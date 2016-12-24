 Циничное ДТП в Никополе. Двое пострадавших

Цитата: Алексей Вайс

Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит.

Власть об этом и говорила.

Цитата: Алексей Вайс

Считаю, что решения было принято правильно.

Цитата: Алексей Вайс

О всех вопросах знали все и все согласились.

Цитата: Алексей Вайс

И по таким дорогам мы никогда не ездили.

А если у кого то что то с памятью,

Дайте пожалуйста ссылку на речь представителей власти по этому поводу весной, когда принималось решение! Нет?! Странно! Об этом стали говорить когда петух в одно место клюнул, осенью!100% правильное! Но запоздалое ( начали в апреле только!) и исполняется без ответственно и не планово!Это точно..Но меморандум был подписан только в ИЮЛЕ этого года! Потому сейчас и авралы и перекопанный мерзлый грунт и пожары!Это точно! Но этот год не год выборов, потому дороги не делали, а ляпали.. Сегодня вспомнил, когда проехал по Херсонской и по Героев Патриотов.. И как раз с памятью нормально: как нам обещали в начале года сделать.....А "рекордное" количество отремонтированных дорог в прошлый год выборов, уже сыпятся и на следующий год им нужен ремонт! А так конечно...всё прекрасно! :))