 НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ с Днем Рождения!!!

Сегодня празднует свой юбилей (всего только 70 лет) самый легендарный и самый заслуженный начальник Никопольской милиции за всю ее историю - полковник милиции, Заслуженный работник МВД СССР, Почетный ветеран МВД Украины НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ШАХОВАЛ.









Он около тридцати лет отдал службе в милиции. Почти пятнадцать лет руководил Никопольским ГОВД. Все, кто работал до него и после него, на этой должности были не более семи лет.









После работы на шахте, а затем, после службы на Северном флоте секретчиком у знаменитого адмирала флота СССР, героя Советского Союза Петелина Шаховал пришел в уголовный розыск, работал опером на Новопавловке, начальником уголовного розыска, заместителем начальника ГОВД по оперативной работе.

То было время самой авторитетной милиции Никополя за всю ее историю. Шаховал сделал все, чтобы наш Никополь не стал ни цыганским гетто, ни пристанищем для криминальных авторитетов из Кавказского региона.

От имени коллег, ветеранов, товарищей по службе и друзей этого легендарного офицера милиции хочу поздравить Николая Лаврентьевича с юбилеем! Я знаю, что он не "шарится" по интернету - у него более серьезные дела. Но уверен, что Ваши поздравления, оставленные на этой странице ему станут известны.









От себя и от ветеранов Никопольского оперативного гарнизона хочу пожелать Николаю Лаврентьевичу крепкого здоровья и долголетия, успехов в его труде, удачи, благополучия! Семейного счастья!

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