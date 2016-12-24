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Криминал / Циничное ДТП в Никополе. Двое пострадавших (Сегодня, 22:46)

Сегодня примерно в 20 часов в районе Автовокзала водитель автомобиля Мазда темно синего цвета на большой скорости сбил двух женщин. 
В результате обе пострадавшие находятся в Никопольской первой горбольнице в крайне тяжелом состоянии.

 Циничное ДТП в Никополе. Двое пострадавших
Циничное ДТП в Никополе. Двое пострадавших
Циничное ДТП в Никополе. Двое пострадавших

Со слов свидетелей после столкновения преступник вышел из автомобиля осмотрел повреждения, убедившись что передвигаться на авто более не представляется возможным, накинул капюшон и покинул место преступления. Помочь пострадавшим даже не пытался.   

Будем надеяться что правоохранительные органы сумеют задержать преступника  

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 28 » Комментариев:1

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    Будем надеяться что правоохранительные органы сумеют задержать преступника
    Пока Топаев Султан на родину не уехал. Свою страничку в ВК он уже удалил
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    • Никопольчанин 24.12.2016
      Циничное ДТП в Никополе. Двое ... (1)
      Никопольчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Будем надеяться что правоохранительные органы сумеют задержать преступника
      Пока Топаев Султан на родину не уехал. Свою страничку в ВК он уже удалил
    • Василий 24.12.2016
      Уважаемые работники Никопольск ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      пісенька така
      гор-газ, гор-газ
      ну ти і 3,14 да рас
      ти знущаєшся з людей
      безліч в тебе тих ідей

      Люди не паскуди
      тебе знайдуть всюди,
      на рученьки піднімуть
      і додолу кинуть

      можна продовжувати довго, але не безкінечно

      Фотка саме в тему )))
    • Алексей Савченко 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (12)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Максим
      починати було треба саме з рохунків напруги і струму, а також від здатності існуючої міської мережі витримати цей струм. Тепер зрозуміло?

      Не дуже.
      Порахували. Ще раз порахували. Перевірили. Не здатна. Далі шо робити? (це я взагалі взяв ідеальний випадок, коли чудом такі дані можуть попасти в руки)
    • Копчик С. 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (12)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит.
      Власть об этом и говорила.

      Дайте пожалуйста ссылку на речь представителей власти по этому поводу весной, когда принималось решение! Нет?! Странно! Об этом стали говорить когда петух в одно место клюнул, осенью!
      Цитата: Алексей Вайс
      Считаю, что решения было принято правильно.

      100% правильное! Но запоздалое ( начали в апреле только!) и исполняется без ответственно и не планово!
      Цитата: Алексей Вайс
      О всех вопросах знали все и все согласились.

      Это точно..Но меморандум был подписан только в ИЮЛЕ этого года! Потому сейчас и авралы и перекопанный мерзлый грунт и пожары!
      Цитата: Алексей Вайс
      И по таким дорогам мы никогда не ездили.
      А если у кого то что то с памятью,

      Это точно! Но этот год не год выборов, потому дороги не делали, а ляпали.. Сегодня вспомнил, когда проехал по Херсонской и по Героев Патриотов.. И как раз с памятью нормально: как нам обещали в начале года сделать.....А "рекордное" количество отремонтированных дорог в прошлый год выборов, уже сыпятся и на следующий год им нужен ремонт! А так конечно...всё прекрасно! :))
    • Nastia 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (12)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Не думаю что НГРЭС выдает разрешения на эл. отопление сверх мощностей, они не враги себе. Думаю все на грани, а вот то что потребление газа упало в городе на 30%, вот это действительно никто не мог предугадать.
    • Виктор Артеменко 24.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
      Я никого не оправдываю,
      А как бы поступил к примеру Рыбаков? Которой к слову тоже "с пол оборота заводиться", и не всегда корректен (это не замечание просто констатация ). Что то мне подсказывает - спросил бы Где та палатка? И подвез бы еще пару мешков. Все.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (12)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      А вот, то что в городе с деревьями делают, я понять не могу.
      Это же наш город.
      Власть должна сказать своё слово, а не сопеть в тряпочку.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (12)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      И по таким дорогам мы никогда не ездили.
      А если у кого то что то с памятью,
      предлагаю открыть гугл карты и проехаться по проспекту (и не только). Память сразу и восстановится.
    • Алексей Вайс 24.12.2016
      Город Каменское (Днепродзержин ... (12)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Ежу понятно, что все рахунки-розрахунки показывали дефицит.
      Власть об этом и говорила.
      И что? Ещё лет сто сопли жевать и не хера не делать?
      Считаю, что решения было принято правильно.
      О всех вопросах знали все и все согласились.
      Столько работы, которая была проведена, Никополь не видел никогда (последних 25 лет - это точно).
      Так что, хватит скулить.
    • Александр Рыбаков 24.12.2016
      В Никополе депутат городского ... (13)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Посмотрев видео и выслушав только одну сторону, выскажу свое мнение , чтобы не говорили, что коллеги отмалчиваются.
      Я никого не оправдываю, Произошло то, что произошло...
      Каждый будет отстаивать свою сторону. Оба дядьки взрослые , перешли на повышенные тона....Бывает...
      То, что разворачиваясь водитель зацепил своего собеседника , конечно не правильно.....Так можно было и серьезную травму нанести .
      Скорей всего , никто бы специально наезжать ни на кого не стал. На эмоциях мог и не заметить...
      Сейчас очевидно Сергей прочитал уже ...
      Чтобы сделал я ? Нашел этого парня, объяснил, что не сдержался и извинился . Думаю, что извинения были бы приняты . Пожали бы друг другу руки и все...
      Все мы люди, а не святые и бывает что-то делаем сгоряча не то...
      Но нужно признавать свои ошибки и делать выводы....
      НО, я написал это только услышав одну сторону.....Как на самом деле все происходило я не знаю......
      Но, фотографию сделанную на фоне флага РФ, ( Если это не Фотошоп), судя по депутатскому значку, явно не отсюда, я лично считаю провокацией.
      Не так часто я встречаюсь с депутатом С. Марченко , но НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ОТ НЕГО НИКАКИХ ЛОЗУНГОВ, ПРИЗЫВОВ ИЛИ ПРОСТО РАЗГОВОРОВ ПРОТИВ УКРАИНЫ и ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ.
      Это на МОЙ взгляд не правильно.
      Сохраняем изображение в той же программе Adobe Photoshop , и просто увеличиваем максимально, без сравнения цветов и прочего, и все видно- фото наложено на изображение флага......

      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Шановний О.Рибаков, я прокоментував, що до суду навряд чі дойде, цей ганебний інцидент. Правову оцінку не робив, так як невідомі для цього дані, я дав свою моральну оцінку, вона правовими нормами не регулюеться.


      Согласен.
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