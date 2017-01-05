До Нікополя в Покровський храм прибуває Віфлиємський вогонь.

5-го січня, у четвер, о 17.00 до Нікополя в Покровський храм (вул. Пилипа Орлика, 2, колишня Дибенко) прибуває Віфлиємський вогонь. За декілька годин, напередодні, до Дніпра літаком Вогонь буде привезений пластунами в Управління Дніпровської єпархії, де Преосвященнійший Симеон Єпископ Дніпровський і Криворізький буде запалювати ним всі лампади для місцевих священиків та благочинних районів, аби вони розвозили його далі, по всім куточкам нашої єпархії.
Вифлеємський Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує десятки тисяч кілометрів, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.
Вогнем з Вифлеєму люди запалюють свічки на Святу Вечерю. Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану.
Запрошуємо розділити велику радість для нашого міста та отримати в свої оселі Віфлиємський вогонь миру.
05.01.2017 о 17.00 - Вогонь прибуває до Покровського храму.
о. 18.00 - Вогонь прибуває до Троїцького храму по вул. Сірова,23.
18.30 - Вогонь прибуває до храму на честь преподобного Іоанна Дамаскіна за адресою вул. Лапинська, 47-а (ЛДЦ).
06.01.2017 о 12.00 - Вогонь прибуває до храму на честь святого апостола Андрія Первозванного село Капулівка вул. Ворошилова, 32.
13.30 - Вогонь прибуває до храму на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла село Новософіївка, вул. 40 років жовтня, 30.
7.01.2016 о 11.00 - Вогонь прибуває до храму на честь свв. апп. Петра і Павла м. Марганець. вул. Лєрмонтова.
5-го січня, у четвер, о 17.00 до Нікополя в Покровський храм (вул. Пилипа Орлика, 2, колишня Дибенко) прибуває Віфлиємський вогонь. За декілька годин, напередодні, до Дніпра літаком Вогонь буде привезений пластунами в Управління Дніпровської єпархії, де Преосвященнійший Симеон Єпископ Дніпровський і Криворізький буде запалювати ним всі лампади для місцевих священиків та благочинних районів, аби вони розвозили його далі, по всім куточкам нашої єпархії.
І що!? Вогонь буде, а нашому народному депутату ніхто не буде співати оди?! Завдяки йому,великому меценату. і фото..фото...фото.. І це було не один рік. Дуже радий, що в цьому році ніхто не піариться на чому...а вогонь привозять як і положено священики.
В пору цю, коли падає сніг І морози чимдуж припікають, Знов на землю спішить Новий рік – З ним сердечно усіх вас вітаю. Хай моїх поздоровлень потік У серцях ваших лунко роздасться І хай вам наступаючий рік Принесе лише радість та щастя. Хай ялинки нарядної цвіт І вогнів новорічних гірлянди Шлють від мене гарячий привіт, А в додачу — розквітлі троянди. І бажаю я кожній сім’ї Процвітання та щедрої долі, Щоб любові й добра ручаї Не всихали у душах ніколи. Зичу сонця та світлих надій, Миру й втіхи на кожному кроці, Також здійснення планів і мрій У прийдешньому 2017 році!
А я встретил Новый 1987год на остановке один))Перед застольем оказалось что нет хлеба)))Моя девушка говорит ...щас я мотнусь домой быстро ,хлеб возьму...Нет и нет ее...Поехал следом...В итоге мы как то разминулись.Вот и не успел я к 12часам....Так судьба и расплрядилась в итоге))
Ага! Наконец-то архивы рассекретили, и стало ясно, кто стоял у истоков развала армии путем издевательств над несчастным полковником! Это навеяло и мою армию, правда, за 20 с лишком лет ранее. У меня был свой командир батареи Мяло, для него я оказался "слишком вумным". Потому он днем и ночью охотился на меня, пытаясь на чем-нибудь поймать и отправить на губу, но ему никак не удавалось, все таки у меня уже был институт за плечами и все Устав я вызубрил лучше его. А в самоволках, куда я бегал к новорожденной дочери,выручала солдатская солидарность, часовые на КПП и в штабе в случае опасности давали мне сигнал по телефону, и я пулей летел в казарму. А однажды в карауле глухой ночью коллега шепнул мне, что Мяло следит за мной, прячась за пушками в артпарке. Не раздумывая, я ринулся туда, пуляя из автомата, а бедный комбат по лужам и грязюке где на пузе, где рачки тикал с охраняемой территории. Знал, падлюка, что я Устав знал на "отлично", и что часовому ничего не будет, даже если он подстрелит своего командира. Много позже судьба нас свела на стрельбах на Широком Лане. Я там уже был в качестве командира батареи у "партизан", пришлось показать "троечнику" что быть "вумником" не так уж плохо.
Не так давно с мэром Покрова познакомились.....Уверенный в себе, прекрасно разбирающийся в городском хозяйстве руководитель и просто приятный собеседник.....Удачи ему в Новом году ...да и нашим соседям из Покрова тоже !!!!!
Депутатские обращения , 28.12.2016 г. направлены Городскому голове А. П. Фисаку, Начальнику Полиции Кравцову Е. В. . , Прокурору Никопольского района Сидорову С. Н., Начальнику Никопольского межрайонного управления ДПРЧ-28 и в приемную Главы Администрации Днепропетровской областной Администрации
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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