної допомоги, наявності фахівців у лікарнях, які отримують гідну зарплату.
інформація прес-служби А.Ф.Шіпко
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 0 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Оцінка суспільства має бути головним критерієм переформування уряду - нардеп Андрій Шипко (вiдео)
  • Вплив атомних станцій на здоров’я населення потребує спостереження
  • Андрій ШИПКО пропонує нову редакцію Закону України "Про лікарські засоби"
  • Нардеп Андрій ШИПКО: Зараз ми приймаємо закон, завдяки якому ліки в Україні мають подешевшати
  • Столітній ювілей Дніпропетровської медичної академії відзначатимуть на державному рівні

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Слухати і знати кожному українцю! Виступ професора Павла Гриценка (відео)
  • В Никополе депутат городского совета Сергей Марченко (оппоблок) сбил внедорожником человека за два мешка угля (видео)
  • Ночная проверка в "Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда (видео)
  • Кто, как, зачем и почему вырубает лесопосадки в Никопольском районе (видео, фото)
  • Чем занимается в Никополе областная прокуратура и почему подпольно?
  • Виктор Артеменко: Всего лишь 30 лет назад. А как из другой жизни
  • Вот как бывает если следствие ведут ... (видео). Открытое заявление прокурору и нач. полиции
  • МЕР МАРГАНЦЯ ОЛЕНА ЖАДЬКО ПУСТИЛА З МОЛОТКА БІБЛІОТЕКУ З ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ (ВІДЕО)
  • Братка, ты ж присягу давал, да?
  • У Нікополі поліцейські вилучили у 26 річного чоловіка кастет
    • • Обзоры
    Увага! Нікопольським відділом поліції встановлюється особа трупу чоловіка
    Нікопольським відділом поліції встановлюється особа трупу чоловіка, який 10.01.2017 року був виявлений на вулиці в районі вул. Електрометалургів 11.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 40
    Пользователей: 0
    Гостей: 40
    • Календарь
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 
    • Архив
    Январь 2017 (28)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    Сентябрь 2016 (98)
    Август 2016 (92)
    На правах рекламмы Полезно
    Хочешь учиться и работать в Европе? - это просто!
    После  окончания  выпускник  получает  Свидетельство об  окончании   середньої  специальной школи,  имеет право  сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает  квалификацию. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ с Днем Рождения!!!
    Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
     
    Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко
    Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305