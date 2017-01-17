З метою визначення ступеню придатності, за станом здоров'я до військової служби та вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат пропонує Вам з'явитися для проходження медичної комісії. З метою визначення ступеню придатності, за станом здоров'я до військової служби та вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат пропонує Вам з'явитися для проходження медичної комісії.

Навчання у ВВНЗ – це прояв патріотизму, впевненості у майбутньому, престиж, професіоналізм та отримання вищої освіти безкоштовно.

Кандидатами для зарахування є громадяни України, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту, а саме:

- особи віком від 17 до 21 року, а також ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання;

- військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 23 років;

- кандидати повинні бути придатні до служби за станом здоров'я;

- особи, які мають достатній рівень фізичної підготовки;

- особи у яких відсутня судимість.





Бажаючих вступати до ВВНЗ для більш поглибленого ознайомлення з умовами вступу та оформлення документів звертатися до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21

Перелік вищих військових навчальних закладів:

Харківський університет Повітряних Сил 61028, м.Харків-28, вул. Сумська, 77/79, тел.(0572) 99-89-60, 72-30-26,72-30-25 Готує офіцерів - для частин ППО ЗС України, військ ППО СВ ЗС України, військових льотчиків, штурманів, офіцерів бойового управління авіацією, радіотехнічного та аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, фахівців інженерно-авіаційної служби і авіаційного тилу, систем електропостачання військ; автоматизованих систем управління військами та озброєнням; метрологів. Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Схема підготовки: курсант, Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеска морська академія" 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Готує офіцерів для Військово-Морських Сил Збройних Сил України - фахівців з судоводіння, експлуатації судових енергетичних установок, радіотехнічного, гідроакустичного та корабельного озброєння. Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово). Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 79012 м. Львів-12 вул. Героїв Майдану, 32 Готує офіцерів командного профілю для підрозділів аеромобільних, механізованих, танкових військ та підрозділів військової розвідки і спеціального призначення, командного та інженерного профілів для підрозділів ракетних військ і артилерії, фахівців ракетно-артилерійського озброєння. Термін навчання - 4 роки 2 місяці., Схема підготовки: курсант. Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово). Підготовка офіцерів-автомобілістів інженерного профілю, фахівців з організації культурно-просвітницької роботи та дозвілля, військової логістики, фізичного виховання та спорту, а також військових диригентів. Термін навчання - 4 роки 2 місяці, Схема підготовки: на молодших курсах як студент, на випускному курсі як курсант. Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка 03680, м. Київ-680,проспект Глушкова, 2 корп.8 або01033, м.Київ-33, вул.Володимирська,64.тел.(044)266-24-84 Готує офіцерів - фахівців з геоінформаційних систем, фінансів, реклами і зв'язків з громадськістю, міжнародних відносин, перекладу, міжнародної інформації, психології, політології. Вступні випробування за спеціальностями: - геоінформаційні системи і технології, фінанси: географія (усно), українська мова та література (усно), математика (усно), іноземна мова - тестування; - реклами і зв'язків з громадськістю: творчий конкурс, українська мова (письмово), українська література (твір), іноземна мова - тестування - міжнародних відносин, міжнародної інформації: іноземна мова (письмово та усно), українська мова (письмово), всесвітня історія (письмово) - переклад: іноземна мова (письмово та усно), українська мова та література (усно); - психологія: біологія, українська мова та література, людина та світ (усі усно), іноземна мова – тестування ; - політологія:історія, українська мова та література, людина та світ (усі усно), іноземна мова (тестування) ; Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Схема підготовки: на молодших курсах як студент, на випускному курсі як курсант.

Житомирський військовий інститут ім. С.П.Корольова Національного авіаційного університету 10023, м. Житомир-23, проспект Миру, 22 Тел.(0412)25-04-91, додатковий 3-98,3-88 Готує офіцерів - фахівців інформаційних систем наземного та космічного базування, радіоелектронної боротьби, систем радіо та радіотехнічної розвідки, комп'ютеризованих засобів інформаційного впливу, електротехнічних систем, Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Схема підготовки: курсант, Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово)

Військовий інститут телекомунікації та інформатизації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" 01011, м. Київ-11,Московська 45/1. тел.(044)291-25-02,290-48-76 Готує офіцерів - зв'язківців командного профілю, Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Схема підготовки: курсант, Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово). Підготовка офіцерів - зв'язківців інженерного профілю, фахівців автоматизованих систем управління військами та озброєнням, фахівців з математичного та програмного забезпечення, систем криптографічного і технічного захисту інформації., Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Схема підготовки: на молодших курсах як студент, на випускному курсі як курсант. Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово). Факультет військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету 30900, Хмельницька область, м. Кам'янець -Подільський, вул. Гагаріна, 56, тел.(03849)3-33-00 Готує офіцерів інженерних військ командного та інженерного профілів для ЗС України.Термін навчання - 4 роки 2 місяці., Схема підготовки: курсант Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).Підготовка офіцерів внутрішньої служби для сил цивільного захисту командного та інженерного профілів для Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Термін навчання - 4 роки 2 місяці., Схема підготовки: студент Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Факультет військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 61034, м.Харків-34, вул. Полтавський шлях, 192, тел.(0572)72-61-67 Готує офіцерів - фахівців з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ та офіцерів-танкістів інженерного профілю. Термін навчання - 4 роки 2 місяці., Схема підготовки: курсант. Вступні випробування : математика, хімія, українська та іноземна мови (усе письмово). Військово-юридичний факультет Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого 61024, м. Харків-24, вул. Динамівська, 4, тел.(0572)45-10-62 Готує офіцерів – юристів, Термін навчання - 4 роки 2 місяці. Схема підготовки: на молодших курсах як студент, на випускному курсі як курсант. Вступні випробування: основи держави і права (усно), всесвітня історія та історія України (усно), українська мова та література (твір).

Івано - Франківський державний технічний університет нафти і газу (кафедра військової підготовки) 76015, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 72а Готує офіцерів служби пально-мастильних матеріалів. Термін навчання - 4 роки 2 місяці.,Схема підготовки: на молодших курсах як студент, на випускному курсі як курсант, Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеськой національної Морської академії 99035, м. Севастополь-35, вул. Дибенка, 1а.,тел.(0692)24-52-86 Підготовка фахівців з експлуатації радіоелектронного обладнання і радіотехнічних засобів та засобів зв'язку, систем озброєння, енергетичних і електроенергетичних установок надводних кораблів та підводних човнів Термін навчання - 3 роки., Схема підготовки: курсант Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Військовий коледж сержантського складу Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 79012 м. Львів-12 вул. Героїв Майдану, 32 тел.(0322)39-95-89 Підготовка фахівців з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Термін навчання - 3 роки. Схема підготовки: два роки студент та один рік курсант Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Відділення військової підготовки Васильківського коледжу Національного авіаційного університету 08603, Київська обл. м.Васильків, вул.Декабристів,40 Підготовка фахівців з технічного обслуговування повітряних суден і двигунів, систем управління та автоматики, пілотажно-навігаційних комплексів, технічної експлуатації радіоелектронного устаткування повітряних суден, Термін навчання - 3 роки., Схема підготовки: два роки студент та один рік курсант Вступні випробування : математика, фізика, українська та іноземна мови (усе письмово).

Військовий комісар Нікопольського ОМВК підполковник Г.А. Тарасюк



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