Мрії – здійсненні

Гроші,гроші і нічого особистого! В Нікополі таких теж стає.. У них не має принципів,ідейних міркувань, а тільки напрямок: туди де більше заплатять чи по обіцяють..

На жаль, довіряти там, не можна нікому.

Згадую, як затримали бабцю, яка йшла собі через лінію фронту до нас від орків.. Шкода, бабцю,ми ії накормили, але відправили швидко від передової до міста в закритій машині, щоб не бачила наших позицій. Хоча позиції не сховаєш від місцевих.. вони там живуть, і знають всі опорні пункти..

Двох таких коркувальників ми упіймали, як раз в період боїв за Дебальцево, коли і години не було тиші.. Про одного навіть в новинах розповідали.

Що цікаво, він встиг подзвонити, ми його спіймали і поки з'ясовували на вулиці, що і хто,за десять хвилин почався обстріл саме цієї ділянки. Так що він сам, ледве і не загинув, бо мав звідти втекти до обстрілу.. Але нас травмувало, а йому нічого.. Передали його до штабу. Потім по телефонним розмовам його вирахували.

А при першій зустрічі , вони такі милі, радісні, та й ще кричать Слава Україні. Тому там вірити не можна словам, а треба все перевіряти...інакше повернешся спиною до них, а тобі ножа в спину!

Але є і нормальні там люди, які просто хочуть, щоб жах війни скоріше скінчився!