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В Украине / АРМІЯ ПЕРЕВЕРТНІВ. НА ДОНБАСІ ВИКРИЛИ МЕРЕЖУ ІНФОРМАТОРІВ БОЙОВИКІВ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ГИНУЛИ ЛЮДИ (Сегодня, 09:55)

Затримані пояснили, що "зливали" інформацію не за гроші й прагнуть повернути Радянський Союз. Поки українські воїни на Донбасі крок за кроком звільняють окуповану територію, за ними піднімають голову ті, хто готовий вистрелити у спину. Такого насправді ще не було.
 
 АРМІЯ ПЕРЕВЕРТНІВ. НА ДОНБАСІ ВИКРИЛИ МЕРЕЖУ ІНФОРМАТОРІВ БОЙОВИКІВ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ГИНУЛИ ЛЮДИ

Служба безпеки України викрила цілу мережу агентів бойовиків. Десятки людей місяцями системно зливали бойовикам інформацію про лінію української оборони в Торецьку. Одним влучним ударом контррозвідники змогли накрити цю мережу. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
 
Літня жінка без жодних вагань вбивала українських солдатів. Удень вона отримувала українську пенсію. Ввечері влучно наводила ворожу артилерію на українські позиції. На запитання: "За що?" відповісти не може. "Україна нормальна. Пенсію, слава Богу, платять", – говорить пенсіонерка Ольга Любочко. Саме вона була корегувальницею обстрілів бойовиків. Як мінімум від одного її дзвінка тут загинули люди. Ця жінка – лише частина потужної мережі, яку ворог розгорнув в українських прифронтових селах. Знайти тих, у кого в голові "шумлять російські берези", а за пазухою каміння для українских солдатів, тут не важко. Мережа інформаторів – розгалуджена. Різні люди, за статусом, за статками.
 
Дехто постачав інформацію бойовикам цілими сім'ями, не думаючи про небезпеку для власних дітей. Ця система працювала, як годинниковий механізм. Але її роботу вже припинили. Взяти ворожого агента неважко. Зазвичай зрадники в прифронтових селах почуваються впевнено і не надто дбають про безпеку. Контррозвідники затримали Анатолія Приму, який також "зливав" бойовикам інформацію про позиції Збройних сил України. Агент працював сімейним підрядом. Залучив до збору інформації дружину та доньку. "Я просто поділилася з рідною людиною тим, що я бачила", – плаче донька агента бойовиків Вікторія.
 
Та батька в квартирі немає – на роботі, копає вугілля. На виході з шахти його чекають контррозвідники. Згодом з'ясовується, що його син теж воює проти України. Останнє завдання шахтаря-перевертня – зібрати інформацію про системи протиповітряної оборони в Торецьку. Координатор інформаційної мережі Роман Коровін, більше відомий як "Рембо", перебуває в окупованій Горлівці. Він колишній офіцер МВС разом з іншим зрадником Сергієм Громенком створили мережу інформаторів у Торецьку. В телефонних розмовах горлівські куратори як можуть підігрівають ненависть своїх агентів до української армії. Вони розмовляють однією мовою.
 
Мовою ненависті. Їх багато. За даними контррозвідки, проти України в прифронтовій смузі працюють сотні перевертнів. Програма максимум – розкрити систему української оборони. Програма мінімум – завдати якомога більше втрат Збройним силам. Бойовик "Філін" мобілізує всі контакти в Торецьку – друзів, родичів, власну дружину, навіть колишню коханку. Більше десятка людей. "Я не дава інформацію. Я просто спілкувався зі своїм свояком", – переконує ще один інформатор бойовиків Олександр Шевченко. Він бреше, про що свідчать перехоплені телефонні розмови. Жіночий голос належить дружині бойовика Філатова.
 
Вона наводить – він стріляє. Аби не встигла втекти з міста, до неї завітали вночі. Жоден з них не отримував грошей за свою брудну роботу. Кажуть, що народилися в Радянському Союзі й хочуть повернути ті часи. Але в похмурому Торецьку, на жаль, залишилось чимало схожих на затриманих. Тих, хто ненавидить сьогодення, і заради минулого готовий вбивати власне майбутнє. Андрій Цаплієнко

Джерело: tsn.ua
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 122 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 10:40 Копчик С., Комментариев: 2879, Новостей: 41 Пользователь offline
    Гроші,гроші і нічого особистого! В Нікополі таких теж стає.. У них не має принципів,ідейних міркувань, а тільки напрямок: туди де більше заплатять чи по обіцяють..
    На жаль, довіряти там, не можна нікому.
    Згадую, як затримали бабцю, яка йшла собі через лінію фронту до нас від орків.. Шкода, бабцю,ми ії накормили, але відправили швидко від передової до міста в закритій машині, щоб не бачила наших позицій. Хоча позиції не сховаєш від місцевих.. вони там живуть, і знають всі опорні пункти..
    Двох таких коркувальників ми упіймали, як раз в період боїв за Дебальцево, коли і години не було тиші.. Про одного навіть в новинах розповідали.
    Що цікаво, він встиг подзвонити, ми його спіймали і поки з'ясовували на вулиці, що і хто,за десять хвилин почався обстріл саме цієї ділянки. Так що він сам, ледве і не загинув, бо мав звідти втекти до обстрілу.. Але нас травмувало, а йому нічого.. Передали його до штабу. Потім по телефонним розмовам його вирахували.
    А при першій зустрічі , вони такі милі, радісні, та й ще кричать Слава Україні. Тому там вірити не можна словам, а треба все перевіряти...інакше повернешся спиною до них, а тобі ножа в спину!
    Але є і нормальні там люди, які просто хочуть, щоб жах війни скоріше скінчився!
    • 0

