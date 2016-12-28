Om TV: тРУНА или УРНА?! 

Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно.

Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь.

Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им.

И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство!

Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))