За что, или за кого, там гибнут наши ребята? Видео с сессии города Торецк (Джержинск) Донецкой обл. Нет слов 

Имхо.Бороться с нарушениями не только надо но и нужно! Но почему-то все это наталкивает на грустные размышления-такие "хорошо организованные" мероприятия "органов" в основном мы имеем тогда когда надо,к примеру,получить синекуру.А в обычной жизни такие спец.операции мы видим только в заграничных триллерах...Может это только мне так кажется?
Как то отмечали с друзьями День рождение и заехали в 1 ночи поиграть в боулинг.... Обратил внимание на контингент тусующихся в баре ,и в холле ...- мне показалось что я зашел в какую то школу)))Одни малолетки !
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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