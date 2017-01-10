Благочинный УПЦ Киевского Патриархата: О Священном огне, единении и Лефортово (видео) 

Бажаю поважному отцю Меркурію успіхів в поширенні нашої рідної, народної, української церкви УПЦ Київського патріархату.

Щодо Московського патріархату: Нагадаємо як з'явився Стрелков, він же Гіркин в Україні?! Він приїжджав у складі делегації УПЦ МП в Крим..а через пару місяців там був заколот і Крим захопила Росія! Ніхто не забув хто керував на Донбасі?!

І вже рік в Нікополі не можуть зробити Алею пам'яті героїв на кладовище!

Чому?! Тому що ніяк не можуть зробити проект! Чому не можуть? Тому що на вході до алеї стоїть паркан та туалет УПЦ МП , при цьому на ці будівлі немає ніяких документів!! Вже більше року, міська влада думає як би зробити алею в обхід туалету!!!! Тільки подумайте: не як перенести не законно збудований паркан та туалет, а як переробити проект Алеї де поховані кращі люди нашого міста - загиблі герої, які захищали не тільки Батьківщину, але і цю владу!!! Чому так? А як же..Бо в Міськраді в робочий час проводить богослужіння УПЦ МП! Бо ця церква та політика зріднилися. І розглядають списки щиро віруючих людей як списки виборців!

Я знаю, що і в УПЦ МП Нікополя, є чесні священики з великою вірою в Бога. Працюють гуртки в недільній школі і це гарно.. Але політика Московії зробила церкву МП своїм інструментом впливу на людей! Держава та церква роздільні! Тому чім скорше УПЦ МП в Україні відмежується від Москви тім краще! Від цього виграє і церква і український народ!