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В газету от читателей / Борис Кривчик: БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ, ЛЕГКО ЕМУ НА СВЕТЕ (Сегодня, 09:26)

Предположение, что нынешнему украинскому уровню жизни завидуют не только зулусы, понятия не имеющие о нашем холоде и о наших тарифах на газ, но и зажравшиеся европейцы, не представляющие себе кусок хлеба без масла и икры, было бы явной натяжкой пьяного мечтателя о всеобщем рае.
 
 Борис Кривчик: БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ, ЛЕГКО ЕМУ НА СВЕТЕ

Но мечту такую грешно подавлять, людям подавай сказку с добрым концом. К тому же, жить в атмосфере сплошных негараздов было бы для человека утомительно, все одно тянется душа его к светлому лучику, если даже за каждую прожитую им светлую полоску дерут втридорога. Обалдело, похоже, наше общество, где уже моралью торгуют, хочешь капельку пожить в «светлом будущем»--гони наличку  по цене депутатского мандата и прокурорского кресла.  Но должны же где-то быть хоть островки бескорыстного добра, надо только верить в это!
   
17декабря в помещении «Совета ветеранов»  состоялось заседание «Кординаційної Ради козацтва Нікопольського краю» (КРК). Рядовое заседание по посвящению в казаки новых кандидатов, но поскольку оно проходило  накануне Дня Святого Николая, то грех такой день встречать без гостей. И гостей было достаточно, отовсюду—и от городских и районних общественных организаций правозащитного, политического, благотворительного, просветительского, патриотического направлений  (ветераны, дети войны, вдовы Чернобыля, волонтеры, педагоги и пр.), и от собратьев из Днепропетровщины, Харьковщины, Киевщины, Херсонщины и др.
 
Приехал также молодой бизнесмен-меценат Марк из Германии, который не просто так вздыхал и аплодровал из сочувствия к нам, а не раз оказывал нашим реальную (и не малую) материальную помощь как сам, так и с участием украинской диаспоры. Совершенно бескорыстно, что в наше время звучит несколько фантастически, хотя своим глазам можно поверить, как Марка за его добрые дела  просто посвятили в казаки, и перед православной иконой  на коленях он  дал клятву на верность Украине.
   
Часть гостей впервые присутствовала на подобных встречах и, чего таить, вслушивались, о чем говорят участники и какие заботы их одолевают. Это чтобы сложить впечатление—а стоит ли иметь с казаками дело, ведь  людям уже обрыдло,  когда с ними разговаривают не голыми фактами, а голыми лозунгами типа «Возведем на века наши дороги путем укладки асфальта прямо в лужи!», «Сбережем для наших детей животворную природу, вырубая под корень не только леса, но и все аллеи, парки и посадки в городах и селах!», или же «Костьми ляжем, но повысим благосостояние каждого украинца, начиная с каждого чиновника и не пропустив при этом (Боже, упаси!) ни одного олигарха!»
     
Здесь же шел спокойный деловой розговор, участники высказывали возникшие проблемы, все присутсвующие их обсуждали, а атаманы ломали головы, как их решить. Среди понятных проблем, как-то—как обеспечить казачат формой и инвентарем на казацких спортивных соревнованиях, как улучшить патриотическое воспитание детворы в школах, как доставить гуманитарную помощь в дальние села и т.п., возникали вопросы, о которых гости никогда не слыхали, или не задумывались, потому и вызвали интерес.
 
Скажем, поведал представитель Харькова, что есть под Харьковом природная гора с обрывом, изввестная тем, что наши славные предки-казаки, когда их там окружали татары или русские, прыгали с конями с обрыва, предпочитая смерть позору плена. Позже казаки возвели на том месте церквушку в память о героях, цари махнули на нее рукой, мол, пусть себе стоит и служит. Но верные ленинцы ее порушили шустрее, чем нынешние декомунизаторы, а сейчас избранные народом тупые валенки решили триумфально завершить дело Ленина-Сталина и продать остатки под разборку. Однако казаки скрутили начальству казацкую дулю, подняли громаду и та решила восстановить церквушку как историческую справедливость. Об их начальстве, типичном для любого в Украине, сказано выше, вот и пришлось им дело делать своим коштом. Но собранных громадой денег оказалось маловато, вот и кинули клич по казацкой Украине. Одними из первых окликнулись Карпаты, взялись поставить мореный лес, способный простоять века, ну и наши атаманы дали добро на свое участие. 
 
