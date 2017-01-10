 «Я – очільник міста»: підростає зміна

Від програм розвитку до молодіжно-дитячого дозвілля, від оцінок роботи влади до нових проектів: актуальні теми – відверті відповіді. Один день спільного керівництва переможців конкурсу «Я – очільник міста» з міським головою став продовженням важливої розмови про сьогоднішній та завтрашній день Покрова.









Оголошений до 60-річчя міста за ініціативи Олександра Шаповала, конкурс для старшокласників од початку вийшов за межі середньостатистичного огляду думок з приводу. Не по дитячому розсудливо, з долею здорового прагматизму 15-річні автори презентували проекти соціально-економічного розвитку, комунального господарства, благоустрою, говорячи на рівних про проблеми, плани – мрії.

Зрозуміти свою причетність, як частини великої міської громади, до долі Покрова, змогли під час спільного керівництва рідним домом. Разом з міським головою Олександром Шаповалом переможці конкурсу – Тетяна Макаренко, Ольвія Шевченко, Владислав Клоков були керманичами Покрова. Їхній робочий день з головою було розпочато з проведення міського оперативного штабу. Різке погіршення погодних умов, акумулювання сил відповідних служб, підписання розпорядження про продовження зимових канікул – день тривав без ретуші, за звичним алгоритмом дій.

Від ранку школярі разом з Олександром Шаповалом перевірили роботу систем життєзабезпечення міста, побували на котельнях, відчули усю відповідальність прийняття управлінських рішень. Своїми враженнями та думками ділилися під час обговорення за круглим столом, яке проходило за участі заступника міського голови Наталії Бондаренко. За невимушеної обстановки тривала розмова з головою на теми, які хвилюють молодь. У відвертому діалозі активісти молодіжної ради, переможці-школярі торкалися питань розбудови Покрова, говорили про дозвілля й нові плани, котрі реалізовуватимуть спільними зусиллями.

- Майбутнє – за молоддю і це не гучне гасло – це наша позиція, тож і оголошений конкурс мав на меті проявити себе молодим, - підкреслив Олександр Шаповал, - ваші думки, ідеї надзвичайно важливі і вже впроваджуються у життя. Можна лише пишатися успіхами молодіжної спільноти, яка є активним учасником громадського життя, не стоїть осторонь проблем міста.

Ділилися враженнями і учасники зустрічі, за словами переможців конкурсу, один день керівництва містом показав посаду очільника не у кабінетному антуражі, з позиції господаря, котрий повинен володіти усіма аспектами системи життєзабезпечення.

-Ми були у гущі подій. Звичайно, хвилювалися, але простота спілкування з міським головою, відкритість і прагнення показати нам життя Покрова з пунктів управління, стерли бар’єри. Наші думки викликали щире зацікавлення, що стимулює до нових кроків, - зазначали Тетяна Макаренко, Ольвія Шевченко, Владислав Клоков.

У молоді є всі підстави для самовираження, їхні ініціативи підтримуються, а спілкування у такому форматі продовжуватиметься і надалі.