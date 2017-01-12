Нікопольські поліцейські затримали розбійника який озброєний молотком скоїв зухвалий напад на магазин

Співробітники Нікопольського відділу поліції затримали 26-річного місцевого жителя, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні зухвалого розбійного нападу на магазин стільникового зв'язку. Зловмиснику оголошено підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України.









Поліцейські розкрили злочин скоєний в кінці минулого року. По закінченню робочого дня приблизно о 18 годині озброївшись молотком зловмисник увірвався в магазин «Київстар» по пр. Трубників у місті Нікополі. де замахнувся ним на продавця, наказавши останньому стояти на місці. Далі він розбив вітрину магазину і забравши чотири коштовних телефони на 32 000 грн хутко втік.





Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи співробітники карного розшуку нікопольської поліції затримали розбійника. Ним виявився 26 річний місцевий житель, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Крім того як вдалося встановити правоохоронцям зловмисник має вищу освіту та навіть працював рятівником в Америці в штаті Верджинія. Як пояснив останній правоохоронцям, скоїв злочин бо йому необхідні були гроші, телефони він продав, а гроші витратив на власні потреби.





Слідчим за погодженням з прокурором нападнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального Кодексу України. Йдеться про вчинення розбійного нападу з проникненням у житло чи інше приміщення,

. Санкція цієї статті – доволі сувора. Вона передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.





Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

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