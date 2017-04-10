Газета "ГОРОД Никополь": Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях (обновлено)

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На правах рекламы » Просмотров: 2393 » Комментариев:23

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    • Hаписал: 19 сентября 2016 11:48 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    Сюда удобнее и привычнее заходить. Да и сам сайт намного удобнее построен, чем страницы в соцсетях.

    По удобству пользования, для меня , сайт " Города Никополя" , один из лучших сайтов .
    А вот то , что тот ажиотажный интерес к нему , который был , снизился и снизился значительно-это факт.
    Основные причины , но это только на мой взгляд , могу и ошибаться, состоят в следующем:

    Стала более мягкой , а не такой резкой , как была , порой даже на грани , критика работы местной власти и местного депутатского корпуса включая и область.
    Вернее, эта критика стала более избирательной. Да, она наверное , конструктивнее , но то , чем всегда выделялось и отличалось издание " Город Никополь" , осталось в прошлом.

    Конечно , издание должно выражать точку зрения главного редактора , но не в виде : " кто не так считает как я, идите лесом ..." , а в виде отдельной редакторской колонки , где и подается мнение и видение событий в свете того , как к этим событиям относится лично главный редактор.

    Позиция издания, в отношении к какой-либо церкви , ни в коем случае не должна быть однобокой , а тем более радикальной . Чувства верующих, и выбор религии, отношение к какой то церкви или направлениям - это личное дело каждого и вмешиваться в любой форме в этот выбор , конечно ошибка .

    Так уж получилось , что люди по разному относятся к военным действиям и к АТО на востоке страны. По разному относятся к людям других национальностей и живущим в других местах и странах. И не вина этих людей, а вина руководителей и правительств в том , что происходит. Это факт . И здесь , опять же на мой взгляд , никому , а тем более СМИ , не стоит выставлять себя арбитром. Нужна предельно точная подача информации , без принятия чьей-то стороны.

    Вот , НА МОЙ ВЗГЛЯД, основные причины , по которым рейтинги издания " Город Никополь, на сегодня не такие высокие , как были раньше.
    Кончно , главный редактор может возразить , что не рейтинги главное и у издания другие задачи и так далее...

    Если " Город Никополь -это СМИ , а это СМИ , а не карманное издание В. А. Артеменко , то и политика этого СМИ должна быть не политикой В. А. Артеменко , а беспристрастным изданием, таким , каким оно было в начале своего пути....

    Подчеркиваю , это всего лишь мое мнение Я здесь частый гость , мне многое нравится. И для меня , как для депутата горсовета, это возможность высказывал свою позицию.
    И спасибо главному редактору за терпение и понимание.
    • +6

    Hаписал: 19 сентября 2016 14:16 Копчик С., Комментариев: 2974, Новостей: 42 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    а беспристрастным изданием, таким , каким оно было в начале своего пути....

    Каждый журналист, все равно, проецирует своё видение ситуации..Он же живой человек,имеет свои эмоции и взгляды.. В идеале, должен быть робот, который излагает факты :))
    Такими же беспристрастными должны быть и депутаты и судьи и чиновники.. Там вообще, далеко до идеала..:))
    Цитата: Александр Рыбаков
    Так уж получилось , что люди по разному относятся к военным действиям и к АТО на востоке страны.

    Я рад, что в предыдущих постах, Вы, Александр Михайлович сказали, что идёт война с РФ.. Это главное понимать, а расходится можно в оценке методов ведения войны и политики руководства страны..
    • -2

    Hаписал: 19 сентября 2016 19:58 Меженков Сергей, Комментариев: 225, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Стала более мягкой , а не такой резкой , как была , порой даже на грани , критика работы местной власти и местного депутатского корпуса включая и область.
    Вернее, эта критика стала более избирательной.

    Цитата: Александр Рыбаков
    Позиция издания, в отношении к какой-либо церкви , ни в коем случае не должна быть однобокой , а тем более радикальной

    Цитата: Александр Рыбаков
    Так уж получилось , что люди по разному относятся к военным действиям и к АТО на востоке страны.

    Цитата: Александр Рыбаков
    И здесь , опять же на мой взгляд , никому , а тем более СМИ , не стоит выставлять себя арбитром. Нужна предельно точная подача информации , без принятия чьей-то стороны.

