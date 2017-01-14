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Криминал / Ночная проверка в "Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда (видео) (Сегодня, 02:12)

Ночная проверка в "Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда (видео) 

Ночная проверка в ""Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда 
 
 

В видео вырезаны только личные данные работников
  • 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 5575 » Комментариев:12

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    • Hаписал: Сегодня, 05:37 Globator, Комментариев: 29, Новостей: 1 Пользователь offline
    Особенно впечатлил на видео чувак считающий себя офигенным юристом:"Тебе жить,хлопчик!". Да бычара ты а не юрист! Разговаривать с людьми научись. Вообще весёлая компания в элите подобралась :) не коллективчик а мечта! Вот я там ни разу не был и не жалею, общаться с хамоватым быдлом а потом за это ещё и платить, отдых по никопольски.


    --------------------
    http://dveri-nikopol.blogspot.com
    • +7

    Hаписал: Сегодня, 07:40 Владимир Лашков, Комментариев: 142, Новостей: 17 Пользователь offline
    Уважаю выдержку и профессионализм В. Артеменка.
    На видео (12:07-12:10) зафиксирован момент прямого оскорбления журналиста. Я бы не сдержался и дал бы прапорщику в торец.

    К сожалению такие особи понимают только грубую силу. Приведу один показательный пример.
    У меня знакомая торгует на Первомайском рынке. Пару лет назад эта особь устроила возле прилавка скандал и даже попыталась ударить знакомую. Вмешался ее сын и немного подрихтовал морду лица этой особи. Так с тех пор прапорщика как подменили: мимо прилавка проходит - улыбается и здоровается.
    Вот что животворящий кулак делает! (С)
    • +6

    Hаписал: Сегодня, 08:15 Александр Тихон, Комментариев: 868, Новостей: 158 Пользователь offline
    - Тебе жить,хлопчик!. Содержание угрозы составляет высказывание намерения... Дятлы
    А вообще поведение и подпрыгивания достойны как для руководителя фракции.
    Не дал рассчитаться ребятам,ущемил в правах.
    В общем каламбур- сумбур.А депутат-палец снова звезда!


    --------------------
    В политике нет мести, но есть последствия.
    • +7

    Hаписал: Сегодня, 10:53 никопольчанка, Комментариев: 6, Новостей: 0 Пользователь offline
    очередной цирк, который устраивает Виктор. Страшно когда маленьким детям продают. Чем кончился цирк с розливайками на рыночке на Жуковского - ничем! как разливают так и разливают!
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 11:45 Виктор Артеменко, Комментариев: 1622, Новостей: 4431 Пользователь offline
    Цитата: никопольчанка
    очередной цирк, который устраивает Виктор. Страшно когда маленьким детям продают. Чем кончился цирк с розливайками на рыночке на Жуковского - ничем! как разливают так и разливают!
    Я Вас сильно расстрою если скажу что к организации данного мероприятия я вообще не имею даже малейшего отношения. Совсем недавно был разговор с руководством полиции на котором решили допускать меня как журналиста к проведению различных мероприятий (т.е. задержания, проверки и т.п.). И вот звонок. Подъехал к отделу и от туда следовал за полицейской машиной. Только не примите это как оправдание.
    Это первое.
    Второе: Ув.никопольчанка. У нас на сайте нет анонимов, посему потрудитесь пожалуйста заполнить профиль.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +3

    Hаписал: Сегодня, 13:15 Алексей Вайс, Комментариев: 93, Новостей: 4 Пользователь offline
    Подстава полнейшая. Сидит, глазки потупил. Моргает. И чип - ксиву не забыл с собой прихватить.Я даже догадываюсь откуда ноги растут. Сто пудов из банды студ. свободы. Ну это из тех, для которых чувак, который руками котят давил, а затем, что бы остаться в Мюнхене, взял себе фамилию Сопля - самый главный в мире герой. Элит клуб им захотелось. Дырку вы от бублика получите, а не элит клуб. А мусора новые ведут себя - хуже старых. Говорит, будет заявления - проверим. Заявления по мельнице было. В интернете выложено. Будем посмотреть. Да и мало ли этих мельниц по Никополю? А Серёге желаю всех посылать ( да он и сам знает). Скоро этой новой власти края. Без пиндосов они ноль без палочки. А пиндосам сейчас не до них. У них своё кино. Хотя Байден и едет и будет просить держаться. До конца. Вот конец им скоро и придёт. Как для немчуры в сорок четвёртом.
    • -1

