Крик души волонтера 

Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:))

Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе...

И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?!

У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет...

У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ.

а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.