    Со всем этим согласен. Но главная причина потери электората - это сквозящая во всем русофобская направленность сайта, которая видимо, изначально была заложена спонсорами. А наши люди еще не настолько глупы, чтобы вестись на ту откровенную чушь, которая иногда присутствует на страницах как этого издания, так и отдельных комментариев. Вот люди и "голосуют ногами", т.к. видят и чувствуют безысходность, отчаяние и нецелесообразность в изложении своих взглядов на страницах враждебного сайта с догматически - шаблонной, однобокой, агрессивной направленностью.


    --------------------
    Меженков Сергей
    • +1

    Hаписал: 19 сентября 2016 21:28 Копчик С., Комментариев: 2974, Новостей: 42 Пользователь offline
    Цитата: Меженков Сергей
    Но главная причина потери электората - это сквозящая во всем русофобская направленность сайта, которая видимо, изначально была заложена спонсорами.

    Так Вы и спонсоров Виктора Артёменко знаете? Расскажите? :)) И когда был создан сайт? И первые статьи на этом сайте, я понимаю с Вашего утверждения, должны были быть "москаляку на гиляку!" Поройтесь в архивах на лет пять назад..
    Русофобия на русском языке?!!!! Здесь есть призывы захватит Россию или перевешать всех русских.
    Враждебность только к оккупантам и стране агрессору: при том там и чеченцы и буряты присутствуют.. Обвините нас в бурятофобии :))
    А америкафобия в России Вас не беспокоит? Как там у Вас в Питере с этим?
    Цитата: Меженков Сергей
    А наши люди еще не настолько глупы, чтобы вестись на ту откровенную чушь

    Золотые слова! Вы не безнадёжны, раз у Вас есть самокритика!
    • -1

    Hаписал: 19 сентября 2016 22:06 Алексей Савченко, Комментариев: 3272, Новостей: 7 Пользователь offline
    Резкость высказываний, на мой взгляд, здорово проигрывает в цене глубине аналитики. То есть, высказывание "Вы все говно" - безусловно, свежо, искрометно и актуально))) Але ж! Раскладывание по полочкам, указание причин там, следствий, и прочего - зачастую интереснее и познавательнее.


    --------------------
    "-Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся? Могу ответить: Перестанем сражаться - тогда узнаете"
    У. Черчилль
    • -1

    Hаписал: 19 сентября 2016 22:47 Меженков Сергей, Комментариев: 225, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Копчик С.
    Враждебность только к оккупантам и стране агрессору: при том там и чеченцы и буряты присутствуют..

    Сколько можно бубнить заклинания про войну с Россией ??? Даже Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, по итогам длительной и кропотливой работы международных наблюдателей, заявил, что никакой армии РФ на Донбассе НЕТ !!! Спросите любых военных экспертов и Вам все в один голос подтвердят, что не дай Бог, но в этом случае "война" будет закончена, максимум в течение 1 - 1,5 суток, но никак не третий год. По сути технически - это очень просто. 1."Закрывается небо", чтобы никто не сбежал. 2.Искандерами, Калибрами, Х-101, подавляются все штабы и обезглавленные ВСУ попадают в клещи и котлы, отступают и массово сдаются. 3.Через час после получения приказа на Киев высаживается десант и захватив ключевые объекты, ждет подхода полевых частей. Лично я очень надеюсь, что до реализации этого сценария дело не дойдет, хотя нашим реальным врагам уж очень бы хотелось устроить эту бойню, на которой Вы постоянно акцентируете внимание. Ведь это не Россия навязывает ЕС Трансатлантическое Экономическое Соглашение, делающее из европейцев рабов, ядерное оружие, НАТО и не РФ имеет почти 900 огромных военных баз с ЯО, по всему миру, терроризируя ими страны и целые континенты. Вы все время молитесь на ЕС - но это глупо и смешно. Ведь если мы суверенитет стран разложим на составляющие, то он будет политическим, экономическим и военным. И если у РФ явно присутствует политический и военный суверенитет, то у ЕС он полностью отсутствует, т.е. Вы молитесь пока еще обеспеченным рабам, которым запросто можно навязать арабов, гомосеков, ювенальную юстицию, базы нато с ЯО, рабское ТЭС, невыгодные им же санкции, ГМО, сланцевый газ и многое другое. Касательно бурятов и чеченцев, я вполне допускаю их добровольное участие, а разве ВСУ не привлекает поляков, прибалтов, грузин, канадцев, европейцев и тех же чеченцев - Дудаевцев ??? В политике всегда присутствует фактор адекватного ответа. И например, Крым в этом ракурсе, является адекватным и давно предсказанным ответом на уничтожение Югославии и отторжение, кстати без всякого референдума, Косово.


