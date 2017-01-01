Всех читателей сайта газета "ГОРОД Никополь" поздравляю с Новым, 2017 годом!  

Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.
Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
В пору цю, коли падає сніг І морози чимдуж припікають, Знов на землю спішить Новий рік – З ним сердечно усіх вас вітаю. Хай моїх поздоровлень потік У серцях ваших лунко роздасться І хай вам наступаючий рік Принесе лише радість та щастя. Хай ялинки нарядної цвіт І вогнів новорічних гірлянди Шлють від мене гарячий привіт, А в додачу — розквітлі троянди. І бажаю я кожній сім’ї Процвітання та щедрої долі, Щоб любові й добра ручаї Не всихали у душах ніколи. Зичу сонця та світлих надій, Миру й втіхи на кожному кроці, Також здійснення планів і мрій У прийдешньому 2017 році!
А я встретил Новый 1987год на остановке один))Перед застольем оказалось что нет хлеба)))Моя девушка говорит ...щас я мотнусь домой быстро ,хлеб возьму...Нет и нет ее...Поехал следом...В итоге мы как то разминулись.Вот и не успел я к 12часам....Так судьба и расплрядилась в итоге))
Ага! Наконец-то архивы рассекретили, и стало ясно, кто стоял у истоков развала армии путем издевательств над несчастным полковником! Это навеяло и мою армию, правда, за 20 с лишком лет ранее. У меня был свой командир батареи Мяло, для него я оказался "слишком вумным". Потому он днем и ночью охотился на меня, пытаясь на чем-нибудь поймать и отправить на губу, но ему никак не удавалось, все таки у меня уже был институт за плечами и все Устав я вызубрил лучше его. А в самоволках, куда я бегал к новорожденной дочери,выручала солдатская солидарность, часовые на КПП и в штабе в случае опасности давали мне сигнал по телефону, и я пулей летел в казарму. А однажды в карауле глухой ночью коллега шепнул мне, что Мяло следит за мной, прячась за пушками в артпарке. Не раздумывая, я ринулся туда, пуляя из автомата, а бедный комбат по лужам и грязюке где на пузе, где рачки тикал с охраняемой территории. Знал, падлюка, что я Устав знал на "отлично", и что часовому ничего не будет, даже если он подстрелит своего командира. Много позже судьба нас свела на стрельбах на Широком Лане. Я там уже был в качестве командира батареи у "партизан", пришлось показать "троечнику" что быть "вумником" не так уж плохо.
Не так давно с мэром Покрова познакомились.....Уверенный в себе, прекрасно разбирающийся в городском хозяйстве руководитель и просто приятный собеседник.....Удачи ему в Новом году ...да и нашим соседям из Покрова тоже !!!!!
Депутатские обращения , 28.12.2016 г. направлены Городскому голове А. П. Фисаку, Начальнику Полиции Кравцову Е. В. . , Прокурору Никопольского района Сидорову С. Н., Начальнику Никопольского межрайонного управления ДПРЧ-28 и в приемную Главы Администрации Днепропетровской областной Администрации
думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?
Воспоминания остались хорошие, но к сожалению не более. Это 21 й конвойный полк 730 й дивизии, в нем была рота спец назначения значилась как 7-я, до 85 года потом переименовали в первую. Про нее ходили легенды и по приезду все боялись туда попасть. Типа там е#ут как котят, а я молил бога что б меня распределили именно туда. До армии немного занимался альпинизмом и главное очень хорошо стрелял (сейчас тоже) вот и попал. Во взводе по росту (мой 178) был третий сзади. Много Литовцев, Украинцев, Россиян, пару Казахов. Почти все спортсмены. Каждый что то умел и чем то выделялся (кроме меня бездари). Казах Берег Сейсембенов в честь годовщины полка сделал 730 подъемпереворотов на турнике (номер дивизии) спрыгнув без передышки отжался от пола по 21 разу на каждой руке в честь полка, Кореец ТЕ (тот кто за мной по росту) мог упасть как кошка с макета дома с высоты четвертого этажа на тырсу и ни чего не будет (его использовали в качестве объекта когда отрабатывали снятие часового), Донст великолепно метал ножи и все что под рукой. В роте были и мастера спорта по биатлону, каноэ и мн.др. На фото где я с РПК рядом хохол Витя Бубенко - жонглировал двухпудовыми гирями. Много что есть вспомнить, ни минуты не жалею. Многое видел, чему то да и научился. До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет. Пусть лучше в моей памяти он и сослуживцы останутся просто ротным и просто сослуживцами. В памяти
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305