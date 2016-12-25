Om TV: Крушение Ту-154. Эффект бумеранга или техническая неисправность 

Цитата: Андрей Дащенко

Очень жаль и водителя и пострадавших.....



Соболезнования семьям погибших.





Светофор должен быть обязательно и остановка за а не перед зеброй

Пропонується і пропонувалось перенести зупинку на 60 метрів вперед до відділення приватбанку, магазину електрик, власники вказаних приміщень не проти зупинки.На відео видно що це сталося на пішоходному переході, водій справді моргнув фарами, але за секунду до трагедіїЗагиблим світла пам'ть