    --------------------
    Меженков Сергей
    • +3

    Hаписал: 19 сентября 2016 23:18 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    Есть вымыслы, есть слухи и есть пропаганда с разных строн.

    А есть правда. Так вот правда состоит в том, что :

    Регулярной армии РФ на территории Украины в Донецкой и Луганской области конечно нет.

    Но в сформированных там трех полноценных армейских корпусах , присутствуют в качестве инструкторов офицеры российской Армии. Отрицать это глупо.
    Плюс те , кто приехал туда воевать либо за деньги , либо по каким то моральным признакам. И число этих людей довольно не маленькое.
    Хотя большая часть проходящих сегодня службу в этих корпусах , всё же , жители Луганской и Донцкой областей.

    Немаловажным фактором в любой войсковой операции является снабжение боеприпасами и топливом , запасными частями для техники и медицинскими препаратами , перевязочными средствами и многим другим , без чего невозможно существование Армии.
    Несмотря на идейные соображения , денежное довольствие для солдат и офицеров также никто не отменял.

    Все это , военные формирования , противостоящие Украинской армии, конечно получают из России .

    Период относительного затишья , конечно же использовался для тренировок и повышению боевой выучки.

    Соответственно , при такой поддержке , эти три полноценных корпуса , представляют из себя довольно боеспособные и обученные воинские формирования.
    Украинская Армия на Востоке сегодня обеспечена в принципе всем необходимым , в том числе и техникой , ее боевой дух достаточно высок , она неплохо обучена как своими так и инструкторами НАТО. Численное преимущество многократно на ее стороне .
    Но , победителей в этой войне не будет.
    Погибнут солдаты, мирные люди , еще более ощутимые разрушения получат территории.
    Альтернативы переговорам , заключению договоренностей нет.
    Европа и США и Россиия однозначно выразили свою позицию. Это выполнение Минских соглашений.
    И придется их выполнять и восстанавливать свои территории придется Украине.
    И чем быстрее закончится это противостояние , тем лучше для всех. И для Украины и для жителей Донецкой и Луганской областей и для Европы и для России.
    • +3

    Hаписал: 19 сентября 2016 23:24 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    Заявления о том , что Российская Армия легко разберется в Украине , и сравнение предполагаемых военных действий с операцией по принуждению к Миру в Грузии , конечно обычное словоблудие , ничего серьезного под собой не имеющее .
    Украина не Грузия. Так уж получилось.
    И мое предложение эту тему, просто не обсуждать.
    • +2

    Hаписал: 20 сентября 2016 00:22 Меженков Сергей, Комментариев: 225, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    победителей в этой войне не будет.

    Цитата: Александр Рыбаков
    И чем быстрее закончится это противостояние , тем лучше для всех. И для Украины и для жителей Донецкой и Луганской областей и для Европы и для России.

    Согласен. Но кто же даст ему закончится, если только на "промывку" мозгов потратили 25 миллиардов долларов, а в военном плане - весь арсенал "Варшавского Договора" и не только.Этот конфликт очень выгоден пиндосам, т.к. самим фактом его существования они вбивают клин между ЕС и РФ, втягивают ЕС в ТЭС, разгоняют выгодную им холодную войну и провокациями пытаясь втащить РФ на Украину добиваются: 1.чтобы как при СССР не выдержал бюджет РФ содержанием еще и Украины. 2. И главное втянуть РФ в войну с ЕС, зарабатывая, как обычно, на поставках оружия и добиваясь как и в п.№ 1 распада РФ и захвата ее ресурсов и территорий.


    --------------------
    Меженков Сергей
    • 0

    Hаписал: 20 сентября 2016 00:34 Меженков Сергей, Комментариев: 225, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Заявления о том , что Российская Армия легко разберется в Украине , и сравнение предполагаемых военных действий с операцией по принуждению к Миру в Грузии , конечно обычное словоблудие , ничего серьезного под собой не имеющее .

