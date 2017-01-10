Еще в октябре прошлого года премьер-министр заявил о повышении заработной платы до 3200 гривен. А уже 6 декабря Верховная Рада поддержала законопроект № 5130. За принятие документа, необходимого для утверждения Госбюджета 2017 года, проголосовали 227 депутатов. Еще в октябре прошлого года премьер-министр заявил о повышении заработной платы до 3200 гривен. А уже 6 декабря Верховная Рада поддержала законопроект № 5130. За принятие документа, необходимого для утверждения Госбюджета 2017 года, проголосовали 227 депутатов.





"С 1 января 2017 года ни один гражданин Украины не будет получать меньше чем 3 тысячи 200 гривен. Это касается не только частного, но и государственного сектора. Впервые за 25 лет независимости приравнивается минимальная зарплата граждан к размеру реального, фактического и юридического прожиточного минимума", - сказал Владимир Гройсман.





Но не все так просто и безоблачно - Гройсман лукавит. Украинцы прекрасно понимают, что 3200 гривен получат далеко не все. А такое решение правительства грозит безработицей, перерасчетом субсидий, дальнейшим повышением цен, уходом бизнеса в тень и огромной инфляцией.





Минималкой по самым малоимущим





Эксперты подсчитали, что после вычета всех налогов и сборов реально чистыми на руки украинцы будут получать около 2,5 тыс. гривен. К тому же многие сейчас оформили субсидии. А это значит, что в случае роста минимальной зарплаты будет снижен размер субсидий, поскольку они назначаются, исходя из официальных доходов граждан.





"Субсидия рассчитывается по доходу 2015 года. В следующем году при получении субсидий будет учитываться доход за 2016 год, поэтому в таком случае вероятная новая минимальная зарплата будет учитываться в 2018-19-м отопительном сезоне", - утверждает министр соцполитики Андрей Рева.





Впрочем, и тут чиновник слукавил, ведь субсидия выдается на отопительный сезон. А это значит, что до 30 апреля украинцы будут платить по назначенным субсидиям, а уже в мае их пересчитают.





Больше всего не повезло безработным или работающим нелегально украинцам, которые обратились за субсидиями. Ведь в случае отсутствия чистого заработка субсидия насчитывается, исходя из размера двух минимальных зарплат. Так что самым неимущим будут пересчитывать субсидию, исходя из суммы в 6400 гривен. Но фактического дохода в размере такой суммы у этих людей нет.





На выход!





Январь только начался, и украинцы еще не получили свои 3200 гривен, но у них уже есть опасения вовсе остаться без работы. Работодатель должен заплатить зарплату подчиненному и единый социальный взнос, который составляет 22% от этой суммы, а это 704 гривны. Несложно подсчитать, что при минимальной зарплате 3200 гривен сотрудник обойдется работодателю почти в 4000 гривен.





"Я работаю в строительном магазине. У нас 5 продавцов. Три женщины и двое мужчин. Оформлены все. Но с нового года владелец заявил, что троих из нас "увольняет". То есть фактически мы безработные. Оформленными остаются только мужчины. Мы же работаем и получаем зарплату "в конверте". Мы понимаем, что ему невыгодно за всех платить налог. Также он сказал, что и троих ему держать накладно и одной придётся все же уйти. Попросил нас самостоятельно решить, кто уйдет, а кто остается", - жалуется Валентина, продавец-консультант из Полтавской области.





Давит государство





По данным Государственной службы статистики, уже в ноябре зафиксировали повышение уровня безработицы по сравнению с предыдущим месяцем. Он повысился на 0,1 процентного пункта - до 1,3%. В ноябре было зарегистрировано 337,9 тыс. безработных, что на 21,7 тыс. больше, чем месяцем ранее. Количество безработных, которые получили пособие, составило 264 тыс. человек. Средний размер пособия составил 1873 против 1884 гривен в октябре 2016 года. Также эксперты прогнозируют рост безработицы уже с января.





"У меня небольшое кафе. Налоги плачу как нужно. Все работники оформлены. Но в связи с поднятием минимальной зарплаты вырастут и налоги. Доходы сейчас невысокие у людей, соответственно, и прибыли бизнес особо не дает. С нового года пришлось уволить уборщицу и одну официантку. Поставщики повысили цены, пришлось и мне поднимать. Особых плюсов я в этом не нахожу", - рассказывает Михаил, владелец придорожного кафе в Кировоградской области.





"Я работаю в такси. Два года назад оформился на минимальную зарплату – все из-за субсидии. Сегодня владелец нашей фирмы такси объявил, что оформленными оставит двух диспетчеров и пятерых таксистов. А остальным предложил уволиться – естественно, все на бумаге только. Но ведь потом мне субсидию будут насчитывать, исходя из двойной минималки – то есть из 6400 гривен. У меня супруга безработная. Значит, нам насчитают 12 800 дохода. Ну и на какую субсидию я могу рассчитывать? Где у нас такие деньги? Сказал об этом нашему руководителю. Он с пониманием отнесся, но сделать ничего не может. Государство давит", - жалуется таксист Юрий из Умани.





Увольнения коснулись и госучреждений





Впрочем, "выкручиваются" из ситуации не только частники, но и госучреждения.





