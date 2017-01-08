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В газету от читателей / Братка, ты ж присягу давал, да? (Вчера, 20:11)

Братка, ты ж присягу давал, да? 
 
Ой а шо такое?

Чо, братка, вспугнулся?

Ну ты не это, не переживай.

Мы ж с тобой примерно в одно время военку в универе отбывали, мечтали о новых телефонах с полифонией и той красавице с факультета лингвистики .

Ты это, садись. Садись, тебе говорю.

Давай покурим да перепе@дим на тему что было, что будет, о чем карты говорят.

Давай уже сигарету и...и слушай сюда.

Да, скоро ты получишь "письмо счастья" из родного РВК.

Да, получишь.

Не реви.

Соберись и слушай дальше.

Я не гребу знать как у тебя сложится в реале, но свою версию событий изложу.

Значит так.

Получив повестку, сначала позвонишь жене.

Ты ж нормальный мужик и к призыву ее готовил...косвенно, втихаря.

Не ну не мог же ты все шесть волн прое@ать ваще без печали?

И, собрав все мужественное в себе в кулак, ты ей скажешь что все, дорогая, настало то самое время.

Она поддержит. Побледнеет, но выдержит.

Дальше - как в калейдоскопе.

Родители. Друзья. Военкомат. Торопливая медкомиссия и поезд по маршруту Дом-Армия. 

Приблызно месяц учебки, где ты познакомишся со стадом аналогичных нэдоликов, из которых сформируют ваш учебный взвод.

Там будут и алкаши и косари и хронические плоскостопщики, но их будет минимум. В основном - такие же мужики как и ты.

Примерно через четыре недели красномордый полкан зачитает список, который тебе нах@й не впал, но там будет самая главная в твоей жизни строчка. Звучать она будет примерно так: "молодший лейтенант Коряк Вэ Вэ - командиром мотопехотного взводу сорок першого омпэбэ першой танковой оэмбээр. Пункт прибуття - Волноваха Донецької обл".

Ты, естессно, выпьешь с мужиками ритуальные сто грам и, спаковав рюкзак да получив личное дело на руки, поплетешся в сторону вокзала. Можешь заскочить на считанные часы домой, типа повидаться с женой, детьми и родителями....но не советую. Я пробовал. Не советую и пиз@ец. Просто поверь.

Приедешь, отрапортуешь комбату...

Скорее всего в тот момент ты его выбесишь одним своим поведением и внешним видом, но признается он тебе в этом аж через год, в очень теплой обстановке)))

Дадут тебе взвод, да.

Ну не тот, что в учебке обещали, канешна, но взвод. Пару бэх, грузовиков кучку и человек двадцать бойцов.

С ними ты начнешь проживать самый интересный из этапов твоей жизни, я те доповидаю.

Будет и категорическое отрицание твоего авторитета и самого факта существования в стиле "а дэ ты був колы я танкы грыз? " и многое другое, но ты вытерпишь.

Постепенно своей рассудительностью и подвешенным языком получишь если не уважение, то возможность произносить свое мнение голосом через рот.

Да, с особо буйными прийдется бороться активными методами. Готовься к сбитым костяшкам и слухам про "он раньше был в Правом Секторе - выгнали за жестокость, сбежал в армию, что б не посадили".

Относись философски. Ты ж нормальный, ты ж адекватный. Так вот.

Со временем(а у тебя времени много и спешить некуда) к тебе начнут прислушиваться и уважать твое мнение во всех ситуациях, от банально бытовых до абсолютно боевых. Просто не будет, но слово "просто" нужно было еще из учебки отправить домой Новой почтой. До дембеля оно тебе не пригодится.

Костяк сержантов вокруг себя собирай.

Запомни, нормальных всегда достаточно. Не много, не мало... достаточно. Ищи к ним пути и сбивайтесь в группу. Вот как хочешь. Одного выписывай из полтавской учебки, другого выгрызай у разведки, третий уже по месту найдется... Ты понял, кароч.

Делай все, что будет нужно.

Згідно наказів командування, вимог керівних документів та відповідно оперативній обстанівці (с)

Жри вместе с бойцами.

Спи сместе с бойцами.

Копай вместе с бойцами.

И воюй вместе с ними.

Они ответят благодарностью.

Благодарность бывает разной - от простого "иди, командор, поспи хоть пару часов, я постою. Тебе ж завтра на нараду в штаб выезжать еще до зори".

И до той самой ночи, когда ты, летеха (уже не младлей - понял, да?) притрушенный землей сам героически добредешь до своего бронированного детскими рисунками кунга и вырубишся уже на койке. А мужики безшумно растопят тебе буржуйку и всю ночь будут подбрасывать дрова, потому что на тренинге по такмеду не еб@ом торговали, а запоминали что при контузии лучше лежать ровно как можно дольше...

И когда через месяц ты получишь тот самый приказ, от которого пульс поднимается до максимума и адреналин е@ашит шо дурной...Когда прокричишь в радиостанцию "по машинам, йо@ані вы стасікы! Пять минут готовность! Кто завтыкал - тот лох! Паааагнали, мужики!!!"

Когда подбежишь в этом тяжеленном бронике к головной машине и тебе с брони протянут руку...

Когда старший той самой бэхи, которая пойдет первой, уступит тебе свое командирское место.. .