    Александр ! Ознакомьтесь с заключениями военных экспертов. В техническом плане - это не совсем легко, но и не очень то и сложно, если учесть, что армиям РФ и Украины вовсе не обязательно воевать между собой, как того очень желает страновая элита Пиндостана. Вопрос ждет филигранного решения и с каждым днем оно все более реальнее. Интересно : а сколько сейчас в ВСУ желающих служить в армии России ? Процент такой же как в Крыму или уже выше ?


    --------------------
    Меженков Сергей
    • 0

    Hаписал: 20 сентября 2016 01:11 Меженков Сергей, Комментариев: 225, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    И чем быстрее закончится это противостояние , тем лучше для всех. И для Украины и для жителей Донецкой и Луганской областей и для Европы и для России.

    А для Пиндостана - это лучше ? Едва ли ! А ведь он главный заводила этой бодяги. Вопрос бы решился прямо завтра, случись проснуться Йеллоунстоуну. А ведь ему проснуться могут и помочь, ведь тектоническое оружие реально существует и иногда даже применяется.


    --------------------
    Меженков Сергей
    • 0

    Hаписал: 20 сентября 2016 06:02 Nastia, Комментариев: 427, Новостей: 2 Пользователь offline
    В России прошли выборы, политики создали иллюзию выборов. При большом патриотизме явка была очень низкой. Меньше всего избирателей пришли на участки в Москве и Санкт-Петербурге, явка в этих городах в два раза ниже, чем на прошлых выборах.
    О чем это свидетельствует? О том, что для российских мегаполисов нынешняя власть уже не является властью!

    https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/1804682979746735/?pnref=story
    • 0

    Hаписал: 20 сентября 2016 09:15 Виктор Артеменко, Комментариев: 1657, Новостей: 4609 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Стала более мягкой , а не такой резкой , как была , порой даже на грани , критика работы местной власти и местного депутатского корпуса включая и область.
    Вернее, эта критика стала более избирательной. Да, она наверное , конструктивнее , но то , чем всегда выделялось и отличалось издание " Город Никополь" , осталось в прошлом.
    В прошлом так же как и Руслан Иванович. То был подарок для журналиста. Вспомним "кепочки" на первомайском рынке, крики "Уроды" прямо на сессии. Да такого уже не будет. Хотя???
    Цитата: Александр Рыбаков
    Конечно , издание должно выражать точку зрения главного редактора , но не в виде : " кто не так считает как я, идите лесом ..." , а в виде отдельной редакторской колонки , где и подается мнение и видение событий в свете того , как к этим событиям относится лично главный редактор.
    Спасибо, хоть это оставили.

    Цитата: Александр Рыбаков
    Позиция издания, в отношении к какой-либо церкви , ни в коем случае не должна быть однобокой , а тем более радикальной .
    Тут полностью согласен. Церковь как и бог у нас одна - Киевский патриархат.

    Цитата: Александр Рыбаков
    Так уж получилось , что люди по разному относятся к военным действиям и к АТО на востоке страны.
    Не намерен ни под кого подстраиваться.
    Цитата: Александр Рыбаков
    Если " Город Никополь -это СМИ , а это СМИ , а не карманное издание В. А. Артеменко

    Не карманное, а собственное
    Цитата: Александр Рыбаков
    Подчеркиваю , это всего лишь мое мнение Я здесь частый гость , мне многое нравится. И для меня , как для депутата горсовета, это возможность высказывал свою позицию.
    И спасибо главному редактору за терпение и понимание.
    Спасибо!

    Но хочу заметить одну немаловажную деталь. Вы, Александр не отметили что на сайте практически нет анонимов, или забыли, посему "упали" не просмотры, а количество комментариев, точнее комментаторов.
    Открой я сейчас врата "говнометам" и посмотрите что будет. Только на сайт страшно будет зайти. Другие ресурсы это приветствуют, а я нет. Считаю что каждый имеет право высказать свое мнение, и каждый должен отвечать за слова и поступки.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +3

    Hаписал: 20 сентября 2016 09:51 Никопольчанин, Комментариев: 443, Новостей: 14 Пользователь offline
    А в статье то просто
    Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях.
    • +2

