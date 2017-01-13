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В газету от читателей / Старый - Новый или ПЯТНИЦА 13-е ???? (Сегодня, 14:22)

С Новым годом ближе к 24 .00., а сейчас о том откуда, чего нельзя и что было .....
В январе 2017 года - первая пятница, 13. Вторая, и последняя подобная дата, выпадет на октябрь. От фразы "пятница, 13-е" у многих людей возникают пугающие ассоциации. И если верить статистике, боятся ее около 60 миллионов жителей Земли - и, наверное, не зря.
 
 Старый - Новый или ПЯТНИЦА 13-е ????
 
Хотя ученые уверяют, что этот страх не имеет под собой никаких оснований, термин у этой фобии есть вполне научный - параскаведекатриафобия. И хотя суеверные в этот день стараются никуда не выходить, количество несчастных случаев, авиакатастроф и аварий в пятницу 13-го возрастает примерно на 60%.
 
ИСТОРИЯ ПЯТНИЦЫ 13
 
Боязнь пятницы, 13 имеет исторические корни. Якобы в этот день собирались ведьмы, упыри и различная нечисть, а балом правил сам Сатана. Также считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили запретный плод, Каин убил Авеля, а него же, спустя годы, произошло убийство Авеля Каином и был распят Иисус Христос.
 
В пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать всех членов ордена тамплиеров.
Кроме того, 13 мая 1988 года началась эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го.
 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЯТНИЦУ 13
1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет полна неприятностей.
2. В этот день случается много ДТП, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
3. Не следует ложиться в больницу или ложиться на операцию - могут быть плохие последствия.
4. Появляются опасные компьютерные вирусы.
5. Растения, посаженные в пятницу 13-го, не будут расти и плодоносить.
6. Считается, что в этот день запрещено мыться и стричь ногти.
7. Не стоит в это день искать работу или идти на собеседование.
8. Если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.
9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.
10. В пятницу, 13-го, лучше не играть свадьбу.
11. В этот день нельзя заключать важные сделки или одалживать деньги.
13. Чтобы дурные предзнаменования не сбылись - сходите в этот день в церковь.
14. Перед сном в ночь на пятницу 13 нельзя долго в зеркало.
15. Не стоит употреблять слова "свинья" и "черт".
16. Нельзя стоят под лестницей.
17. Нужно остерегаться черных кошек и пустых ведер.
18. Лучше не надевать одежду коричневого или рыжего цвета.
19. Нельзя красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки.
20. Уходя с работы в пятницу 13, ни в коем случае не оглядывайтесь.
21. если попадешь под дождь, придя домой, не открывай в квартире зонт.
 
