 У Нікополі функціонують пункти обігріву

Згідно з комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в Нікополі працюють пункти обігріву, про це розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради Максим Костиркін. Крім того, він зазначив, що з місцевого бюджету виділено кошти на організацію безкоштовних гарячих обідів в пунктах обігріву.









Враховуючи прогнози синоптиків щодо значного погіршення погодних умов та зниження температури повітря, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує жителям міста про правила поведінки при складних погодних умовах у зимовий період:

- обмежити пересування, особливо в сільській місцевості;

- при можливості відмовитись від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності користуватись громадським транспортом;

- виходити з будинку (квартири) тільки якщо це вкрай необхідно, використовуючи при цьому відповідні взуття та одяг (взуття повинно бути сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові);

- при пересуванні пішки, рухайтеся розчищеними доріжками; не наближайтеся впритул до будинків та споруд, з даху яких може впасти велика маса снігу, а також до рекламних щитів та інших небезпечних конструкцій;

- переходити вулицю слід тільки у місцях пішохідних переходів і бути при цьому дуже уважним, враховуючи, що в складних погодних умовах значно збільшується ймовірність дорожньо-транспортних пригод;

- якщо ви залишились на холоді і найближчим часом не в змозі дістатись до населеного пункту або теплого приміщення, розпаліть вогнище, уникайте відмороження та замерзання! Для цього - рухайтесь! Рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла. Не торкайтесь оголеною шкірою до металевих предметів у морозну погоду, це може викликати швидке відмороження;

- якщо ви не самі, слідкуйте за тими, хто поряд з вами (перш за все за дітьми, людьми похилого віку та хворими), при необхідності допоможіть їм.

В разі потреби телефонуйте до рятувальної служби за номером 101.





ПЕРЕЛІК

пунктів обігріву в Нікополі на зимовий період

Прес-служба міської ради

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