"После Рождественских праздников меня увольняют с работы. Я работаю уборщицей в школе. Всего нас три человека, но из области пришла депеша - в связи с поднятием минимальной зарплаты оставить только одну уборщицу на всю школу. Меня попросили на выход", - жалуется Марина, уборщица сельской школы из Черкасской области.





Сотрудники "Укрпочты" на правах анонимности рассказали, что руководство прислало им новые правила работы. Сотрудников переводят с полной ставки на 0,6-0,5 ставки. Несогласных с новыми правилами просят увольняться.





Эмигрант увидел мир





Украина - абсолютный лидер по количеству полученных разрешений на проживание в странах Евросоюза. В течение 2015 года нашим гражданам было предоставлено 499 992 вида на жительство. Это является рекордом. И пока наше правительство думает, как "жить по-новому", украинцы потихоньку выезжают и помогают соседним странам поднимать экономику. Поэтому если увеличится число безработных, увеличится и поток эмигрантов.





"Моя мама уже пятый год работает в Италии. Она учитель истории и всю жизнь преподавала в школе. После сокращения в 2008 году долго искала работу. Все без толку. Решила уехать на заработки. Я работала в маникюрном салоне. На жизнь пусть и с трудом, но хватало. 31 декабря получила зарплату, очень обрадовалась, так как Новый год. А вслед за зарплатой и увольнение. Хозяйка заявила, что будет сокращать штат работников и оставляет только тех, у кого есть дети. В новый год я вошла как безработная. Понимаю, что работу не найти. Буду собирать документы и ехать на заработки в Польшу или Финляндию. Другого выхода я не вижу. Сейчас искать работу по два-три месяца - это роскошь. Коммуналка же растет, а набираться долгов, из которых так трудно "вылезать", не хочу", - жалуется Мария из Обухова.





За последние два года из Украины только официально выехали на заработки чуть больше 1 млн украинцев. И цифры только увеличиваются. Сейчас, по разным данным, за рубежом работают от 5 до 8 млн украинцев. Покидают страну с целью заработка и старшие люди, и молодежь.





Удавка для бизнеса





Пока украинцы празднуют новогодние праздники, доедают оливье и готовятся к Сочельнику, многие не успели еще понять, что цены значительно выросли. Торговые сети и магазины после праздников опустели, и процесс завоза нового товара уже пошел. Не многие поняли, что цены уже начали повышаться.





"Поднятие минимальной зарплаты - все красиво и красочно, но на самом деле это далеко не так безоблачно. Я уверен, что только в Винницкой области может быть закрыто от 20 до 30% мелкого бизнеса. Мы уже видим, как на рынках появляются много пустых торговых мест, это означает, что многие семьи останутся без средств к существованию. Официальная минимальная зарплата была 1450 гривен, остальное давали в конверте, а с 2017 года придется "по-белому" платить две минимальные зарплаты, значит, отчисления в Пенсионный фонд вырастут вдвое. Мне, например, чтобы это сделать придется увеличивать наценку на товар в два раза. А это приведет к увеличению отпускной цены тоже раза в два, ибо поставщики тоже увеличат цены. Итак, мы получим увеличение цен в два раза. Кто тут выиграет, хотелось бы спросить?" - говорит Алексей, предприниматель из Винницы.





"Сегодня заметила, что цена на растительное масло выросла на 2 гривны. Взяла сразу 10 литров. Мясо прибавило 10-15 гривен в цене", - растерянно говорит Алла из города Лубны Полтавской области.





Цены добьют Украинцев





Рост цен ударит по карману всех без исключения. После того как вырастут цены на продукты питания, услуги и медикаменты, такой долгожданный подъем зарплаты станет не мил всем без исключения. Ведь около 70% услуг мы получаем от предпринимателей. И это не просто продажа товаров, но и ремонт обуви, услуги парикмахерских и салонов, шиномонтаж, такси, ремонт мобильных телефонов, ателье, автомойки и т. д. Все эти услуги, соответственно, подорожают, как только страна отгуляет новогодние праздники.





"Все несколько непродуманно. Не секрет, что украинцы получали минималку и так называемую зарплату в конверте дополнительно. Это часто практикуется у продавцов, кассиров и т. д. Работник получает официально минимальную зарплату и процент, допустим, от продаж в сфере торговли. Согласитесь, нереально прожить на минималку с теперешними ценами. Соответственно, для бизнеса белая зарплата – это, в первую очередь, мотивация персонала. Она дает возможность для сотрудника взять в банке кредит, расчет пенсии, отпускных и больничных. Сейчас же, чтобы оставить на рабочих местах всех без исключения, придётся заплатить немалый налог. Решение очевидно. "Увольнять" работников, то есть сокращать налог для работодателя. Человек, по сути, становится безработным, имея все тот же доход. Это основной и главный минус поднятия минималки",- говорит юрист Михаил Юмашев.





Даже после повышения минималки до 3200 гривен (по курсу 30 грн это 107 евро) Украина все равно будет в 1,5–2 раза отставать от самых экономически слабых стран типа Албании, где минималка составляет 156 евро, и Болгарии - с 215 евро.





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