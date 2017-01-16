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Аналитика / опросы / Слухати і знати кожному українцю! Виступ професора Павла Гриценка (відео) (Сегодня, 09:29)
Виступ директора Інституту української мови Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Гриценка Павла Юхимовича на засіданні Конституційного Суду України з розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики» 13 – 14 грудня 2016 року.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Аналитика / опросы » Просмотров: 305 » Комментариев:1
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