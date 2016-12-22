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Видео - Фото репортаж / Крик души волонтера (Вчера, 19:21)

Крик души волонтера 
Крик души волонтера

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Видео - Фото репортаж » Просмотров: 464 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 20:35 Копчик С., Комментариев: 2873, Новостей: 41 Пользователь offline
    Нічого за рік не змінилося кардинально.. Як було, коли я служив, так і залишилось.. Єдине,з плюсів, збільшили зарплатню, тепер солдат може купити собі шкарпетки та зубну пасту сам.. Але машину не купишь..А тім паче медично обладнану.. Як іздили волонтерські убиті "буханки" так і їздять.. Так ще щимити ці авто стали! Але могли кожний взвод забезпечити машиною..хоч б/у, але надійною..з Європи..за не великі гроші...
    Нестандартна війна, потребує не стандартних рішень! Але у нас, то офіційно і війни немає!
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 22.12.2016
      Крик души волонтера (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Нічого за рік не змінилося кардинально.. Як було, коли я служив, так і залишилось.. Єдине,з плюсів, збільшили зарплатню, тепер солдат може купити собі шкарпетки та зубну пасту сам.. Але машину не купишь..А тім паче медично обладнану.. Як іздили волонтерські убиті "буханки" так і їздять.. Так ще щимити ці авто стали! Але могли кожний взвод забезпечити машиною..хоч б/у, але надійною..з Європи..за не великі гроші...
      Нестандартна війна, потребує не стандартних рішень! Але у нас, то офіційно і війни немає!
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (16)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Відповідь є в "Українській правді" екс-керівників
      Привату.
    • Nastia 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (16)
      Nastia-С„РѕС‚Рѕ
      Ему государство не даст обанкротиться и МВФ, потому что когда рухнет будет хуже конечно же нам и мировой єкономике. Так что им выгодней сейчас поддержать. Вопрос на который пока нет ответа, ответит Коломойский с друзьями или нет?
    • Максим 22.12.2016
      Что скрывают в стенах Никополь ... (9)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      призвані сіять розумне і вічне підростающому поколіню.

      Сіяти розумне, добре, вічне може тьльки ВЧИТЕЛЬ, чоловічої статі, розуміється! Знайдіть в наших школах хоча би одного... Навідь посаду керівника закладу освіти займає ЖІНКА!
    • harakternik 22.12.2016
      О возгорании подстанции на ул. ... (8)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      На 45 квартале 21.12.16 в 16-10 началась авария.Света света нет почти сутки.В случаях прерывания энергии более одних суток по вине Энергопостачальныка,он платит штраф в розмере пятикратной стоимости не отпущенной электроэнергии.
      И пускай мне кто нибудь докажет,что олигарх-монополист самый эффективный менеджер.Сократить рабочих,а остальных заставить работать за гроши,для этого много ума не надо.Надо только презирать и ненавидеть этот народ,продающийся оптом и в розницу.
      Спецы из ДЭТЭКа,я предполагаю,знали(ведь они утверждали проекты на электроотопление),что старые проводка не выдержит нагрузки.Но решили менять по факту аварии,а быдло потерпит.
      Мы ж не олигархи-металлурги,которым Укрзализныця пыталась поднять тарифы.
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      Как на самом деле обстоят дела ... (16)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Не знав, що в нас скільки знавців в банківській сфері, як кліент Привату, можу сказати тільки одне, я задоволений, що він не збанкрутував.
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      И вновь про вырубку лесопосадк ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Правоохоронцям треба ставити край в "лісоповалі", що в місті, що в районі.
    • Анатолій Сиротенко 22.12.2016
      Рухнет ли стена дома по Каштан ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Місцеві "шатуни" за роботою, під благовидним приводом, для вашого ж блага.
      " Раціоналізатори".
    • AG55 22.12.2016
      Рухнет ли стена дома по Каштан ... (3)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Нет более постоянного чем временное
    • Копчик С. 22.12.2016
      Рухнет ли стена дома по Каштан ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:))
      Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе...
      И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?!
      У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет...
      У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ.
      а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.
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