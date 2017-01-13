 Старый - Новый или ПЯТНИЦА 13-е ????

С Новым годом ближе к 24 .00., а сейчас о том откуда, чего нельзя и что было .....

В январе 2017 года - первая пятница, 13. Вторая, и последняя подобная дата, выпадет на октябрь. От фразы "пятница, 13-е" у многих людей возникают пугающие ассоциации. И если верить статистике, боятся ее около 60 миллионов жителей Земли - и, наверное, не зря.

Хотя ученые уверяют, что этот страх не имеет под собой никаких оснований, термин у этой фобии есть вполне научный - параскаведекатриафобия. И хотя суеверные в этот день стараются никуда не выходить, количество несчастных случаев, авиакатастроф и аварий в пятницу 13-го возрастает примерно на 60%.

ИСТОРИЯ ПЯТНИЦЫ 13

Боязнь пятницы, 13 имеет исторические корни. Якобы в этот день собирались ведьмы, упыри и различная нечисть, а балом правил сам Сатана. Также считается, что именно в этот день Адам и Ева вкусили запретный плод, Каин убил Авеля, а него же, спустя годы, произошло убийство Авеля Каином и был распят Иисус Христос.

В пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать всех членов ордена тамплиеров.

Кроме того, 13 мая 1988 года началась эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЯТНИЦУ 13

1. Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет полна неприятностей.

2. В этот день случается много ДТП, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.

3. Не следует ложиться в больницу или ложиться на операцию - могут быть плохие последствия.

4. Появляются опасные компьютерные вирусы.

5. Растения, посаженные в пятницу 13-го, не будут расти и плодоносить.

6. Считается, что в этот день запрещено мыться и стричь ногти.

7. Не стоит в это день искать работу или идти на собеседование.

8. Если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного в ближайшее время.

9. В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.

10. В пятницу, 13-го, лучше не играть свадьбу.

11. В этот день нельзя заключать важные сделки или одалживать деньги.

13. Чтобы дурные предзнаменования не сбылись - сходите в этот день в церковь.

14. Перед сном в ночь на пятницу 13 нельзя долго в зеркало.

15. Не стоит употреблять слова "свинья" и "черт".

16. Нельзя стоят под лестницей.

17. Нужно остерегаться черных кошек и пустых ведер.

18. Лучше не надевать одежду коричневого или рыжего цвета.

19. Нельзя красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки.

20. Уходя с работы в пятницу 13, ни в коем случае не оглядывайтесь.

21. если попадешь под дождь, придя домой, не открывай в квартире зонт.

Жуткие события и катастрофы, которые произошли в пятницу 13

13 декабря 1907 года разбилась семимачтовая шхуна "Томас У. Лоусон" - крупнейший корабль своего класса. Судно было назван в честь автора книги "Пятница, тринадцатое".

13 июня 1947 года на Голубом хребте в Западной Виргинии (США) разбился авиалайнер Douglas C-54, в результате чего погибли 50 человек.

13 мая 1949 года около Новосибирска разбился авиалайнер Ил-12, в результате чего погибли 25 человек.

13 октября 1972 года около Москвы разбился авиалайнер Ил-62, в результате чего погибли 174 человека.

13 октября 1972 года произошла катастрофа FH-227 в Андах. Выжившие после крушения 72 дня боролись за жизнь и стали каннибалами.

13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе убит известный рэпер Тупак.

13 января 2012 года произошло крушение лайнера "Costa Concordia", на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.

13 ноября 2015 года произошли кровавые теракты в Париже.

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