 А еще такое вот. Докладывает представитель волонтеров Никополя, мол, лежат в Киеве тонны медикаментов нужнейших, и канал поставки налажен, бери и раздавай никопольчанам бесплатно сколько хошь, да вот беда, доставить их еще сюда надо, а для этого деньги нужны на машину и на дорогу. И где их взять? Люди удивляются, это ж каким тупым надо быть, чтобы не вдеть выгоды для города и горожан за какие-то копейки, так вперед к голове за копейками! Да были уже у городского начальства, отвечают, так те категорически отбоярились, мол, какие там деньги?
 
Тут не успеваешь хапнуть хоть бы на парочку лишних «Лексусов» себе, так вы и здесь поперед батьки суетесь со своими дешевыми лекарствами для голытьбы! Тут же вслед за отказом, по словам волонтера, к нему заявились ловкие людишки с предложением—они сами перевезут лекарства, половину у нас сгрузят, остальное стырят и толканут за хорошие деньги, а выручку пополам. Такая быстрая связь между событиями наводит людей на подозрения, что и в Никополе, как и по всей Украине, срабатывает знакомая уже схема грабежа гуманитарной помощи под чиновничьей «крышей». 
   
Заинтересовало людей и выступление Днепровского атамана А.Пономаренко, десантного полковника в отставке, не раз смотревшего смерти в лицо, такие цементируют казацкое движение и добавляют ему уважения и доверия людского. Сейчас они бьются (пока на правовом поле) за наше святое право владеть своей землей, с кровью и потом добытую великими предками и переданную нам в наследство, чтобы холить и беречь кормилицу, а после  самим передать ее своим потомкам, не заглядывая в рот чужому дяде. И это касается не тех клаптиков в несколько соток, а всей земли государства Украинского, единой и неделимой, как и записано в Конституции золотыми буквами.
 
Каким же одноглазым  бараном без намека на масло в голове надо быть, чтобы не увидеть этого исключительного права?! Такое, пожалуй, по плечу разве что нашим законодателям, вот взяли и позволили Л.Кравчуку одним «легким движением руки» рубануть по всем, что есть, правам человечьим, да и по самой Конституции не промахнуться. В силу прирожденной трусости, нынче выдаваемой за хитрость, тот сперва отменил во всех документах графу «национальность». Его, конечно, понять можно, жива еще в нем надежда, что когда-то возродится территория, на которой будут жить не украинский и, скажем, грузинский народы, а безликий народ «советский», как когда-то. Таким образом, выбили из-под государства один из его признаков, и теперь миллионы людей ломают головы, какой язык учить, на каком общаться, как прикинуть, сколько же молдаван и казахов живут в соседнем доме и вообще в какой конкретной стране?
 
Чтобы дело развала жило и побеждало, Л.Кравчук додумался разделить земляков не на «граждан» и «не граждан» Украины, а на «лиц физических» и «лиц юридических», для которых и границы-то не существует. Для справки. Лица физические—это обычно всякая шелупонь безо всяких прав и без надежды пожить по-человечески, лица юридические—это простые олигархи, которым и права без надобности, какие надо будут, такие и напишут. Результат впечатляющий—повадились к нам стаи хмырей и давай отбирать нашу землю тыщами га! А когда тащишь тех в суды, (караул, грабят!), там в лоб спрашивают: А чем вы докажете, что это ваша земля и что ее грабят, а не отторгают по закону? Где ваши права наследия? Где ваши доказательства о национальной общности с предками, а вдруг вы—армянин, а они—греки? Вот у ваших  конкурентов с доказательствами все в порядке—каждая буковка оплачена, а у вас национальность не подтверждается (Бог знает, откуда приблудились), и  гражданство заменено на бумажку о принадлежности к славной кагорте «физических лиц». Вот и записывайтесь на тендер на общих основаниях (это у них такой «один закон для всех»), и кто больше заплатит, того и земля будет. А  ведь знают, падлюки, что результат давно уже метровыми буквами записан! Но все равно, такую «войну с витряками» за народные прва поддержать благородно, вплоть до вил.
   
По выступлениям участников чувствовалось, что люди просто заняты реальным делом без истеричных ноток, так свойственных радикалам, а если и присутствует некоторая театральность, так это—дань традициям, во всяком случае, на казака в папахе и шароварах приятнее и доверчивее смотреть, чем на миллиардера в скудной рубашонке, особенно когда знаешь, что за акула прячется за показушной бедностью, сжуют тебя в момент и не подавятся. И что показательно, казаки ни разу не сослались верноподанно на чье-то руководящее мнение, а в своих действиях руководствовались духовными ценностями и постулатами веры, и это достойно подражания, да той же кучи чиновников, палец о палец не ударяющих без указивки. 
   
