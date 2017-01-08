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Информация / У Нікополі функціонують пункти обігріву (Вчера, 14:12)

Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що  з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.  

 У Нікополі функціонують пункти обігріву

Враховуючи прогнози синоптиків щодо значного погіршення погодних умов та зниження температури повітря, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує жителям міста про правила поведінки при складних погодних умовах у зимовий період:
 
- обмежити пересування, особливо в сільській місцевості;
- при можливості відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності користуватись громадським транспортом;
- виходити з будинку (квартири) тільки якщо це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідні взуття та одяг (взуття повинно бути сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);
- при пересуванні пішки, рухайтеся розчищеними доріжками; не наближайтеся впритул до будинків та споруд, з даху яких може впасти велика маса снігу, а також до рекламних щитів та інших небезпечних конструкцій;
- переходити вулицю слід тільки у місцях пішохідних переходів і бути при цьому дуже уважним, враховуючи, що в складних погодних умовах значно збільшується ймовірність дорожньо-транспортних пригод;
- якщо ви залишились на холоді і найближчим часом не в змозі дістатись до населеного пункту або теплого приміщення, розпаліть вогнище, уникайте відмороження та замерзання! Для цього - рухайтесь! Рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла. Не торкайтесь оголеною шкірою до металевих предметів у морозну погоду, це може викликати швидке відмороження;
- якщо ви не самі, слідкуйте за тими, хто поряд з вами (перш за все за дітьми, людьми похилого віку та хворими), при необхідності допоможіть їм.
В разі потреби телефонуйте до рятувальної служби за номером 101.

ПЕРЕЛІК
пунктів обігріву в Нікополі на зимовий період
У Нікополі функціонують пункти обігріву
Прес-служба міської ради
  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 623 » Комментариев:4

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    • Hаписал: Вчера, 14:34 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 852, Новостей: 1 Пользователь offline
    Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 14:41 Василий, Комментариев: 827, Новостей: 3 Пользователь offline
    так, але зверніть увагу що майже всі пункти обігріву працюють "за згодою", то кого там обігріватимуть?
    • 0

    Hаписал: Вчера, 17:08 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 852, Новостей: 1 Пользователь offline
    Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
    • 0

    Hаписал: Вчера, 20:36 Копчик С., Комментариев: 2886, Новостей: 41 Пользователь offline
    Цитата: Анатолій Сиротенко
    Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.

    Я би добавив благодійний фонд "Нове життя", у мене офіс поруч..Там постійно обігріваються безпритульні, є чай, печиво... Багато допомагають вони переселенцям.. А міська влада відмовляє їм в отриманні приміщення безкоштовно, тому орендують приміщення вони у приватної особи і платять не малі гроші! Ось і все піклування міської влади!!! Нагадав як приїжджала делегація з ООН по переселенцям: як розпиналися керівники міста про те що вони роблять для переселенців... Показуха - це стиль їх керівництва!
    • +1

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    У Нікополі функціонують пункти обігріву
    Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що  з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.  
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    • Копчик С. 08.01.2017
      Братка, ты ж присягу давал, да ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Во многих странах, резервисты проходят периодические сборы... В той же России, которая постоянно воевала и теперь воюет с нами, тоже есть система резервистов и им даже доплачивают.. Изучал их опыт, когда в марте 2014 пришел в военкомат поработать, а там полный завал..
      По срокам бы поспорил, так как два года многовато: отрывать человека от производства, если он специалист.. Надо приглашать людей на контракт и как минимум на пять лет.. А резервисты должны за пол года получить практические навыки, понюхать пороха и потом, при необходимости стать подготовленным офицером в строй, а военкомате уже должна быть расписана штатка всех резервных подразделений. Но идёт война, потому, может есть необходимость и до двух лет.. Такой вот форс - мажор! Форс прошли мобилизованные, а теперь очередь и за мажорами :))
    • Копчик С. 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.

      Я би добавив благодійний фонд "Нове життя", у мене офіс поруч..Там постійно обігріваються безпритульні, є чай, печиво... Багато допомагають вони переселенцям.. А міська влада відмовляє їм в отриманні приміщення безкоштовно, тому орендують приміщення вони у приватної особи і платять не малі гроші! Ось і все піклування міської влади!!! Нагадав як приїжджала делегація з ООН по переселенцям: як розпиналися керівники міста про те що вони роблять для переселенців... Показуха - це стиль їх керівництва!
    • Алексей Савченко 08.01.2017
      Братка, ты ж присягу давал, да ... (2)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Тю. Шо там за мандраж может быть. Идешь и служишь. Нам лучше всех, бо мы - пехота. Вот жестянщикам да, там стремно. И в реактивке, да и вообще в арте. А у нас - классно.
    • Анатолій Сиротенко 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
    • Василий 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      так, але зверніть увагу що майже всі пункти обігріву працюють "за згодою", то кого там обігріватимуть?
    • Анатолій Сиротенко 08.01.2017
      У Нікополі функціонують пункти ... (4)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Вся надія на пункт обігріву ГО "Прихист", що працює цілодобово, щоб робила влада, якщо б ці громацькі активісти не попіклувалися за цю верству населеня. Не думаю, що ці громадяни. для обігріву підуть в поліцейські відділки.
    • Алекс 06.01.2017
      Нікопольською прокуратурою зат ... (3)
      Алекс-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Це мабуть якийсь початківець корупціонер, що домовлявся після "того", а не до "того", таких початківців і затримують для статистики.

      "За непритягнення до адміністративної відповідальності" до адмін відповідальності можливо притягнути й після виявлення порушення протягом двох місяців. за це він і взяв гроші, мабуть.
    • Анатолій Сиротенко 06.01.2017
      Нікопольською прокуратурою зат ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Це мабуть якийсь початківець корупціонер, що домовлявся після "того", а не до "того", таких початківців і затримують для статистики.
    • Pаиса 06.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (5)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Пусть в Новом году будет многое по-новому!
      Pедакции "ГН"- нового витка pазвития!
      Новых достижений, новых планов, новых достижений!


      тpоекpатное!!! :)
    • Benny Hill 06.01.2017
      До Нікополя в Покровський храм ... (2)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      Нехай вам засяють Різдвяні вогні !
      Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї !
      Бажаю, щоб завжди робота була,
      І щоб раділа вся ваша сім'я.
      Щоб рік що наступить,
      Був кращим за всіх,
      Вам злагоди в домі і в справах усіх!
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