    Hаписал: Сегодня, 13:25 Александр Рыбаков, Комментариев: 2154, Новостей: 75 Пользователь offline
    Наверное , самый простой способ выхода из ситуации был , подписать , заплатить штраф да и все.
    Дать по шапке официантам и менеджеру , чтобы во всех случаях, если бороды нет , просили паспорт. Тем более несовершеннолетний действительно выглядел , как вполне взрослый.
    Но , все должно делаться в соответствии с Законом. и по. Закону .
    Но и оформлять подобные вещи нужно в соответствии с Админ. Кодексом. И если готовить мероприятие , нужно хотя бы пояснить участникам, как им действовать .
    Принесли парню не чек , а СЧЕТ., нужно было по Счёту оплатить за шампанское , получить на руки чек и после этого вызывать наряд и оформлять админ.протокол.
    А так заказал , выпил , вызвал полицию и ушёл не заплатив ....
    Но по факту , с тем что составили , очень легко , не напрягаясь , разберутся адвокаты Элитклуба.

    А бороться с продажей спиртного несовершеннолетним конечно нужно . И не только Артеменко это должен делать. Это всех касается. Но все Пункты по изготовлению " паленки" и разливайтесь работали , работают и будут работать !
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 13:27 Виктор Артеменко, Комментариев: 1622, Новостей: 4431 Пользователь offline
    Цитата: Владимир Лашков
    Уважаю выдержку и профессионализм В. Артеменка.
    На видео (12:07-12:10) зафиксирован момент прямого оскорбления журналиста. Я бы не сдержался и дал бы прапорщику в торец.
    Володя, спасибо. Но ты меня знаешь, и больше такого не повторится. Просто там я был как журналист приглашенный правоохранительными органами


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 13:44 nikopol2015, Комментариев: 79, Новостей: 2 Пользователь offline
    Мне 27! (всегда ношу с собой паспорт)
    Не спрашивают только если не бритый)))
    В 25 я злился когда спрашивали возраст!
    А сейчас, когда задают вопрос:
    Сколько лет?
    Отвечаю: 17 (пару сек. пауза) было 10лет назад.
    После успешной покупки благодарю продавца, что не продает несовершеннолетним и ухожу.

    А марчела был мудаком и будет....
    • +4

    Hаписал: Сегодня, 13:48 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 855, Новостей: 1 Пользователь offline
    Початок Нового року обнадійливий. Якщо поліція почне належну і системну перевірку виконаня цього закону. то ніхто не буде її попрікати в упереджуваності, Не буде розмов про партійну заангажованість, підстави, нечесну конкурецію і другі приводи, а то що почали з депутата, то це показово, "недоторканих" не повино бути. Краще було б, якби депутат показав. як треба поводитись з правоохоронцями і допоміг у встановлені даного факту, а не його фактичного покритя. Хороший репортаж по "гарячім" слідам. Респект Артеменку і співробітникам поліції.
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 17:10 555, Комментариев: 664, Новостей: 0 Пользователь offline
    Как то отмечали с друзьями День рождение и заехали в 1 ночи поиграть в боулинг.... Обратил внимание на контингент тусующихся в баре ,и в холле ...- мне показалось что я зашел в какую то школу)))Одни малолетки !
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 20:03 AG55, Комментариев: 300, Новостей: 0 Пользователь offline
    Имхо.Бороться с нарушениями не только надо но и нужно! Но почему-то все это наталкивает на грустные размышления-такие "хорошо организованные" мероприятия "органов" в основном мы имеем тогда когда надо,к примеру,получить синекуру.А в обычной жизни такие спец.операции мы видим только в заграничных триллерах...Может это только мне так кажется?
    • 0

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    • AG55 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Имхо.Бороться с нарушениями не только надо но и нужно! Но почему-то все это наталкивает на грустные размышления-такие "хорошо организованные" мероприятия "органов" в основном мы имеем тогда когда надо,к примеру,получить синекуру.А в обычной жизни такие спец.операции мы видим только в заграничных триллерах...Может это только мне так кажется?
    • 555 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Как то отмечали с друзьями День рождение и заехали в 1 ночи поиграть в боулинг.... Обратил внимание на контингент тусующихся в баре ,и в холле ...- мне показалось что я зашел в какую то школу)))Одни малолетки !
    • Анатолій Сиротенко 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Початок Нового року обнадійливий. Якщо поліція почне належну і системну перевірку виконаня цього закону. то ніхто не буде її попрікати в упереджуваності, Не буде розмов про партійну заангажованість, підстави, нечесну конкурецію і другі приводи, а то що почали з депутата, то це показово, "недоторканих" не повино бути. Краще було б, якби депутат показав. як треба поводитись з правоохоронцями і допоміг у встановлені даного факту, а не його фактичного покритя. Хороший репортаж по "гарячім" слідам. Респект Артеменку і співробітникам поліції.
    • nikopol2015 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      Мне 27! (всегда ношу с собой паспорт)
      Не спрашивают только если не бритый)))
      В 25 я злился когда спрашивали возраст!
      А сейчас, когда задают вопрос:
      Сколько лет?
      Отвечаю: 17 (пару сек. пауза) было 10лет назад.
      После успешной покупки благодарю продавца, что не продает несовершеннолетним и ухожу.

