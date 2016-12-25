Om TV: Крушение Ту-154. Эффект бумеранга или техническая неисправность 

Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Кто так по ИДИОТСКИ спроектировал расположение остановок?
Да никто у нас ничего не проєктирует! Ляпают как нибудь..Знаков нет 50% как минимум, пешеходные переходы рисуют там где вздумается, знаки тоже ставят не согласно ПДД, на многих остановках даже нет карманов. А почему?! Потому что ответственности у всех чиновников 0,00% ! В этой ситуации, водитель однозначно преступник, так как сбежал бросив людей! Кстати, никто ему и не попытался помешать из людей! А вот попасть в такое ДТП, мог каждый...И в этой аварии, где есть погибшие, есть и доля ответственности городских чиновников! Хоть раз, кто-то ответил?!
Для патриотов... При чём тут опоблок? Ваш Порошенко,гонтарева, Рыжова и им подобные борцы за Украину развалили всю экономику,банковскую систему,развили коррупцию,что от Украины все шарахаются,как чёрт от ладана.Банки с Украинским капиталом они уничтожили,а 40 процентов банков в Украине с капиталом Р,Ф.
Звонили с Новопавловки, интересовались,мол, Марчело перетащил в хоромы постамент из-под памятника Ленину, так кого он думает там поставить--оригинал, или подобрал Мао из местных? Удовлетворите любопытство новопавловцев, чтобы погасить слухи.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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