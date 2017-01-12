Нікопольські поліцейські затримали розбійника який озброєний молотком скоїв зухвалий напад на магазин

Співробітники Нікопольського відділу поліції затримали 26-річного місцевого жителя, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні зухвалого розбійного нападу на магазин стільникового зв'язку. Зловмиснику оголошено підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України.
Поліцейські розкрили злочин скоєний в кінці минулого року. По закінченню робочого дня приблизно о 18 годині озброївшись молотком зловмисник увірвався в магазин «Київстар» по пр. Трубників у місті Нікополі. де замахнувся ним на продавця, наказавши останньому стояти на місці. Далі він розбив вітрину магазину і забравши чотири коштовних телефони на 32 000 грн хутко втік.
Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи співробітники карного розшуку нікопольської поліції затримали розбійника. Ним виявився 26 річний місцевий житель, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Крім того як вдалося встановити правоохоронцям зловмисник має вищу освіту та навіть працював рятівником в Америці в штаті Верджинія. Як пояснив останній правоохоронцям, скоїв злочин бо йому необхідні були гроші, телефони він продав, а гроші витратив на власні потреби.
Слідчим за погодженням з прокурором нападнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального Кодексу України. Йдеться про вчинення розбійного нападу з проникненням у житло чи інше приміщення,
. Санкція цієї статті – доволі сувора. Вона передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.
Я почему-то даже не удивлен.А ведь,как нас убеждают,в "новой полиции" после переаттестации остались служить только "лучшие из лучших".....Тогда напрашивается вопрос-а какие тогда были "худшие из лучших"?
Игорь Губерман:"...Здесь выбирают ОВЦЫ сами себе ВОЛКОВ себя пасти". Никопольчане,избравшие ОЛИГАРХОВ(Порошенко и Шипко), рассчитывали на то,что ТЕ,награбив миллионы,займутся РЕФОРМАМИ,улучшающими жизнь своих избирателей? (Кстати,Шипко в своей э-декларации не указал на наличие в собственности многочисленных аптек).
Меня тоже улыбнула фраза "поверхневий огляд". Не в руках или зубах же он его нес, а в кармане. На каком основании проводился обыск? Просто рожа гражданина, что-ли, не понравилась? Так у их начальника, первомайского экс-сепара физиономия еще интереснее. Придираются обычным гражданам для галочки, а преступники с мандатами вроде Пашинского и без мандатов со стволами гуляют на свободе. Вон, на дамбе у каждого рыбака в сумке найдется ножик(холодное оружие). Причем, разных видов и размеров, складные, кухонные, самодельные... Какие есть такие и берут. Получается там все опасные преступники? В условиях когда от полиции больше вреда, чем пользы у граждан нет другого выхода кроме как защищать себя самим от урок, которые вышли по закону Савченко.
ХОРОШО! и МОЛОДЦЫ! Вот только интересно, что-то поменялось, как действовала полиция? Лично меня, раньше не раз по городу "шмонала" милиция, один раз даже извинились! Я бы не сказал, что я выгляжу на столько подозрительно.... За всю жизнь это было раз 15 Последний под мостом года 3 назад в 18:** вечера (тогда и извинились) Действовали всегда без протокола и понятых!!! Если в кармане был паспорт, то его забирали.... Вот мне интересно, как сейчас действует полиция? В рамках закона?
під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет.
Если нашли в кармане, то это уже не "поверхневого огляду"
Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату. Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?! І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище! Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців! Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!
Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ
Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет..
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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