      А марчела был мудаком и будет....
    • Виктор Артеменко 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Владимир Лашков
      Уважаю выдержку и профессионализм В. Артеменка.
      На видео (12:07-12:10) зафиксирован момент прямого оскорбления журналиста. Я бы не сдержался и дал бы прапорщику в торец.
      Володя, спасибо. Но ты меня знаешь, и больше такого не повторится. Просто там я был как журналист приглашенный правоохранительными органами
    • Александр Рыбаков 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Наверное , самый простой способ выхода из ситуации был , подписать , заплатить штраф да и все.
      Дать по шапке официантам и менеджеру , чтобы во всех случаях, если бороды нет , просили паспорт. Тем более несовершеннолетний действительно выглядел , как вполне взрослый.
      Но , все должно делаться в соответствии с Законом. и по. Закону .
      Но и оформлять подобные вещи нужно в соответствии с Админ. Кодексом. И если готовить мероприятие , нужно хотя бы пояснить участникам, как им действовать .
      Принесли парню не чек , а СЧЕТ., нужно было по Счёту оплатить за шампанское , получить на руки чек и после этого вызывать наряд и оформлять админ.протокол.
      А так заказал , выпил , вызвал полицию и ушёл не заплатив ....
      Но по факту , с тем что составили , очень легко , не напрягаясь , разберутся адвокаты Элитклуба.

      А бороться с продажей спиртного несовершеннолетним конечно нужно . И не только Артеменко это должен делать. Это всех касается. Но все Пункты по изготовлению " паленки" и разливайтесь работали , работают и будут работать !
    • Алексей Вайс 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Подстава полнейшая. Сидит, глазки потупил. Моргает. И чип - ксиву не забыл с собой прихватить.Я даже догадываюсь откуда ноги растут. Сто пудов из банды студ. свободы. Ну это из тех, для которых чувак, который руками котят давил, а затем, что бы остаться в Мюнхене, взял себе фамилию Сопля - самый главный в мире герой. Элит клуб им захотелось. Дырку вы от бублика получите, а не элит клуб. А мусора новые ведут себя - хуже старых. Говорит, будет заявления - проверим. Заявления по мельнице было. В интернете выложено. Будем посмотреть. Да и мало ли этих мельниц по Никополю? А Серёге желаю всех посылать ( да он и сам знает). Скоро этой новой власти края. Без пиндосов они ноль без палочки. А пиндосам сейчас не до них. У них своё кино. Хотя Байден и едет и будет просить держаться. До конца. Вот конец им скоро и придёт. Как для немчуры в сорок четвёртом.
    • Виктор Артеменко 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: никопольчанка
      очередной цирк, который устраивает Виктор. Страшно когда маленьким детям продают. Чем кончился цирк с розливайками на рыночке на Жуковского - ничем! как разливают так и разливают!
      Я Вас сильно расстрою если скажу что к организации данного мероприятия я вообще не имею даже малейшего отношения. Совсем недавно был разговор с руководством полиции на котором решили допускать меня как журналиста к проведению различных мероприятий (т.е. задержания, проверки и т.п.). И вот звонок. Подъехал к отделу и от туда следовал за полицейской машиной. Только не примите это как оправдание.
      Это первое.
      Второе: Ув.никопольчанка. У нас на сайте нет анонимов, посему потрудитесь пожалуйста заполнить профиль.
    • никопольчанка 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      никопольчанка-С„РѕС‚Рѕ
      очередной цирк, который устраивает Виктор. Страшно когда маленьким детям продают. Чем кончился цирк с розливайками на рыночке на Жуковского - ничем! как разливают так и разливают!
    • Александр Тихон 14.01.2017
      Ночная проверка в "Элит-Клубе ... (12)
      Александр Тихон-С„РѕС‚Рѕ
      - Тебе жить,хлопчик!. Содержание угрозы составляет высказывание намерения... Дятлы
      А вообще поведение и подпрыгивания достойны как для руководителя фракции.
      Не дал рассчитаться ребятам,ущемил в правах.
      В общем каламбур- сумбур.А депутат-палец снова звезда!
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