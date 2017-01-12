Вже перші коментарі покровчан примусили «героїв» видалити відео із власних сторінок ВКонтакті, «оборонятися» словесною перепалкою на стрічці новин мережі. Однак докази, представлені правоохоронцям не лише мешканцями міста, а й комунальним підприємством «Добробут», були незаперечними. Ліхтарі, дійсно, вбивали, за лічені хвилини ушкоджено опори, цоколя, кріплення – завдано збитків більше, ніж на 5 тис. грн., про що свідчило скопійоване містянами відео і фотодокази.

У спілкуванні з правоохоронцями «герої» заперечували свою причетність до скоєного, з легкістю вказавши на винуватця зі свого ж оточення. Відео коментували як випадковий збіг, мов потрапили у об’єктив як прості перехожі. При цьому визнавали факт знайомства з головним фігурантом, чому ж не зупинили порушника, так і не пояснили.

Сьогодні справою займаються відповідні органи. Як зазначив інспектор з ювенальної превенції, лейтенант поліції Валентин Шугай, матеріали передано до суду. Учасники події перебувають у полі зору правоохоронців. Не оминули відповідальності і батьки, як такі, що не виконують батьківських зобов’язань. Останнім належить відшкодовувати завдані збитки. Не залишаться в стороні і «друзі-товариші», «хто просто проходив повз», про подію повідомлено до технікуму, де ті проходять навчання.

Нічні «розваги» у сквері закінчаться далеко не весело. «Вбивці ліхтарів» завоювали собі зовсім не геройський авторитет, скоріше – навпаки. Можна лише сподіватися, що хлопці зроблять відповідні висновки, їхні ж батьки, котрі заплатять адмінштраф, напевне, вже зробили. Від вандалізму на вулиці, до злочину у власному домі – один крок і про це варто пам’ятати.

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Наприкінці грудня соціальні мережі Покрова сколихнуло відео так званих «вбивць ліхтарів». Дії молодиків, які суботньої ночі безчинствували у сквері поблизу універмагу, викликали шквал обурення городян. Зафільмований доказ хуліганських дій зібрав півтори тисячі переглядів, не залишився без уваги і відповідних органів.