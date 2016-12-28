Om TV: тРУНА или УРНА?! 

Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Хороший рассказ простого украинца: без пафоса и честно. Помню я и "Витаминку" и кран помню: и действительно он был всегда востребован и допустим бетонные плиты на опорном пункте, руками не бросишь. Человек честно выполнял свои обязанности и честь и хвала им. И баньку помню. И ездила баня по опорным пунктам в период Дебальцевских жестких обстрелов: продукты не приезжали, боеприпасы не всегда привозили, а банька ездила! Потому для меня этот баньщик более подходит к образу героя, чем многие, кто сейчас бьют себя в грудь и придумывают сказки: я спал сутками в сугробах, в одной руке граната, в другой штык нож, а мины отбывал ногами!! :) Кто что-то видел, кричать не будет об этом на каждом углу! Есть конечно и такие и аватары, но правдивых и открытых роботяг, взявших по приказу оружие и пошедших защищать свою землю, большинство! Единственное, с чем не соглашусь, так с определением всех бойцов Национальной гвардии, как "далеких" . Да, были в Артемовске или Константиновке нац.гвардейцы, которые то и разрывы снарядов не слышали и спали в теплых казармах. Но в Попасной стояли тоже нац.гвардейцы и например на вьезде им всегда доставалось по полной: там все перерыто от взрывов.. Сами попадали с ними под обстрелы, когда проезжали между опорниками и вместе на обочинах прятались. Потому и в Нац.гвардии, разная служба была, как и в ВСУ! Единственное, что мы завидовали их ротации: через каждые 45 дней их меняли и они были на ППД 45 дней. Такого счастья в ВСУ не было! :))
Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху.
Це не тільки там! Треба провести ревізію.. А взагалі, пішохідні переходи малюють як хочуть і по зупинкам і через перехрестя! А мають робити згідно ПДР та вимогам поліції..Вони то мають це контролювати?!
цитата" Но непонятно почему при включенном номере по сей день не выявлено его месторасположение и не предъявлено обвинение?" Всё просто, коллекторы они такие! Видно у сотрудников полиции тоже кредиты в банке! :)) А если серьезно, то и моральная сторона и законодательная на самом низком уровне! Дети тут при чём?! И ведь действительно, при желании, можно было легко вычислить звонившего и привлечь!
Автобусам следующим на Северный, Жуковского и НЗФ проблематично будет перестраиваться в центральный ряд. Выход только один, пешеходный переход обустроить перед автобусной остановкой. Это будет правильным решением.
В Никополе задержан заместитель начальника розыска (8-10-2015, 10:42) Вчера во второй половине дня сотрудниками внутренней безопасности МВД Украины был задержан бывший зам начальника розыска Васюк Роман. По нашей информации ему вменяют причастность к незаконному распространению наркотических средств, Р.Васюк находиться под стражей.
Официальных комментариев получить пока не представляется возможным. Но по моему мнению в этом деле уже много темных пятен. Дело в том что в прошлую пятницу этот работник был переведен в Марганец (т.е. личных вещей в кабинете быть не должно), а задержан вчера в Никополе и не только он. Но остальные все на свободе. Еще на нехорошие мысли наталкивает и то кто и по сей день возглавляет в Никополе службу внутренней безопасности имея характеристики в городе намного сомнительнее чем тот же Васюк. Дождемся официальной версии.
Оф. версии так и не дождались? А областники тут при чем? Но "ноги" как носили так и носят в "хату". Только другие
Информация, указанная у Вас в статье, только издали имеет отношение к действительности. Если Вы знаете, то сотрудники УВБ - это оперативное подраздение и, согласно УПК, без поручения следователя не имеют права проводить какие-либо следственные действия, более того они не имеют права вносить сведенья в ЕРДР. Оперативные подразделения действуют по поручению следователя. То есть поручение на задержание гражданина было дано следственным органом, которым в данном случае выступала прокуратура Днепропетровской области.Соответственно правильнее было бы сказать при чем здесь УВБ. К сожалению, в данный момент нацполиция и сбу зачастую "пиарится" участием в раскрытии резонансных преступлений и поэтому согласно информации, изложенной ими "слегка преувеличена" в части доли участия в определенных мероприятиях. Что касается «ног» и т.д., если у Вас есть соответствующая информация, то Вы, как сознательный гражданин обратились бы в соответствующие органы с заявлением по этому поводу.
24.12.2016 близько 20-00 сталась жахлива аварія на пішохідному переході в районі автовокзала, яка унесла життя двох молодих жінок.
Автобусна зупинка розташована перед пішохідним переходом, що суттєво порушує правила безпеки дорожнього руху. Посилює небезпечність ситуації і те, що одразу за зупинкою є поворот у двір житлових будинків.
Розташована зупинка робить проїзну частину дороги недоступної для огляду водіїв, що виїжджають з житлових будинків та водіїв, що рухаються по вул. Електрометалургів в сторону вул. Г.Чорнобиля в зв’язку з чим завдають загрозу життю людей.
Враховуючи вищевикладене прошу Вас розглянути можливість перенести зупинку в інше місце, а саме облаштувати її навпроту гуртожитку по вул. Електрометалургів, 212.
Про результати реагування на запит прошу повідомити письмово, у строки, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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