Ночная проверка в "Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда (видео) 

Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.
Имхо.Бороться с нарушениями не только надо но и нужно! Но почему-то все это наталкивает на грустные размышления-такие "хорошо организованные" мероприятия "органов" в основном мы имеем тогда когда надо,к примеру,получить синекуру.А в обычной жизни такие спец.операции мы видим только в заграничных триллерах...Может это только мне так кажется?
Как то отмечали с друзьями День рождение и заехали в 1 ночи поиграть в боулинг.... Обратил внимание на контингент тусующихся в баре ,и в холле ...- мне показалось что я зашел в какую то школу)))Одни малолетки !
Початок Нового року обнадійливий. Якщо поліція почне належну і системну перевірку виконаня цього закону. то ніхто не буде її попрікати в упереджуваності, Не буде розмов про партійну заангажованість, підстави, нечесну конкурецію і другі приводи, а то що почали з депутата, то це показово, "недоторканих" не повино бути. Краще було б, якби депутат показав. як треба поводитись з правоохоронцями і допоміг у встановлені даного факту, а не його фактичного покритя. Хороший репортаж по "гарячім" слідам. Респект Артеменку і співробітникам поліції.
Мне 27! (всегда ношу с собой паспорт) Не спрашивают только если не бритый))) В 25 я злился когда спрашивали возраст! А сейчас, когда задают вопрос: Сколько лет? Отвечаю: 17 (пару сек. пауза) было 10лет назад. После успешной покупки благодарю продавца, что не продает несовершеннолетним и ухожу.
Наверное , самый простой способ выхода из ситуации был , подписать , заплатить штраф да и все. Дать по шапке официантам и менеджеру , чтобы во всех случаях, если бороды нет , просили паспорт. Тем более несовершеннолетний действительно выглядел , как вполне взрослый. Но , все должно делаться в соответствии с Законом. и по. Закону . Но и оформлять подобные вещи нужно в соответствии с Админ. Кодексом. И если готовить мероприятие , нужно хотя бы пояснить участникам, как им действовать . Принесли парню не чек , а СЧЕТ., нужно было по Счёту оплатить за шампанское , получить на руки чек и после этого вызывать наряд и оформлять админ.протокол. А так заказал , выпил , вызвал полицию и ушёл не заплатив .... Но по факту , с тем что составили , очень легко , не напрягаясь , разберутся адвокаты Элитклуба.
А бороться с продажей спиртного несовершеннолетним конечно нужно . И не только Артеменко это должен делать. Это всех касается. Но все Пункты по изготовлению " паленки" и разливайтесь работали , работают и будут работать !
Подстава полнейшая. Сидит, глазки потупил. Моргает. И чип - ксиву не забыл с собой прихватить.Я даже догадываюсь откуда ноги растут. Сто пудов из банды студ. свободы. Ну это из тех, для которых чувак, который руками котят давил, а затем, что бы остаться в Мюнхене, взял себе фамилию Сопля - самый главный в мире герой. Элит клуб им захотелось. Дырку вы от бублика получите, а не элит клуб. А мусора новые ведут себя - хуже старых. Говорит, будет заявления - проверим. Заявления по мельнице было. В интернете выложено. Будем посмотреть. Да и мало ли этих мельниц по Никополю? А Серёге желаю всех посылать ( да он и сам знает). Скоро этой новой власти края. Без пиндосов они ноль без палочки. А пиндосам сейчас не до них. У них своё кино. Хотя Байден и едет и будет просить держаться. До конца. Вот конец им скоро и придёт. Как для немчуры в сорок четвёртом.
очередной цирк, который устраивает Виктор. Страшно когда маленьким детям продают. Чем кончился цирк с розливайками на рыночке на Жуковского - ничем! как разливают так и разливают!
Я Вас сильно расстрою если скажу что к организации данного мероприятия я вообще не имею даже малейшего отношения. Совсем недавно был разговор с руководством полиции на котором решили допускать меня как журналиста к проведению различных мероприятий (т.е. задержания, проверки и т.п.). И вот звонок. Подъехал к отделу и от туда следовал за полицейской машиной. Только не примите это как оправдание. Это первое. Второе: Ув.никопольчанка. У нас на сайте нет анонимов, посему потрудитесь пожалуйста заполнить профиль.
- Тебе жить,хлопчик!. Содержание угрозы составляет высказывание намерения... Дятлы А вообще поведение и подпрыгивания достойны как для руководителя фракции. Не дал рассчитаться ребятам,ущемил в правах. В общем каламбур- сумбур.А депутат-палец снова звезда!
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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