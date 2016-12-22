Головна ялинка Покрова запалила свої вогні

День Святого Миколая сповістив про наближення новорічно-різдвяних свят.
Цього дня з нетерпінням чекали містяни, спостерігаючи за змінами, які відбувалися на центральній площі. За декілька тижнів, за дорученням міського голови, силами служб та відділів вона перетворилася на справжню казкову країну з яскравою ілюмінацією, новими сучасними малими формами і навіть вуличною міні-кав’ярнею. Все було продумано до дрібниць, аби створити неповторний різдвяний настрій, де кожен знайде собі куточок відпочинку.
19 грудня весь цей новорічний світ оживило традиційне міське дійство «На Святого Миколая - творча іскорка палає». Десятки городян прийшли на площу, аби розділити урочистість миті, відчувши єдність громади і навіть природа освятила вечір м’яким снігопадом.
-Сьогодні особливий світлий день, 19 грудня ми відкриваємо двері Новому року, - звертався до земляків міський голова Олександр Шаповал, - 2016 рік запам’ятається нам лише хорошими подіями. Я вдячний вам за підтримку, за те, що разом робимо наше рідне місто кращим. Нехай у Новому році з вами будуть радість, щастя, благополуччя під мирним безхмарним небом.
Символічно, що саме у День Святого Миколая Олександр Шаповал вручив стипендії міського голови талановитій юні – спортсменам, музикантам, юним конструкторам, переможцям міжнародних, всеукраїнських змагань та конкурсів, котрі прославляють Покров далеко за його межами. Під оплески на сцену виходили Віталій Амірханов, вихованець Дитячої музичної школи, Марія Калініна – Школа мистецтв, Анастасія Прядко – клуб бально-спортивного танцю «Грація», Владислав Андрєєв, Дар’я Ільїна, Катерина Шуліка – колективна радіостанція БТДЮ, Анна Булка – автомодельний спорт Будинку творчості, Іван Хажанець та Микола Земляний – ДЮСШ управління освіти, НікітаЗахарченко – спортклуб «Аякс», Софія Міщенко – спортклуб «Спарта», Валерія Жданова – ПТУ.
На подальші нові звершення благословляв покровчан благочинний Нікопольського району та м. Покров, настоятель храму святого Іоанна Златоуста протоієрей Володимир. Найщиріші побажання передав народний депутат України Андрій Шипко, чий вітальний лист зачитала заступник міського голови Наталія Бондаренко.
Свято було багатим на приємні події. Результати творчого конкурсу « Новорічний Покров» на краще оформлення загальноосвітнього закладу оголосила начальник управління освіти Галина Рубаха. Перше місце вибороли НВК№1, Будинок творчості, 21 та 22 садки. Друге – ліцей, п’ятий садочок, третє – четверта школа. Відбувся і довгоочікуваний для передплатників міської газети «Козацька вежа», розіграш призів.
Вечір виправдовував свою назву, творчими іскорками загорялися неповторні номери, підготовлені колективами Школи мистецтв, Будинку творчості, Дитячої музичної школи. Юні артисти дарували свої найкращі номери, як годиться, отримували солодощі від міського голови.
Справжнім сюрпризом для малечі від Молодіжної ради стала казкова резиденція Святого Миколая. Ініціативна молодь підійшла до завдання творчо, діти могли не лише повідати Святому свої сокровенні бажання, а й написати листа Миколаю, отримавши за це листівку-побажання.
Дива очікували на покровчан на кожному кроці, вони й самі могли творити чудо, підтримавши маленького Тимура, який потребує нашої допомоги. Кожен міг взяти участь у благодійній акції, ініційованій спільнотою Орджосіті й підтриманою міськвиконкомом.
У вогнях головної ялинки спалахували численні побажання миру, злагоди, щастя. Мешканці Покрова стверджували, що все те здійсниться, адже зустрічають свято єдиною родиною з добрими намірами і незабутніми враженнями від дійсно казкового грудневого вечора напередодні Нового року.
