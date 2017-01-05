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Криминал / Нікопольською прокуратурою затримано інспектора з охорони природнього середовища на хабарi. (Сегодня, 11:58)

Нікопольською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в області та співробітниками Національної поліції в області викрито заступника начальника одного з відділів – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища державної екологічної інспекції в Дніпропетровскій області під час отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).
Встановлено, що вказана особа вимагала від громадянки 10 000 грн неправомірної вигоди за надання можливості безперешкодно здійснювати торгівлю хвойними деревами на території м. Дніпро та непритягнення жінки до адміністративної відповідальності.
 
03 січня 2017 року під час одержання вказаних грошей посадовця було викрито правоохоронцями.
Наразі інспектору повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину,  вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування триває.

Прокурор Нікопльської 
місцевої прокуратури 
Н. Семенова
                    
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 75 » Комментариев:1

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    интересно остальные заплатили ?

    Женщина вот отказалась !
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    • Копчик С. 05.01.2017
      До Нікополя в Покровський храм ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      І що!? Вогонь буде, а нашому народному депутату ніхто не буде співати оди?! Завдяки йому,великому меценату. і фото..фото...фото.. І це було не один рік. Дуже радий, що в цьому році ніхто не піариться на чому...а вогонь привозять як і положено священики.
    • Андрей Дащенко 05.01.2017
      Нікопольською прокуратурою зат ... (1)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      интересно остальные заплатили ?

      Женщина вот отказалась !
    • Александр Рыбаков 02.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Взаимно, всех с Новым годом и Рождеством !!!
    • Василий 01.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      В пору цю, коли падає сніг
      І морози чимдуж припікають,
      Знов на землю спішить Новий рік –
      З ним сердечно усіх вас вітаю.
      Хай моїх поздоровлень потік
      У серцях ваших лунко роздасться
      І хай вам наступаючий рік
      Принесе лише радість та щастя.
      Хай ялинки нарядної цвіт
      І вогнів новорічних гірлянди
      Шлють від мене гарячий привіт,
      А в додачу — розквітлі троянди.
      І бажаю я кожній сім’ї
      Процвітання та щедрої долі,
      Щоб любові й добра ручаї
      Не всихали у душах ніколи.
      Зичу сонця та світлих надій,
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      Також здійснення планів і мрій
      У прийдешньому 2017 році!

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    • 555 01.01.2017
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (7)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      А я встретил Новый 1987год на остановке один))Перед застольем оказалось что нет хлеба)))Моя девушка говорит ...щас я мотнусь домой быстро ,хлеб возьму...Нет и нет ее...Поехал следом...В итоге мы как то разминулись.Вот и не успел я к 12часам....Так судьба и расплрядилась в итоге))
    • Виктор Артеменко 01.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Желаю мира в душе и мира в стране! Остальное приложится!
      Сережа, главное - здоровье. Остальное приложится
    • Копчик С. 01.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Желаю мира в душе и мира в стране! Остальное приложится!
    • Палыч 01.01.2017
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (7)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Ага! Наконец-то архивы рассекретили, и стало ясно, кто стоял у истоков развала армии путем издевательств над несчастным полковником! Это навеяло и мою армию, правда, за 20 с лишком лет ранее. У меня был свой командир батареи Мяло, для него я оказался "слишком вумным". Потому он днем и ночью охотился на меня, пытаясь на чем-нибудь поймать и отправить на губу, но ему никак не удавалось, все таки у меня уже был институт за плечами и все Устав я вызубрил лучше его. А в самоволках, куда я бегал к новорожденной дочери,выручала солдатская солидарность, часовые на КПП и в штабе в случае опасности давали мне сигнал по телефону, и я пулей летел в казарму. А однажды в карауле глухой ночью коллега шепнул мне, что Мяло следит за мной, прячась за пушками в артпарке. Не раздумывая, я ринулся туда, пуляя из автомата, а бедный комбат по лужам и грязюке где на пузе, где рачки тикал с охраняемой территории. Знал, падлюка, что я Устав знал на "отлично", и что часовому ничего не будет, даже если он подстрелит своего командира.
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    • Александр Рыбаков 31.12.2016
      Міський голова Покрова привіта ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
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    • Александр Рыбаков 30.12.2016
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