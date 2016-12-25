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На России / Om TV: Крушение Ту-154. Эффект бумеранга или техническая неисправность (Вчера, 18:15)

Om TV: Крушение Ту-154. Эффект бумеранга или техническая неисправность 
Над Черным морем потерпел катастрофу летевший в Сирию Ту-154 Минобороны. 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На России » Просмотров: 1035 » Комментариев:2

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    https://www.youtube.com/watch?v=RZEKvE338qA


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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