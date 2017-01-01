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События / Всех читателей сайта газета "ГОРОД Никополь" поздравляю с Новым, 2017 годом! (Сегодня, 00:00)

Всех читателей сайта газета "ГОРОД Никополь" поздравляю с Новым, 2017 годом!  

Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.

 Всех читателей сайта газета "ГОРОД Никополь" поздравляю с Новым, 2017 годом!

Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: События » Просмотров: 380 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Сегодня, 12:21 Копчик С., Комментариев: 2883, Новостей: 41 Пользователь offline
    Желаю мира в душе и мира в стране! Остальное приложится!
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 16:17 Виктор Артеменко, Комментариев: 1620, Новостей: 4417 Пользователь offline
    Цитата: Копчик С.
    Желаю мира в душе и мира в стране! Остальное приложится!
    Сережа, главное - здоровье. Остальное приложится


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 22:39 Василий, Комментариев: 826, Новостей: 3 Пользователь Онлайн
    В пору цю, коли падає сніг
    І морози чимдуж припікають,
    Знов на землю спішить Новий рік –
    З ним сердечно усіх вас вітаю.
    Хай моїх поздоровлень потік
    У серцях ваших лунко роздасться
    І хай вам наступаючий рік
    Принесе лише радість та щастя.
    Хай ялинки нарядної цвіт
    І вогнів новорічних гірлянди
    Шлють від мене гарячий привіт,
    А в додачу — розквітлі троянди.
    І бажаю я кожній сім’ї
    Процвітання та щедрої долі,
    Щоб любові й добра ручаї
    Не всихали у душах ніколи.
    Зичу сонця та світлих надій,
    Миру й втіхи на кожному кроці,
    Також здійснення планів і мрій
    У прийдешньому 2017 році!

    http://sms.xsms.com.ua/congrat/sms_novyj_rik/
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Василий 01.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      В пору цю, коли падає сніг
      І морози чимдуж припікають,
      Знов на землю спішить Новий рік –
      З ним сердечно усіх вас вітаю.
      Хай моїх поздоровлень потік
      У серцях ваших лунко роздасться
      І хай вам наступаючий рік
      Принесе лише радість та щастя.
      Хай ялинки нарядної цвіт
      І вогнів новорічних гірлянди
      Шлють від мене гарячий привіт,
      А в додачу — розквітлі троянди.
      І бажаю я кожній сім’ї
      Процвітання та щедрої долі,
      Щоб любові й добра ручаї
      Не всихали у душах ніколи.
      Зичу сонця та світлих надій,
      Миру й втіхи на кожному кроці,
      Також здійснення планів і мрій
      У прийдешньому 2017 році!

      http://sms.xsms.com.ua/congrat/sms_novyj_rik/
    • 555 01.01.2017
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (7)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      А я встретил Новый 1987год на остановке один))Перед застольем оказалось что нет хлеба)))Моя девушка говорит ...щас я мотнусь домой быстро ,хлеб возьму...Нет и нет ее...Поехал следом...В итоге мы как то разминулись.Вот и не успел я к 12часам....Так судьба и расплрядилась в итоге))
    • Виктор Артеменко 01.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Желаю мира в душе и мира в стране! Остальное приложится!
      Сережа, главное - здоровье. Остальное приложится
    • Копчик С. 01.01.2017
      Всех читателей сайта газета " ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Желаю мира в душе и мира в стране! Остальное приложится!
    • Палыч 01.01.2017
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (7)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Ага! Наконец-то архивы рассекретили, и стало ясно, кто стоял у истоков развала армии путем издевательств над несчастным полковником! Это навеяло и мою армию, правда, за 20 с лишком лет ранее. У меня был свой командир батареи Мяло, для него я оказался "слишком вумным". Потому он днем и ночью охотился на меня, пытаясь на чем-нибудь поймать и отправить на губу, но ему никак не удавалось, все таки у меня уже был институт за плечами и все Устав я вызубрил лучше его. А в самоволках, куда я бегал к новорожденной дочери,выручала солдатская солидарность, часовые на КПП и в штабе в случае опасности давали мне сигнал по телефону, и я пулей летел в казарму. А однажды в карауле глухой ночью коллега шепнул мне, что Мяло следит за мной, прячась за пушками в артпарке. Не раздумывая, я ринулся туда, пуляя из автомата, а бедный комбат по лужам и грязюке где на пузе, где рачки тикал с охраняемой территории. Знал, падлюка, что я Устав знал на "отлично", и что часовому ничего не будет, даже если он подстрелит своего командира.
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    • Александр Рыбаков 31.12.2016
      Міський голова Покрова привіта ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Не так давно с мэром Покрова познакомились.....Уверенный в себе, прекрасно разбирающийся в городском хозяйстве руководитель и просто приятный собеседник.....Удачи ему в Новом году ...да и нашим соседям из Покрова тоже !!!!!
    • Александр Рыбаков 30.12.2016
      Здание общежития под угрозой р ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Депутатские обращения , 28.12.2016 г. направлены Городскому голове А. П. Фисаку, Начальнику Полиции Кравцову Е. В. . , Прокурору Никопольского района Сидорову С. Н., Начальнику Никопольского межрайонного управления ДПРЧ-28 и в приемную Главы Администрации Днепропетровской областной Администрации
    • Василий 30.12.2016
      Здание общежития под угрозой р ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Новий рік, коментатори з комунальниками розминають печінку до свят, а до просідаючого будинку немає нікому ніякої справи?
    • Андрей Дащенко 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (7)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет.



      Такая же фигня с двоюродным братом.

      Эта гребаная война нас всех изменила.

      Пусть все эти кукловоды будут прокляты!!!
    • Виктор Артеменко 29.12.2016
      Виктор Артеменко: Всего лишь 3 ... (7)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Андрей Дащенко
      думал ли тогда что так жизнь повернет ? г.Ижевск- враг, друг?
      Воспоминания остались хорошие, но к сожалению не более. Это 21 й конвойный полк 730 й дивизии, в нем была рота спец назначения значилась как 7-я, до 85 года потом переименовали в первую. Про нее ходили легенды и по приезду все боялись туда попасть. Типа там е#ут как котят, а я молил бога что б меня распределили именно туда. До армии немного занимался альпинизмом и главное очень хорошо стрелял (сейчас тоже) вот и попал. Во взводе по росту (мой 178) был третий сзади. Много Литовцев, Украинцев, Россиян, пару Казахов. Почти все спортсмены. Каждый что то умел и чем то выделялся (кроме меня бездари). Казах Берег Сейсембенов в честь годовщины полка сделал 730 подъемпереворотов на турнике (номер дивизии) спрыгнув без передышки отжался от пола по 21 разу на каждой руке в честь полка, Кореец ТЕ (тот кто за мной по росту) мог упасть как кошка с макета дома с высоты четвертого этажа на тырсу и ни чего не будет (его использовали в качестве объекта когда отрабатывали снятие часового), Донст великолепно метал ножи и все что под рукой. В роте были и мастера спорта по биатлону, каноэ и мн.др. На фото где я с РПК рядом хохол Витя Бубенко - жонглировал двухпудовыми гирями. Много что есть вспомнить, ни минуты не жалею. Многое видел, чему то да и научился. До войны переписывался с ротным Евгений Козельцев (у меня в однокласниках), сейчас нет. может к сожалению, а может и нет. Пусть лучше в моей памяти он и сослуживцы останутся просто ротным и просто сослуживцами. В памяти
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    Всех читателей сайта газета "ГОРОД Никополь" поздравляю с Новым, 2017 годом!
    Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.
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