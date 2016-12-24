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Криминал / Циничное ДТП в Никополе. Двое пострадавших (Сегодня, 22:46)
Сегодня примерно в 20 часов в районе Автовокзала водитель автомобиля Мазда темно синего цвета на большой скорости сбил двух женщин.
В результате обе пострадавшие находятся в Никопольской первой горбольнице в крайне тяжелом состоянии.
Со слов свидетелей после столкновения преступник вышел из автомобиля осмотрел повреждения, убедившись что передвигаться на авто более не представляется возможным, накинул капюшон и покинул место преступления. Помочь пострадавшим даже не пытался.
Будем надеяться что правоохранительные органы сумеют задержать преступника
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 28 » Комментариев:1
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