Нікопольський об’єднаний місцевий військовий комісаріат проводить набір громадян на військову службу за контрактом. Відповідно до ініціативи Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, підтриманої Урядом, з 1 січня 2016 року відбулося суттєве збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Я думаю, Виктор, что журналист там был к месту! Это ведь не единичный случай! Сейчас везде спешат, мастят, типа временно, без проектов! И всё когда петух клюнул... А весной и летом была тишь да благодать..:)) Люди оказались умнее работника МЖТИ...нет проекта, идите пить кофе... И они правы, никто отвечать не будет, если работы велись без проекта...вообще то это вопросы к прокуратуре... Мне интересно, как они и списывают кабель?! У МЖТИ есть квалифицированные электрики для работы на вышке? Уверен, что тоже нет... У нас всё делается через заднее место...это хорошо, что ничего ещё не случилось.. нет производственных травм и.т.д. Но и тогда, будьте уверены, ЧТО КРАЙНЕГО НЕ НАЙДЁТЕ. а люди правы на все 100%. И отстаивают свои права.
20 декабря,благодаря Вашей рекламе,посетил это заведение. Оценка (12 бальная система): шашлык пахнет хорошо, но 1 кусочек пришлось оставить из-за несъедобности оного = 5 баллов; лаваш = 0 баллов обслуживание =10 баллов (но официант Катя допустила непозволительное выражение " Вам что сырой шашлык нести!"( было сказано -будет готов через 20 минут, а подали через 48). В туалете грязно, кран только холодной воды. Общая оценка заведения = 5 баллов(по 12-бальной системе, принятой у нас)
Что с этого будет иметь Порошенко? А ему по**й – не он же должен лично влить в «Приват-банк» эти деньги, чтобы он не лопнул! Порошенко уже обо всем договорился: он получит очередной кредит от МВФ на сумму порядка 5,5 миллиарда долларов на то, чтобы погасить эту колоссальную задолженность банка и чтобы революции не было. При этом безумный долг нашего государства увеличится с 155.000.000.000 долларов до 160.000.000.000 долларов. Что в принципе тоже давно уже всем по**й – нам все равно пиздец – у нас весь резерв 24.000.000.000. Мы давно уже сидим в неоплатных долгах и долговом рабстве у МВФ. А «Приват-банк в итоге станет частью нашего замечательного контролируемого извне оккупированного государства… И теперь наше государство, а точнее его кредиторы и хозяева будут знать о каждой вашей покупке, о каждом вашем перечислении, обо всех ваших деньгах, и больше не будет никаких транзакций и перечислений без назначения платежа, никаких незадекларированных доходов и вообще никакой коммерческой деятельности без регистрации ЧП и уплаты налогов. И в конце года к вам придут и скажут: а почему это на твою карточку номер такой-то за этой год поступило 135 платежей на общую сумму 674.000 гривен, если ты нигде не работаешь, ничем не занимаешься и вообще бомжуешь по документам??? А заплати-ка нам теперь с этих денег, которые мы считаем незадекларированной прибылью, 10% и даже не пи**и, а то вообще заморозим все твои счета до выяснения обстоятельств и квартиру арестуем… И ПИ***Ц. Ибо… Рабы государства должны быть под контролем… Так вот теперь государство будет знать: — сколько ты накопил денег и где они лежат; — что ты покупаешь в супермаркетах и чем ты питаешься (если ты оплачиваешь покупки с карточки); — что вообще ты покупал за последние пару лет и оплачивал через интернет (какого размера плазма стоит у тебя дома); — какие ты имеешь доходы и чем занимаешься — кто тебе платит и за что (ибо больше не будет никаких платежей без точно указанного назначения); — с каких видов деятельности ты не платишь налоги; — какой номер твоего мобильного телефона (привязан через Приват-24) и где ты находишься (через лепестки базовых станций); — где стоит компьютер, с которого ты чаще всего заходишь в Приват-24, какой у него уникальный мак-адрес и через какой ай-пи адрес и через какого провайдера он ходит в сеть; — где находится конченый ай-пи (иными словами, где ты, ссу****к, прописан по паспорту — мы и так знаем, теперь нам интересно знать, где ты реально живешь)…»............