Ну ладно, поговорили о деловой стороне, пора и о приятном. Пока голова заваливал город поздравлениями, казаки приготовили к празднику Николая самым маленьким и самым стареньким волонтерские пакеты, скромные, но качественные из-за рубежа. И все это без афиш, без битья в тулумбасы и без ментовского оркестра, без толпы и ажиотажа и без каких-либо выборов и показушных мероприятий на носу. Если честно, люди были тронуты самим вниманием, которым их сто лет не баловали, да они уже и ждать его перестали как от местного, так и от центрального правительства. А тут еще людей вдруг приглашают отведать горячего казацкого обеда (очень даже приличного, кстати), и это было так кстати! Потому как усилиями городского руководства, в здании культурного и общественного центра установлен температурный режим, через 20 минут отнимающий у человека речь от безостановочного цокания зубами и гарантирующий долгое несгибание пальцев. Ну и правильно, меньше гавкать будут активисты—меньше головной боли. 
   
Вопрос веры и доверия напрямую зависит от очевидности. Скажем, если ты видишь партнера в «Мерседесе», а у тебя свой «Майбах», то ему можно верить, а можно и нет, все зависит, кто жаднее. Но если ты видишь партнера с пустыми руками, а у самого еще меньше, будь спок, перед тобою свой без тени боязни. Ну какому дураку придет на ум воровать торбу у нищего?! В нашем случае, сколько ни всматривались, у казаков не обнаружили не то что «Феррари», скакунов ахалтекинских не нашли, по логике вытекает, что  не воруют и им можно доверять. Вот лично я—верю.
Борис Кривчик
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Материал разместил(а) - Палыч
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 391 » Комментариев:0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Виктор Артеменко 27.12.2016
      Чем занимается в Никополе обла ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Уолтер Уайт
      1. http://city-nikopol.com.ua/5250-v-nikopole-zaderzhan-zamestitel-nachalnika-rozy
      ska.html
      Это вот-
      В Никополе задержан заместитель начальника розыска (8-10-2015, 10:42)
      Вчера во второй половине дня сотрудниками внутренней безопасности МВД Украины был задержан бывший зам начальника розыска Васюк Роман. По нашей информации ему вменяют причастность к незаконному распространению наркотических средств, Р.Васюк находиться под стражей.

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      Дождемся официальной версии.
      Оф. версии так и не дождались? А областники тут при чем? Но "ноги" как носили так и носят в "хату". Только другие
    • Уолтер Уайт 27.12.2016
      Чем занимается в Никополе обла ... (5)
      Уолтер Уайт-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Цитата: Уолтер Уайт
      эти хоть дела по оборотням в пагонах направляют в суд
      Уверен вы сможете предоставить хоть один пример

      1. http://city-nikopol.com.ua/5250-v-nikopole-zaderzhan-zamestitel-nachalnika-rozy
      ska.html
    • Виктор Артеменко 27.12.2016
      Чем занимается в Никополе обла ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Уолтер Уайт
      эти хоть дела по оборотням в пагонах направляют в суд
      Уверен вы сможете предоставить хоть один пример
    • Андрей Дащенко 27.12.2016
      Уважаемые работники Никопольск ... (3)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Беззаконие порождает беззаконие !
    • Андрей Дащенко 27.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (18)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Палыч
      М-М-М...А вы в курсе?


      это шутка !

      и так все знают что там дворец не просто так построен !
      Там есть скважина - нефть !
    • Палыч 27.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (18)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      "Вас", вообще то, в единственном числе пишется с большой буквы (четыре с минусом по литературе), или это угроза целому эгрегору? М-М-М...А вы в курсе?
    • Палыч 27.12.2016
      Уважаемые работники Никопольск ... (3)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Что-то, судя по обилию комментариев, пока маловато желающих послушать голос покаяния ГОРГАЗовец из-под пакета на на голове. А замахивались...
    • Палыч 27.12.2016
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      Это еще из ряда жертв шизика.
    • Уолтер Уайт 27.12.2016
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      Уолтер Уайт-С„РѕС‚Рѕ
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    • Русскоязычный бандеровец 26.12.2016
      Om TV: Крушение Ту-154. Эффект ... (5)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Бог все видит. Эти уроды летели в Сирию праздновать победу над сирийским народом. И неважно почему они упали. Главное что упали. Но я в очередной раз убедился в том что у нас в Украине(и в Киеве в частности) живет достаточно ватников и просто сердобольных гнид, которые почему-то на Майдане не собрались почтить память погибших под Светлодарском, но не поленились отложить в сторону все дела и потащить цветы к рашистскому посольству. А ведь там погибли не простые пассажиры, а военные, в том числе и оркестр, который мог бы вот так же не только в Латакию, а и в Донецк, скажем, прилететь чтобы отпраздновать смерть украинцев и захват наших городов. Очень много среди нашего народа врагов, готовых нанести удар в спину.
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