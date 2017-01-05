Нікопольською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в області та співробітниками Національної поліції в області викрито заступника начальника одного з відділів – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища державної екологічної інспекції в Дніпропетровскій області під час отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).
Встановлено, що вказана особа вимагала від громадянки 10 000 грн неправомірної вигоди за надання можливості безперешкодно здійснювати торгівлю хвойними деревами на території м. Дніпро та непритягнення жінки до адміністративної відповідальності.
03 січня 2017 року під час одержання вказаних грошей посадовця було викрито правоохоронцями.
Наразі інспектору повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
5-го січня, у четвер, о 17.00 до Нікополя в Покровський храм (вул. Пилипа Орлика, 2, колишня Дибенко) прибуває Віфлиємський вогонь. За декілька годин, напередодні, до Дніпра літаком Вогонь буде привезений пластунами в Управління Дніпровської єпархії, де Преосвященнійший Симеон Єпископ Дніпровський і Криворізький буде запалювати ним всі лампади для місцевих священиків та благочинних районів, аби вони розвозили його далі, по всім куточкам нашої єпархії.
І що!? Вогонь буде, а нашому народному депутату ніхто не буде співати оди?! Завдяки йому,великому меценату. і фото..фото...фото.. І це було не один рік. Дуже радий, що в цьому році ніхто не піариться на чому...а вогонь привозять як і положено священики.
В пору цю, коли падає сніг І морози чимдуж припікають, Знов на землю спішить Новий рік – З ним сердечно усіх вас вітаю. Хай моїх поздоровлень потік У серцях ваших лунко роздасться І хай вам наступаючий рік Принесе лише радість та щастя. Хай ялинки нарядної цвіт І вогнів новорічних гірлянди Шлють від мене гарячий привіт, А в додачу — розквітлі троянди. І бажаю я кожній сім’ї Процвітання та щедрої долі, Щоб любові й добра ручаї Не всихали у душах ніколи. Зичу сонця та світлих надій, Миру й втіхи на кожному кроці, Також здійснення планів і мрій У прийдешньому 2017 році!
А я встретил Новый 1987год на остановке один))Перед застольем оказалось что нет хлеба)))Моя девушка говорит ...щас я мотнусь домой быстро ,хлеб возьму...Нет и нет ее...Поехал следом...В итоге мы как то разминулись.Вот и не успел я к 12часам....Так судьба и расплрядилась в итоге))
Ага! Наконец-то архивы рассекретили, и стало ясно, кто стоял у истоков развала армии путем издевательств над несчастным полковником! Это навеяло и мою армию, правда, за 20 с лишком лет ранее. У меня был свой командир батареи Мяло, для него я оказался "слишком вумным". Потому он днем и ночью охотился на меня, пытаясь на чем-нибудь поймать и отправить на губу, но ему никак не удавалось, все таки у меня уже был институт за плечами и все Устав я вызубрил лучше его. А в самоволках, куда я бегал к новорожденной дочери,выручала солдатская солидарность, часовые на КПП и в штабе в случае опасности давали мне сигнал по телефону, и я пулей летел в казарму. А однажды в карауле глухой ночью коллега шепнул мне, что Мяло следит за мной, прячась за пушками в артпарке. Не раздумывая, я ринулся туда, пуляя из автомата, а бедный комбат по лужам и грязюке где на пузе, где рачки тикал с охраняемой территории. Знал, падлюка, что я Устав знал на "отлично", и что часовому ничего не будет, даже если он подстрелит своего командира. Много позже судьба нас свела на стрельбах на Широком Лане. Я там уже был в качестве командира батареи у "партизан", пришлось показать "троечнику" что быть "вумником" не так уж плохо.
Не так давно с мэром Покрова познакомились.....Уверенный в себе, прекрасно разбирающийся в городском хозяйстве руководитель и просто приятный собеседник.....Удачи ему в Новом году ...да и нашим соседям из Покрова тоже !!!!!
Депутатские обращения , 28.12.2016 г. направлены Городскому голове А. П. Фисаку, Начальнику Полиции Кравцову Е. В. . , Прокурору Никопольского района Сидорову С. Н., Начальнику Никопольского межрайонного управления ДПРЧ-28 и в приемную Главы Администрации Днепропетровской областной Администрации
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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