Когда перед стартом ты, перекрикивая рев дизелей в радейку прокричишь:

"все на броне? Вторая, в йоп твою, дэ доповидь? Все на месте? Зае@ись! Погнали, мужики, разведосов выручать! Опять без пехоты нихера не происходит! В эфире не бздеть, если шо -Мартин Брест за старшего.

Х@ле стоим? Поехали!!!!"

...вот тогда, братка, поймешь что "нужные книги ты в детстве читал" (с)

И слова присяги - не пустой звук.

Ты ж клятву давал, йопт! Помнишь как там, в тексте, про территориальную целосность?

А через год, плюс-минус, ты дембельнешся.

И мы с тобой сядем за стол, уже оба старлеи - а может ты и капитаном вернешся, я тока рад буду..выпьем бутылку вкусного и поговорим.

Только разговор будет корявый какой-то:

-а они шо?

-та лезли

-а вы шо?

-та шо, дали им пи@ды

- а, ну норм

- та да .

И можно было бы не играть в это вот все.

Не грызть галеты, не спать в ямках, не считать прилеты и не подскальзываться на гильзах после "неотвечания".

И да, ни ты, ни я в жиииизни не думали, что легальная отмазка от армии, именуемая военной кафедрой, потом аукнется реальной посадой на войне...

Но, братка, ты ж присягу давал, да?

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 931 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 20:23 Алексей Савченко, Комментариев: 3267, Новостей: 7 Пользователь offline
    Тю. Шо там за мандраж может быть. Идешь и служишь. Нам лучше всех, бо мы - пехота. Вот жестянщикам да, там стремно. И в реактивке, да и вообще в арте. А у нас - классно.


    --------------------
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    У. Черчилль
    • +2

    Hаписал: Вчера, 20:44 Копчик С., Комментариев: 2886, Новостей: 41 Пользователь offline
    Во многих странах, резервисты проходят периодические сборы... В той же России, которая постоянно воевала и теперь воюет с нами, тоже есть система резервистов и им даже доплачивают.. Изучал их опыт, когда в марте 2014 пришел в военкомат поработать, а там полный завал..
    По срокам бы поспорил, так как два года многовато: отрывать человека от производства, если он специалист.. Надо приглашать людей на контракт и как минимум на пять лет.. А резервисты должны за пол года получить практические навыки, понюхать пороха и потом, при необходимости стать подготовленным офицером в строй, а военкомате уже должна быть расписана штатка всех резервных подразделений. Но идёт война, потому, может есть необходимость и до двух лет.. Такой вот форс - мажор! Форс прошли мобилизованные, а теперь очередь и за мажорами :))
    • +1

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 08.01.2017
      Братка, ты ж присягу давал, да ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Во многих странах, резервисты проходят периодические сборы... В той же России, которая постоянно воевала и теперь воюет с нами, тоже есть система резервистов и им даже доплачивают.. Изучал их опыт, когда в марте 2014 пришел в военкомат поработать, а там полный завал..
      По срокам бы поспорил, так как два года многовато: отрывать человека от производства, если он специалист.. Надо приглашать людей на контракт и как минимум на пять лет.. А резервисты должны за пол года получить практические навыки, понюхать пороха и потом, при необходимости стать подготовленным офицером в строй, а военкомате уже должна быть расписана штатка всех резервных подразделений. Но идёт война, потому, может есть необходимость и до двух лет.. Такой вот форс - мажор! Форс прошли мобилизованные, а теперь очередь и за мажорами :))
    • Копчик С. 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.

      Я би добавив благодійний фонд "Нове життя", у мене офіс поруч..Там постійно обігріваються безпритульні, є чай, печиво... Багато допомагають вони переселенцям.. А міська влада відмовляє їм в отриманні приміщення безкоштовно, тому орендують приміщення вони у приватної особи і платять не малі гроші! Ось і все піклування міської влади!!! Нагадав як приїжджала делегація з ООН по переселенцям: як розпиналися керівники міста про те що вони роблять для переселенців... Показуха - це стиль їх керівництва!
    • Алексей Савченко 08.01.2017
      Братка, ты ж присягу давал, да ... (2)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Тю. Шо там за мандраж может быть. Идешь и служишь. Нам лучше всех, бо мы - пехота. Вот жестянщикам да, там стремно. И в реактивке, да и вообще в арте. А у нас - классно.
    • Анатолій Сиротенко 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
    • Василий 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      так, але зверніть увагу що майже всі пункти обігріву працюють "за згодою", то кого там обігріватимуть?
    • Анатолій Сиротенко 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
    • Алекс 06.01.2017
      Нікопольською прокуратурою зат ... (3)
      Алекс-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Це мабуть якийсь початківець корупціонер, що домовлявся після "того", а не до "того", таких початківців і затримують для статистики.

      "За непритягнення до адміністративної відповідальності" до адмін відповідальності можливо притягнути й після виявлення порушення протягом двох місяців. за це він і взяв гроші, мабуть.
    • Анатолій Сиротенко 06.01.2017
      Нікопольською прокуратурою зат ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Це мабуть якийсь початківець корупціонер, що домовлявся після "того", а не до "того", таких початківців і затримують для статистики.
    • Pаиса 06.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (5)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Пусть в Новом году будет многое по-новому!
      Pедакции "ГН"- нового витка pазвития!
      Новых достижений, новых планов, новых достижений!


      тpоекpатное!!! :)
    • Benny Hill 06.01.2017
      До Нікополя в Покровський храм ... (2)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
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      Бажаю, щоб завжди робота була,
      І щоб раділа вся ваша сім'я.
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      Був кращим за всіх,
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