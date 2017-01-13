ПУНКТ ОБОГРЕВА ОТ «ПРИХИСТА» В НИКОПОЛЕ

Для людей, живущих на улице, каждая зима становится настоящим испытанием. С наступлением холодов всем приходится нелегко, что уж говорить, о тех, у кого нет крова над головой и возможности согреться. Когда на улице устанавливается стабильный минус, для тех, у кого нет крова, пункты обогрева - это, без преувеличения, спасение.
К счастью, во многих городах находятся неравнодушные желающие помочь, предоставить тепло и пищу В нашем городе появилось убежище для тех, кто замерзает на улице, кто изнемогает от голода, кто пребывает в унынии, печали, и от этого совершает разные грехи и преступления. Господь говорит, что кто накормит голодного, принимает бездомного – принимает самого Бога и может надеяться на милость Божию.
В Никополе помощью бездомным занимается общественная организация «Прихист», которая открыла круглосуточный пункт обогрева возле центрального входа в городской парк Победы. Руководитель общественной организации «Прихист» Екатерина Фомина пояснила, что их организация молодая и существует всего 1 год. Новогодние праздники принесли резкое понижение температуры и ухудшение погоды, а это значит, что помощь понадобится огромному количеству людей. В обустроенной палатке люди смогут найти не только кров, но и еду и медицинскую помощь, а что самое главное, она надеется дать этим людям такое необходимое в эти холода тепло и поддержку.
Я надеюсь, что бездомные будут находить здесь не только кров, еду и врачебную помощь, но и любовь, сочувствие и сострадание, в которых нуждается каждый человек. Добрые слова согреют душу, а горячая пища тело, нам несложно помочь, а для нуждающихся это возможность пережить еще одну зиму. В течение дня в пункте обогрева могут поесть 30- 4О человек. Кормят бездомных вкусно, а главное сытно. На первое суп, на второе каша с котлетой. На протяжении дня бездомные могут зайти в палатку, выпить горячего чаю с печеньем, отогреться. Главное, что требуют от здешних посетителей - быть трезвым, а это, по правде говоря, устраивает не всех.
Все желающие никопольчане могут обратиться в эту организацию и внести свою лепту в спасение жизней людей. Нужны продукты питания (чай, сахар, печенье и т.д.), теплые вещи (носки, перчатки, обувь), предметы гигиены (влажные и сухие салфетки, одноразовая посуда). Принести их можно в пункт обогрева круглосуточно.
Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.
...И именно сегодня в пятницу 13-го допрашивают Пашинского, Химикуса, шофера микроавтобуса, который вдруг передумал и начал давать правдивые показания в пользу Химикуса. Может потому что подключились адвокаты Портнова, у которого Пашинский отжал "Житомирські ласощі". Может от Портнова будет хоть какая-то польза и хоть он из мести немного прижмет хвост этой макаке, которую прикрывают и президент и генпрокурор и полиция. Нельзя допустить чтобы на нары вместо Пашинского сел человек, которого он покалечил.
Я почему-то даже не удивлен.А ведь,как нас убеждают,в "новой полиции" после переаттестации остались служить только "лучшие из лучших".....Тогда напрашивается вопрос-а какие тогда были "худшие из лучших"?
Игорь Губерман:"...Здесь выбирают ОВЦЫ сами себе ВОЛКОВ себя пасти". Никопольчане,избравшие ОЛИГАРХОВ(Порошенко и Шипко), рассчитывали на то,что ТЕ,награбив миллионы,займутся РЕФОРМАМИ,улучшающими жизнь своих избирателей? (Кстати,Шипко в своей э-декларации не указал на наличие в собственности многочисленных аптек).
Меня тоже улыбнула фраза "поверхневий огляд". Не в руках или зубах же он его нес, а в кармане. На каком основании проводился обыск? Просто рожа гражданина, что-ли, не понравилась? Так у их начальника, первомайского экс-сепара физиономия еще интереснее. Придираются обычным гражданам для галочки, а преступники с мандатами вроде Пашинского и без мандатов со стволами гуляют на свободе. Вон, на дамбе у каждого рыбака в сумке найдется ножик(холодное оружие). Причем, разных видов и размеров, складные, кухонные, самодельные... Какие есть такие и берут. Получается там все опасные преступники? В условиях когда от полиции больше вреда, чем пользы у граждан нет другого выхода кроме как защищать себя самим от урок, которые вышли по закону Савченко.
ХОРОШО! и МОЛОДЦЫ! Вот только интересно, что-то поменялось, как действовала полиция? Лично меня, раньше не раз по городу "шмонала" милиция, один раз даже извинились! Я бы не сказал, что я выгляжу на столько подозрительно.... За всю жизнь это было раз 15 Последний под мостом года 3 назад в 18:** вечера (тогда и извинились) Действовали всегда без протокола и понятых!!! Если в кармане был паспорт, то его забирали.... Вот мне интересно, как сейчас действует полиция? В рамках закона?
під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет.
Если нашли в кармане, то это уже не "поверхневого огляду"
Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату. Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?! І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище! Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців! Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305