Жуткие события и катастрофы, которые произошли в пятницу 13
13 декабря 1907 года разбилась семимачтовая шхуна "Томас У. Лоусон" - крупнейший корабль своего класса. Судно было назван в честь автора книги "Пятница, тринадцатое".
13 июня 1947 года на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.
13 мая 1949 года около Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.
13 октября 1972 года около Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека.
13 октября 1972 года произошла катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и стали каннибалами.
13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе убит известный рэпер Тупак.
13 января 2012 года произошло крушение лайнера "Costa Concordia", на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.
13 ноября 2015 года произошли кровавые теракты в Париже.
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 213 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 18:51 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1427, Новостей: 0 Пользователь offline
    ...И именно сегодня в пятницу 13-го допрашивают Пашинского, Химикуса, шофера микроавтобуса, который вдруг передумал и начал давать правдивые показания в пользу Химикуса. Может потому что подключились адвокаты Портнова, у которого Пашинский отжал "Житомирські ласощі". Может от Портнова будет хоть какая-то польза и хоть он из мести немного прижмет хвост этой макаке, которую прикрывают и президент и генпрокурор и полиция. Нельзя допустить чтобы на нары вместо Пашинского сел человек, которого он покалечил.
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    • Русскоязычный бандеровец 13.01.2017
      Старый - Новый или ПЯТНИЦА 13- ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      ...И именно сегодня в пятницу 13-го допрашивают Пашинского, Химикуса, шофера микроавтобуса, который вдруг передумал и начал давать правдивые показания в пользу Химикуса. Может потому что подключились адвокаты Портнова, у которого Пашинский отжал "Житомирські ласощі". Может от Портнова будет хоть какая-то польза и хоть он из мести немного прижмет хвост этой макаке, которую прикрывают и президент и генпрокурор и полиция. Нельзя допустить чтобы на нары вместо Пашинского сел человек, которого он покалечил.
    • kam4ekoid 13.01.2017
      Вот как бывает если следствие ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      я бы посоветовал обратится за помощью на телеканал какой нибудь, а лучше сразу во все . как осветят данное дело , так и зашевелятся органы .
    • Александр Рыбаков 13.01.2017
      ПУНКТ ОБОГРЕВА ОТ «ПРИХИСТА» ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Спасибо огромное ребятам !!! И лично Екатерине !
    • Максим 12.01.2017
      Вот как бывает если следствие ... (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Хотелось бы услышать мнение заслуженного товарища: Заслуженного работника МВД СССР, Почетного ветерана МВД Украины НИКОЛАЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА ШАХОВАЛА. Можливо Він більше знає
    • AG55 12.01.2017
      Нікопольські поліцейські затри ... (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      А что так? В Америке,оказывается,вкалывать надо,а В Украине проще-грабь сколько надо? Ну,теперь парнише туберкулез расскажет,что он был неправ.
    • AG55 12.01.2017
      Вот как бывает если следствие ... (3)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Я почему-то даже не удивлен.А ведь,как нас убеждают,в "новой полиции" после переаттестации остались служить только "лучшие из лучших".....Тогда напрашивается вопрос-а какие тогда были "худшие из лучших"?
    • кактус 12.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      кактус-С„РѕС‚Рѕ
      Игорь Губерман:"...Здесь выбирают ОВЦЫ сами себе ВОЛКОВ себя пасти". Никопольчане,избравшие ОЛИГАРХОВ(Порошенко и Шипко), рассчитывали на то,что ТЕ,награбив миллионы,займутся РЕФОРМАМИ,улучшающими жизнь своих избирателей? (Кстати,Шипко в своей э-декларации не указал на наличие в собственности многочисленных аптек).
    • Русскоязычный бандеровец 10.01.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Меня тоже улыбнула фраза "поверхневий огляд". Не в руках или зубах же он его нес, а в кармане. На каком основании проводился обыск? Просто рожа гражданина, что-ли, не понравилась? Так у их начальника, первомайского экс-сепара физиономия еще интереснее. Придираются обычным гражданам для галочки, а преступники с мандатами вроде Пашинского и без мандатов со стволами гуляют на свободе. Вон, на дамбе у каждого рыбака в сумке найдется ножик(холодное оружие). Причем, разных видов и размеров, складные, кухонные, самодельные... Какие есть такие и берут. Получается там все опасные преступники? В условиях когда от полиции больше вреда, чем пользы у граждан нет другого выхода кроме как защищать себя самим от урок, которые вышли по закону Савченко.
    • nikopol2015 10.01.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      ХОРОШО! и МОЛОДЦЫ!
      Вот только интересно, что-то поменялось, как действовала полиция?
      Лично меня, раньше не раз по городу "шмонала" милиция, один раз даже извинились!
      Я бы не сказал, что я выгляжу на столько подозрительно....
      За всю жизнь это было раз 15
      Последний под мостом года 3 назад в 18:** вечера (тогда и извинились)
      Действовали всегда без протокола и понятых!!!
      Если в кармане был паспорт, то его забирали....
      Вот мне интересно, как сейчас действует полиция? В рамках закона?

      під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет.


      Если нашли в кармане, то это уже не "поверхневого огляду"
    • Копчик С. 10.01.2017
      Благочинный УПЦ Киевского Патр ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату.
      Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?!
      І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище!
      Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців!
      Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!
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