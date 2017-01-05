До Нікополя в Покровський храм прибуває Віфлиємський вогонь.

5-го січня, у четвер, о 17.00 до Нікополя в Покровський храм (вул. Пилипа Орлика, 2, колишня Дибенко) прибуває Віфлиємський вогонь. За декілька годин, напередодні, до Дніпра літаком Вогонь буде привезений пластунами в Управління Дніпровської єпархії, де Преосвященнійший Симеон Єпископ Дніпровський і Криворізький буде запалювати ним всі лампади для місцевих священиків та благочинних районів, аби вони розвозили його далі, по всім куточкам нашої єпархії. 5-го січня, у четвер, о 17.00 до Нікополя в Покровський храм (вул. Пилипа Орлика, 2, колишня Дибенко) прибуває Віфлиємський вогонь. За декілька годин, напередодні, до Дніпра літаком Вогонь буде привезений пластунами в Управління Дніпровської єпархії, де Преосвященнійший Симеон Єпископ Дніпровський і Криворізький буде запалювати ним всі лампади для місцевих священиків та благочинних районів, аби вони розвозили його далі, по всім куточкам нашої єпархії.

Вифлеємський Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує десятки тисяч кілометрів, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

Вогнем з Вифлеєму люди запалюють свічки на Святу Вечерю. Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану.

Запрошуємо розділити велику радість для нашого міста та отримати в свої оселі Віфлиємський вогонь миру.

05.01.2017 о 17.00 - Вогонь прибуває до Покровського храму.

о. 18.00 - Вогонь прибуває до Троїцького храму по вул. Сірова,23.

18.30 - Вогонь прибуває до храму на честь преподобного Іоанна Дамаскіна за адресою вул. Лапинська, 47-а (ЛДЦ).

06.01.2017 о 12.00 - Вогонь прибуває до храму на честь святого апостола Андрія Первозванного село Капулівка вул. Ворошилова, 32.

13.30 - Вогонь прибуває до храму на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла село Новософіївка, вул. 40 років жовтня, 30.

7.01.2016 о 11.00 - Вогонь прибуває до храму на честь свв. апп. Петра і Павла м. Марганець. вул. Лєрмонтова.





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