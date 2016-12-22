Крик души волонтера 

Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Нічого за рік не змінилося кардинально.. Як було, коли я служив, так і залишилось.. Єдине,з плюсів, збільшили зарплатню, тепер солдат може купити собі шкарпетки та зубну пасту сам.. Але машину не купишь..А тім паче медично обладнану.. Як іздили волонтерські убиті "буханки" так і їздять.. Так ще щимити ці авто стали! Але могли кожний взвод забезпечити машиною..хоч б/у, але надійною..з Європи..за не великі гроші... Нестандартна війна, потребує не стандартних рішень! Але у нас, то офіційно і війни немає!
Ему государство не даст обанкротиться и МВФ, потому что когда рухнет будет хуже конечно же нам и мировой єкономике. Так что им выгодней сейчас поддержать. Вопрос на который пока нет ответа, ответит Коломойский с друзьями или нет?
На 45 квартале 21.12.16 в 16-10 началась авария.Света света нет почти сутки.В случаях прерывания энергии более одних суток по вине Энергопостачальныка,он платит штраф в розмере пятикратной стоимости не отпущенной электроэнергии. И пускай мне кто нибудь докажет,что олигарх-монополист самый эффективный менеджер.Сократить рабочих,а остальных заставить работать за гроши,для этого много ума не надо.Надо только презирать и ненавидеть этот народ,продающийся оптом и в розницу. Спецы из ДЭТЭКа,я предполагаю,знали(ведь они утверждали проекты на электроотопление),что старые проводка не выдержит нагрузки.Но решили менять по факту аварии,а быдло потерпит. Мы ж не олигархи-металлурги,которым Укрзализныця пыталась поднять тарифы.
Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:)) Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе... И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?! У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет... У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ. а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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