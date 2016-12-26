 АРМІЯ ПЕРЕВЕРТНІВ. НА ДОНБАСІ ВИКРИЛИ МЕРЕЖУ ІНФОРМАТОРІВ БОЙОВИКІВ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ГИНУЛИ ЛЮДИ

Затримані пояснили, що "зливали" інформацію не за гроші й прагнуть повернути Радянський Союз. Поки українські воїни на Донбасі крок за кроком звільняють окуповану територію, за ними піднімають голову ті, хто готовий вистрелити у спину. Такого насправді ще не було.





Служба безпеки України викрила цілу мережу агентів бойовиків. Десятки людей місяцями системно зливали бойовикам інформацію про лінію української оборони в Торецьку. Одним влучним ударом контррозвідники змогли накрити цю мережу. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Літня жінка без жодних вагань вбивала українських солдатів. Удень вона отримувала українську пенсію. Ввечері влучно наводила ворожу артилерію на українські позиції. На запитання: "За що?" відповісти не може. "Україна нормальна. Пенсію, слава Богу, платять", – говорить пенсіонерка Ольга Любочко. Саме вона була корегувальницею обстрілів бойовиків. Як мінімум від одного її дзвінка тут загинули люди. Ця жінка – лише частина потужної мережі, яку ворог розгорнув в українських прифронтових селах. Знайти тих, у кого в голові "шумлять російські берези", а за пазухою каміння для українских солдатів, тут не важко. Мережа інформаторів – розгалуджена. Різні люди, за статусом, за статками.

Дехто постачав інформацію бойовикам цілими сім'ями, не думаючи про небезпеку для власних дітей. Ця система працювала, як годинниковий механізм. Але її роботу вже припинили. Взяти ворожого агента неважко. Зазвичай зрадники в прифронтових селах почуваються впевнено і не надто дбають про безпеку. Контррозвідники затримали Анатолія Приму, який також "зливав" бойовикам інформацію про позиції Збройних сил України. Агент працював сімейним підрядом. Залучив до збору інформації дружину та доньку. "Я просто поділилася з рідною людиною тим, що я бачила", – плаче донька агента бойовиків Вікторія.

Та батька в квартирі немає – на роботі, копає вугілля. На виході з шахти його чекають контррозвідники. Згодом з'ясовується, що його син теж воює проти України. Останнє завдання шахтаря-перевертня – зібрати інформацію про системи протиповітряної оборони в Торецьку. Координатор інформаційної мережі Роман Коровін, більше відомий як "Рембо", перебуває в окупованій Горлівці. Він колишній офіцер МВС разом з іншим зрадником Сергієм Громенком створили мережу інформаторів у Торецьку. В телефонних розмовах горлівські куратори як можуть підігрівають ненависть своїх агентів до української армії. Вони розмовляють однією мовою.

Мовою ненависті. Їх багато. За даними контррозвідки, проти України в прифронтовій смузі працюють сотні перевертнів. Програма максимум – розкрити систему української оборони. Програма мінімум – завдати якомога більше втрат Збройним силам. Бойовик "Філін" мобілізує всі контакти в Торецьку – друзів, родичів, власну дружину, навіть колишню коханку. Більше десятка людей. "Я не дава інформацію. Я просто спілкувався зі своїм свояком", – переконує ще один інформатор бойовиків Олександр Шевченко. Він бреше, про що свідчать перехоплені телефонні розмови. Жіночий голос належить дружині бойовика Філатова.

Вона наводить – він стріляє. Аби не встигла втекти з міста, до неї завітали вночі. Жоден з них не отримував грошей за свою брудну роботу. Кажуть, що народилися в Радянському Союзі й хочуть повернути ті часи. Але в похмурому Торецьку, на жаль, залишилось чимало схожих на затриманих. Тих, хто ненавидить сьогодення, і заради минулого готовий вбивати власне майбутнє. Андрій Цаплієнко





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