На самом же деле, собирая с 6.000.000 украинцев их сбережения и накопления одной рукой, «Приват-банк» тихонечко выдавал из этих денег гигантские кредиты другой рукой – но не населению, а дочерним компаниям Коломойского и Боголюбова, попросту выводя со своих счетов колоссальные суммы. В общей сложности «Приват-банк» выдал невозвратных и беззалоговых кредитов своим же собственным доверенным коммерческих структурам на 148.000.000.000 гривен – то есть на 6 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, что это за деньги – объясняю: у Украины сейчас весь золотовалютный резерв колеблется между 16 и 24 миллиардами долларов. То есть Коломойскому и Боголюбову удалось украсть примерно сумму, которая равняется примерно 1/3 части всего золотовалютного резерва обедневшей Украины… Впечатляет??? Иными словами, «Приват-банк» – это гигантский мыльный пузырь, который создал иллюзию своей мощи и стабильности, собрал у населения деньги, все дал в долг своим же компанием, ничего под залог не взял, таким образом спиздел все деньги и убежал… И пока вы видите приват-банк на каждом шагу и думаете, что он стабилен, он на самом деле просто БАНКРОТ. Теперь о том, что значит национализация этого банка для нас с вами и в чем ее суть и идея – зачем государству национализировать банк-банкрот… На х*й он ему нужен??? Суть в том, что если «Приват-банк» объявляет себя банкротом, — в стране начинается революция. Население в ярости, новый майдан, горят отделения банков, люди отказываются платить налоги и жгут районные налоговые инспекции, требуют казни Порошенко и так далее… Ну а Коломойскому и Бголюбову еще надо как-то убежать со спиз*****ми 148 миллиардами гривен. А куда ты сбежишь с такими деньгами??? Это же не миллион долларов… Это миллиарды!!! Поэтому такой вариант никого не устраивает – ни Коломойского, ни Порошенко. Но всех устраивает другой вариант, который и провернули: Коломойский и Боголюбов отдают банк-банкрот государству, спокойно забирают с собой и уносят 148 миллиардов гривен.
Сначала Коломойский и Боголюбов несколько лет ставили по всей Украине новые терминалы и банкоматы, открывали тысячи новых отделений в каждом городе, в каждом районе, а иногда по нескольку штук на одной улице, буквально через дом… И все это — для расширения банковской сети и для удобства конечных пользователей — то есть для населения… Вроде не плохо, да??? Хорошие ребята! На самом деле благодаря всему этому «Приват-банк» охватил 6.000.000 пользователей в Украине, стал доминирующим банком на рынке и создал иллюзию мощи и стабильности. Параллельно эти ребята активно вовлекали людей в интернет-банкинг и переводили обращение наличных денег в электронную сферу. Они запустили ох***о удобный онлайн-сервис «Приват-24?… Помимо этого они раздавали всем налево и направо пластиковые карточки, приучая нас платить ими и оформлять платежи через интернет и сервис «Приват-24»… Потом был один странный момент, когда во всех кассах «Приват-банка» вдруг отказались обслуживать без карточки Приват-банка. Таким образом, они дожали всех и заставили даже самых старых бабушек и дедушек открыть эти долбанные карточки. Потом через «Приват-24» к этим карточкам были привязаны телефонные номера их владельцев, потому что операции требовали подтверждения кодом, высланным на телефон. Потом они стали привязывать к этим операциям и EMEI (уникальные коды) наших телефонов, требуя подтверждения на андроиде через свое же мобильное приложение. Таким образом, «Приват-банк» собрал у себя колоссальную базу данных на всю деловую активную часть населения Украины, и сейчас он имеет у себя данные обо всем движении наших средств за последние годы – кто что получал, от кого, за что, кто что покупал, кто куда и сколько перечислял… И ведь никто из нас ни х*я из этих денег не декларировал… Теперь Государство будет знать все наши источники доходов и поступления, по которым мы не торопились сдавать отчеты и платить налоги… Но, не будем забегать вперед… Ибо это еще не самое важное… Параллельно «Приват-банк» занимался еще одним очень важным направлением деятельности: став визуально таким массовым, сильным, мощным, крутым, стабильным и грандиозным, он вызвал у людей доверие и начал собирать у них депозиты и вклады. Кредиты он при этом почти никому не выдавал. Но он приучал людей держать свои деньги на счетах в «Приват-банке» и не бояться за них, ведь банк огромен и грандиозен!
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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