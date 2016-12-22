Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко

Что с этого будет иметь Порошенко? А ему по**й – не он же должен лично влить в «Приват-банк» эти деньги, чтобы он не лопнул! Порошенко уже обо всем договорился: он получит очередной кредит от МВФ на сумму порядка 5,5 миллиарда долларов на то, чтобы погасить эту колоссальную задолженность банка и чтобы революции не было. При этом безумный долг нашего государства увеличится с 155.000.000.000 долларов до 160.000.000.000 долларов. Что в принципе тоже давно уже всем по**й – нам все равно пиздец – у нас весь резерв 24.000.000.000. Мы давно уже сидим в неоплатных долгах и долговом рабстве у МВФ.

А «Приват-банк в итоге станет частью нашего замечательного контролируемого извне оккупированного государства… И теперь наше государство, а точнее его кредиторы и хозяева будут знать о каждой вашей покупке, о каждом вашем перечислении, обо всех ваших деньгах, и больше не будет никаких транзакций и перечислений без назначения платежа, никаких незадекларированных доходов и вообще никакой коммерческой деятельности без регистрации ЧП и уплаты налогов.

И в конце года к вам придут и скажут: а почему это на твою карточку номер такой-то за этой год поступило 135 платежей на общую сумму 674.000 гривен, если ты нигде не работаешь, ничем не занимаешься и вообще бомжуешь по документам??? А заплати-ка нам теперь с этих денег, которые мы считаем незадекларированной прибылью, 10% и даже не пи**и, а то вообще заморозим все твои счета до выяснения обстоятельств и квартиру арестуем… И ПИ***Ц.

Ибо… Рабы государства должны быть под контролем… Так вот теперь государство будет знать:

— сколько ты накопил денег и где они лежат;

— что ты покупаешь в супермаркетах и чем ты питаешься (если ты оплачиваешь покупки с карточки);

— что вообще ты покупал за последние пару лет и оплачивал через интернет (какого размера плазма стоит у тебя дома);

— какие ты имеешь доходы и чем занимаешься — кто тебе платит и за что (ибо больше не будет никаких платежей без точно указанного назначения);

— с каких видов деятельности ты не платишь налоги;

— какой номер твоего мобильного телефона (привязан через Приват-24) и где ты находишься (через лепестки базовых станций);

— где стоит компьютер, с которого ты чаще всего заходишь в Приват-24, какой у него уникальный мак-адрес и через какой ай-пи адрес и через какого провайдера он ходит в сеть;

— где находится конченый ай-пи (иными словами, где ты, ссу****к, прописан по паспорту — мы и так знаем, теперь нам интересно знать, где ты реально живешь)…»............





Sergey Nakolenko