Нікопольською прокуратурою затримано інспектора з охорони природнього середовища на хабарi.

Нікопольською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в області та співробітниками Національної поліції в області викрито заступника начальника одного з відділів – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища державної екологічної інспекції в Дніпропетровскій області під час отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Встановлено, що вказана особа вимагала від громадянки 10 000 грн неправомірної вигоди за надання можливості безперешкодно здійснювати торгівлю хвойними деревами на території м. Дніпро та непритягнення жінки до адміністративної відповідальності.

03 січня 2017 року під час одержання вказаних грошей посадовця було викрито правоохоронцями.

Наразі інспектору повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування триває.





Прокурор Нікопльської

місцевої прокуратури

Н. Семенова

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