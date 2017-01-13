ПУНКТ ОБОГРЕВА ОТ «ПРИХИСТА» В НИКОПОЛЕ

Для людей, живущих на улице, каждая зима становится настоящим испытанием. С наступлением холодов всем приходится нелегко, что уж говорить, о тех, у кого нет крова над головой и возможности согреться. Когда на улице устанавливается стабильный минус, для тех, у кого нет крова, пункты обогрева - это, без преувеличения, спасение.









К счастью, во многих городах находятся неравнодушные желающие помочь, предоставить тепло и пищу В нашем городе появилось убежище для тех, кто замерзает на улице, кто изнемогает от голода, кто пребывает в унынии, печали, и от этого совершает разные грехи и преступления. Господь говорит, что кто накормит голодного, принимает бездомного – принимает самого Бога и может надеяться на милость Божию.

В Никополе помощью бездомным занимается общественная организация «Прихист», которая открыла круглосуточный пункт обогрева возле центрального входа в городской парк Победы. Руководитель общественной организации «Прихист» Екатерина Фомина пояснила, что их организация молодая и существует всего 1 год. Новогодние праздники принесли резкое понижение температуры и ухудшение погоды, а это значит, что помощь понадобится огромному количеству людей. В обустроенной палатке люди смогут найти не только кров, но и еду и медицинскую помощь, а что самое главное, она надеется дать этим людям такое необходимое в эти холода тепло и поддержку.

Я надеюсь, что бездомные будут находить здесь не только кров, еду и врачебную помощь, но и любовь, сочувствие и сострадание, в которых нуждается каждый человек. Добрые слова согреют душу, а горячая пища тело, нам несложно помочь, а для нуждающихся это возможность пережить еще одну зиму. В течение дня в пункте обогрева могут поесть 30- 4О человек. Кормят бездомных вкусно, а главное сытно. На первое суп, на второе каша с котлетой. На протяжении дня бездомные могут зайти в палатку, выпить горячего чаю с печеньем, отогреться. Главное, что требуют от здешних посетителей - быть трезвым, а это, по правде говоря, устраивает не всех.

Все желающие никопольчане могут обратиться в эту организацию и внести свою лепту в спасение жизней людей. Нужны продукты питания (чай, сахар, печенье и т.д.), теплые вещи (носки, перчатки, обувь), предметы гигиены (влажные и сухие салфетки, одноразовая посуда). Принести их можно в пункт обогрева круглосуточно.

фотожурналист АЛЕКСАНДР КОСЕНКО



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