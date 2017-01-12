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город Покров / Орджоникидзевский ГОК планирует стабильную работу и надеется запустить Чкаловский карьер № 1 (Вчера, 12:43)

Для жизни маленького горняцкого города работа местного горно-обогатительного комбината имеет жизненно-важное значение. Любые проблемы в работе комбината автоматически сказываются на уровне доходов значительной части трудоспособного населения города, поступлениям в местный бюджет.
 
К сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией и колебанием спроса на продукцию ОГОКа, работа предприятия в последние годы отличалась рывками и нестабильностью. В частности, с января по апрель 2016-го года комбинат  находился на простое. Но, как показывают последние события, ситуация для комбината, а, следовательно, и для ферросплавной отрасли сегодня достаточно благоприятная, что благотворно влияет на работу ферросплавных заводов, а также Марганецкого и Орджоникидзевского горно-обогатительных комбинатов, добывающих марганцевое сырье.
 
Знаковый факт – впервые за последние годы Орджоникидзевский комбинат не останавливается на зимний простой и собирается работать всеми карьерами и фабриками. Главная причина – стабильный спрос на марганцевую продукцию. Этот факт на официальном сайте предприятия подтверждает его руководство.
 
Как отмечает коммерческий директор комбината Дмитрий Мищенко: «Если на начало года у нас на складах было накоплено более 400 тысяч тонн нереализованного концентрата, то сейчас мы имеем практически нулевые остатки. Более того, уже подписаны контракты на реализацию большей части объемов 2017-го года. А это означает, что комбинат будет стабильно работать».
 
Более того, как отмечает руководство комбината, сегодня появились перспективы возобновления работы ранее законсервированного Чкаловского карьера № 1. Это в первую очередь связано с тем, что постепенно из производственного процесса предприятия выходит один из основных карьеров комбината – Шевченковский.  
 
Согласно открытых данных, если в среднем карьер добывал более 800 тысяч тонн руды в год, то в 2017 этот показатель будет снижен до 400 тысяч, а в 2018 – до 130 тысяч. Именно поэтому менеджмент предприятия рассматривает варианты компенсации этих потерь. По словам Председателя правления комбината Сергея Шуваева: «Сегодня мы рассматриваем вопрос возобновления работы Чкаловского карьера № 1.
 
На данный момент программа по запуску этого подразделения уже подготовлена. Конечно, она влечет за собой целый комплекс технических, организационных и финансовых задач, потому что на капитальный ремонт верхнего комплекса и одного шагающего экскаватора нужно порядка 120 миллионов гривен. При окончательном подтверждении нашего решения от акционеров, программа будет запущена в действие. Данный момент является позитивным, потому что в 2018 году это будет полноценный карьер с примерно 300 рабочими местами».
 
В любом случае сам факт стабилизации работы градообразующего предприятия Покрова (Орджоникидзе) и его успешная деятельность является главным фактором социально-экономической стабильности для города. А с учетом тесной привязки работы основных предприятий Никополя-Орджоникидзе-Марганца в процесс производства ферросплавной продукции, можно говорить, что тенденции рынка играют на руку всему нашему региону.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 337 » Комментариев:0

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    • AG55 12.01.2017
      Вот как бывает если следствие ... (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Я почему-то даже не удивлен.А ведь,как нас убеждают,в "новой полиции" после переаттестации остались служить только "лучшие из лучших".....Тогда напрашивается вопрос-а какие тогда были "худшие из лучших"?
    • кактус 12.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      кактус-С„РѕС‚Рѕ
      Игорь Губерман:"...Здесь выбирают ОВЦЫ сами себе ВОЛКОВ себя пасти". Никопольчане,избравшие ОЛИГАРХОВ(Порошенко и Шипко), рассчитывали на то,что ТЕ,награбив миллионы,займутся РЕФОРМАМИ,улучшающими жизнь своих избирателей? (Кстати,Шипко в своей э-декларации не указал на наличие в собственности многочисленных аптек).
    • Русскоязычный бандеровец 10.01.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Меня тоже улыбнула фраза "поверхневий огляд". Не в руках или зубах же он его нес, а в кармане. На каком основании проводился обыск? Просто рожа гражданина, что-ли, не понравилась? Так у их начальника, первомайского экс-сепара физиономия еще интереснее. Придираются обычным гражданам для галочки, а преступники с мандатами вроде Пашинского и без мандатов со стволами гуляют на свободе. Вон, на дамбе у каждого рыбака в сумке найдется ножик(холодное оружие). Причем, разных видов и размеров, складные, кухонные, самодельные... Какие есть такие и берут. Получается там все опасные преступники? В условиях когда от полиции больше вреда, чем пользы у граждан нет другого выхода кроме как защищать себя самим от урок, которые вышли по закону Савченко.
    • nikopol2015 10.01.2017
      У Нікополі поліцейські вилучил ... (2)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      ХОРОШО! и МОЛОДЦЫ!
      Вот только интересно, что-то поменялось, как действовала полиция?
      Лично меня, раньше не раз по городу "шмонала" милиция, один раз даже извинились!
      Я бы не сказал, что я выгляжу на столько подозрительно....
      За всю жизнь это было раз 15
      Последний под мостом года 3 назад в 18:** вечера (тогда и извинились)
      Действовали всегда без протокола и понятых!!!
      Если в кармане был паспорт, то его забирали....
      Вот мне интересно, как сейчас действует полиция? В рамках закона?

      під час поверхневого огляду у нього в кишені було виявлено кастет.


      Если нашли в кармане, то это уже не "поверхневого огляду"
    • Копчик С. 10.01.2017
      Благочинный УПЦ Киевского Патр ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату.
      Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?!
      І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище!
      Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців!
      Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!
    • Анатолій Сиротенко 10.01.2017
      Благочинный УПЦ Киевского Патр ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Дякую за змістовну, просвітницьку бесіду.
    • Анатолій Сиротенко 10.01.2017
      НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ с Днем Ро ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Вітаю юбіляра. Повага і пошана таким ветеранам. Останій дісний і достойний керівник міського міліцейського гарнізону. Здоров'я і більш вагоміших по датам юбілеїв, родиного благополучя.
    • AG55 10.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Кстати выросли значительно и платежи за иски в суд! Справедливость стала дороже!

      а не-фиг быдлу отвлекать "их честь" от сбивыния бабала
    • Копчик С. 09.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Кстати выросли значительно и платежи за иски в суд! Справедливость стала дороже!
    • Андрей Дащенко 09.01.2017
      Спасибо за минималку: Украинцы ... (4)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      или фронт, или Польша или жо%па.....
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