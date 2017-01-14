Ночная проверка в "Элит-Клубе". Поведение владельца, депутата горсовета - впечатляет, как всегда (видео) 

Наверное , самый простой способ выхода из ситуации был , подписать , заплатить штраф да и все.

Дать по шапке официантам и менеджеру , чтобы во всех случаях, если бороды нет , просили паспорт. Тем более несовершеннолетний действительно выглядел , как вполне взрослый.

Но , все должно делаться в соответствии с Законом. и по. Закону .

Но и оформлять подобные вещи нужно в соответствии с Админ. Кодексом. И если готовить мероприятие , нужно хотя бы пояснить участникам, как им действовать .

Принесли парню не чек , а СЧЕТ., нужно было по Счёту оплатить за шампанское , получить на руки чек и после этого вызывать наряд и оформлять админ.протокол.

А так заказал , выпил , вызвал полицию и ушёл не заплатив ....

Но по факту , с тем что составили , очень легко , не напрягаясь , разберутся адвокаты Элитклуба.



А бороться с продажей спиртного несовершеннолетним конечно нужно . И не только Артеменко это должен делать. Это всех касается. Но все Пункты по изготовлению " паленки" и разливайтесь работали , работают и будут работать !