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    • Копчик С. 26.12.2016
      АРМІЯ ПЕРЕВЕРТНІВ. НА ДОНБАСІ ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Гроші,гроші і нічого особистого! В Нікополі таких теж стає.. У них не має принципів,ідейних міркувань, а тільки напрямок: туди де більше заплатять чи по обіцяють..
      На жаль, довіряти там, не можна нікому.
      Згадую, як затримали бабцю, яка йшла собі через лінію фронту до нас від орків.. Шкода, бабцю,ми ії накормили, але відправили швидко від передової до міста в закритій машині, щоб не бачила наших позицій. Хоча позиції не сховаєш від місцевих.. вони там живуть, і знають всі опорні пункти..
      Двох таких коркувальників ми упіймали, як раз в період боїв за Дебальцево, коли і години не було тиші.. Про одного навіть в новинах розповідали.
      Що цікаво, він встиг подзвонити, ми його спіймали і поки з'ясовували на вулиці, що і хто,за десять хвилин почався обстріл саме цієї ділянки. Так що він сам, ледве і не загинув, бо мав звідти втекти до обстрілу.. Але нас травмувало, а йому нічого.. Передали його до штабу. Потім по телефонним розмовам його вирахували.
      А при першій зустрічі , вони такі милі, радісні, та й ще кричать Слава Україні. Тому там вірити не можна словам, а треба все перевіряти...інакше повернешся спиною до них, а тобі ножа в спину!
      Але є і нормальні там люди, які просто хочуть, щоб жах війни скоріше скінчився!
    • Виктор Артеменко 25.12.2016
      Om TV: Крушение Ту-154. Эффект ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      «Версия теракта встает в полный рост» — эксперт. Видео
      https://www.youtube.com/watch?v=RZEKvE338qA
    • Василий 25.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (22)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Андрей Дащенко
      Очень жаль и водителя и пострадавших.....

      Соболезнования семьям погибших.


      Светофор должен быть обязательно и остановка за а не перед зеброй


      Пропонується і пропонувалось перенести зупинку на 60 метрів вперед до відділення приватбанку, магазину електрик, власники вказаних приміщень не проти зупинки.

      На відео видно що це сталося на пішоходному переході, водій справді моргнув фарами, але за секунду до трагедії
      Загиблим світла пам'ть
    • Никопольчанин 25.12.2016
      Om TV: Крушение Ту-154. Эффект ... (2)
      Никопольчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год
    • Копчик С. 25.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (22)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Андрей Дащенко
      Кто так по ИДИОТСКИ спроектировал расположение остановок?

      Да никто у нас ничего не проєктирует! Ляпают как нибудь..Знаков нет 50% как минимум, пешеходные переходы рисуют там где вздумается, знаки тоже ставят не согласно ПДД, на многих остановках даже нет карманов. А почему?! Потому что ответственности у всех чиновников 0,00% !
      В этой ситуации, водитель однозначно преступник, так как сбежал бросив людей! Кстати, никто ему и не попытался помешать из людей!
      А вот попасть в такое ДТП, мог каждый...И в этой аварии, где есть погибшие, есть и доля ответственности городских чиновников! Хоть раз, кто-то ответил?!
    • Андрей Дащенко 25.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (16)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Палыч
      -оригинал, или подобрал Мао из местных?


      однозначно вас Палыч !

      вы еще не в курсе?
    • Arta 25.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (16)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Для патриотов... При чём тут опоблок? Ваш Порошенко,гонтарева, Рыжова и им подобные борцы за Украину развалили всю экономику,банковскую систему,развили коррупцию,что от Украины все шарахаются,как чёрт от ладана.Банки с Украинским капиталом они уничтожили,а 40 процентов банков в Украине с капиталом Р,Ф.
    • Андрей Дащенко 25.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (22)
      Андрей Дащенко-С„РѕС‚Рѕ
      Кто так по ИДИОТСКИ спроектировал расположение остановок?
    • Arta 25.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (22)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Проблема в пешеходном переходе. Из-за автобуса часто выскакивают пассажиры и водителям не видно.Обидно,что всё так и останется,как было.
    • Arta 25.12.2016
      МЕР МАРГАНЦЯ ОЛЕНА ЖАДЬКО ПУСТ ... (3)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Чем она лучше ПОРОШЕНКО ? Тот всю банковскую систему с Гонтаревой развалили, экономику угробили...Теперь за образование взялись. Когда же суки наедятся????
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