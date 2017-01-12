Для жизни маленького горняцкого города работа местного горно-обогатительного комбината имеет жизненно-важное значение. Любые проблемы в работе комбината автоматически сказываются на уровне доходов значительной части трудоспособного населения города, поступлениям в местный бюджет. Для жизни маленького горняцкого города работа местного горно-обогатительного комбината имеет жизненно-важное значение. Любые проблемы в работе комбината автоматически сказываются на уровне доходов значительной части трудоспособного населения города, поступлениям в местный бюджет.

К сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией и колебанием спроса на продукцию ОГОКа, работа предприятия в последние годы отличалась рывками и нестабильностью. В частности, с января по апрель 2016-го года комбинат находился на простое. Но, как показывают последние события, ситуация для комбината, а, следовательно, и для ферросплавной отрасли сегодня достаточно благоприятная, что благотворно влияет на работу ферросплавных заводов, а также Марганецкого и Орджоникидзевского горно-обогатительных комбинатов, добывающих марганцевое сырье.

Знаковый факт – впервые за последние годы Орджоникидзевский комбинат не останавливается на зимний простой и собирается работать всеми карьерами и фабриками. Главная причина – стабильный спрос на марганцевую продукцию. Этот факт на официальном сайте предприятия подтверждает его руководство.

Как отмечает коммерческий директор комбината Дмитрий Мищенко: «Если на начало года у нас на складах было накоплено более 400 тысяч тонн нереализованного концентрата, то сейчас мы имеем практически нулевые остатки. Более того, уже подписаны контракты на реализацию большей части объемов 2017-го года. А это означает, что комбинат будет стабильно работать».

Более того, как отмечает руководство комбината, сегодня появились перспективы возобновления работы ранее законсервированного Чкаловского карьера № 1. Это в первую очередь связано с тем, что постепенно из производственного процесса предприятия выходит один из основных карьеров комбината – Шевченковский.

Согласно открытых данных, если в среднем карьер добывал более 800 тысяч тонн руды в год, то в 2017 этот показатель будет снижен до 400 тысяч, а в 2018 – до 130 тысяч. Именно поэтому менеджмент предприятия рассматривает варианты компенсации этих потерь. По словам Председателя правления комбината Сергея Шуваева: «Сегодня мы рассматриваем вопрос возобновления работы Чкаловского карьера № 1.

На данный момент программа по запуску этого подразделения уже подготовлена. Конечно, она влечет за собой целый комплекс технических, организационных и финансовых задач, потому что на капитальный ремонт верхнего комплекса и одного шагающего экскаватора нужно порядка 120 миллионов гривен. При окончательном подтверждении нашего решения от акционеров, программа будет запущена в действие. Данный момент является позитивным, потому что в 2018 году это будет полноценный карьер с примерно 300 рабочими местами».

В любом случае сам факт стабилизации работы градообразующего предприятия Покрова (Орджоникидзе) и его успешная деятельность является главным фактором социально-экономической стабильности для города. А с учетом тесной привязки работы основных предприятий Никополя-Орджоникидзе-Марганца в процесс производства ферросплавной продукции, можно говорить, что тенденции рынка играют на руку всему нашему региону.