    Hаписал: 20 сентября 2016 09:52 Виктор Артеменко, Комментариев: 1657, Новостей: 4609 Пользователь offline
    Цитата: Меженков Сергей
    Интересно : а сколько сейчас в ВСУ желающих служить в армии России ? Процент такой же как в Крыму или уже выше ?
    С вами я спорить не буду (бесполезно). Но покажите хоть одного. Можете не сомневаться ни один волос на попе не дернется поставить его к стенке.
    Цитата: Меженков Сергей
    Но главная причина потери электората - это сквозящая во всем русофобская направленность сайта, которая видимо, изначально была заложена спонсорами.
    Про потери ответил Рыбакову. А про спонсоров и др. хотелось бы поговорить. Жду звонка: 063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +4

    Hаписал: 20 сентября 2016 11:34 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    [quote=Nastia]В России прошли выборы, политики создали иллюзию выборов. При большом патриотизме явка была очень низкой.
    О чем это свидетельствует? О том, что для российских мегаполисов нынешняя власть уже не является властью!

    Кроме явки ( 48,7 % , почти как у нас на парламентских) есть ещё и результаты .

    Что получилось в итоге.
    Обошлось без сюрпризов.

    Партия "Единая Россия ", считай Путин, получила конституционное большинство.
    В прошлом созыве Думы его не было.

    Коммунисты ( вроде бы оппозиция ) минус 50 % мест в Думе.
    ЛДПР ( провластная Партия ) на прежних позициях, даже немного больше.
    Справедливая Россия ( ни то ни се) также прошла.

    Партия М. Касьянова , считай спонсируемая США, не набрала ничего.

    Партия "Яблоко", Г. Явлинского , имеющая особое мнение по Крыму, в Думу не попала.

    На ближайшие пять лет на востоке мы ( про победу Путина 2018, смысла нет спорить) имеем такой расклад.

    И из этого , а не из процента по явке , ( который ниже чем на прошлых выборах , но обычный процент , такой как и в Украине примерно) нужно исходить, выстраивая свою внешнюю политику.
    • +2

    Hаписал: 20 сентября 2016 11:46 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    Цитата: Никопольчанин
    А в статье то просто
    Приглашаем Вас присоединиться к нашим группам в социальных сетях.


    Нормально , обсудили за одно и редакционную политику. Я хотел отдельный пост выкладывать , но и здесь поговорили об этом. Ничего военного. Обошлось без повышенных и это уже большой плюс по сравнению с соц. Сетями ...
    • +1

    Hаписал: 20 сентября 2016 11:56 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    [quote=Меженков Сергей][quote=Александр Рыбаков]
    Александр ! Ознакомьтесь с заключениями военных экспертов. В техническом плане - это не совсем легко, но и не очень то и сложно, если учесть, что армиям РФ и Украины вовсе не обязательно воевать между собой, как того очень желает страновая элита Пиндостана. Вопрос ждет филигранного решения и с каждым днем оно все более реальнее. Интересно : а сколько сейчас в ВСУ желающих служить в армии России ? Процент такой же как в Крыму или уже выше ?[/

    Не думаю , что в ВСУ процент предателей на сегодня высок. В Крыму ситуация особая была ...
    Но большая часть тех, кто покинул ВСУ в Крыму. уже уволены в запас.

    Отношение к людям, которые ведут себя в зависимости от ситуации , особенно дававших присягу , везде одинаковое и оно негативное.
    На личном деле КАЖДОГО !!!!, и военного и работника милиции и Сбу , которые в Крыму перешли на сторону РФ , стоит штамп : СКЛОНЕН К ИЗМЕНЕ .

    На личном деле каждого ! Отсюда и перспективы по службе Да и собственное внутреннее состояние , так сказать ..... Кем себя для себя чувствуют эти люди, всем понятно ... Не нравится, уйди , но переодевание под ситуацию, .....:: тем более для служивых........

    А по поводу БЛИЦКРИГА военной операции регулярных войск РФ на территории Украины , я все таки очень сильно сомневаюсь , хотя я не военный человек и не тем более , не военный эксперт ...
    • +1

    Hаписал: 20 сентября 2016 13:21 Виктор Артеменко, Комментариев: 1657, Новостей: 4609 Пользователь offline
    К слову Меженков Сергей оказался АНОНИМ. Простите меня великодушно но отношение к АНОНИМАМ и ПРОВОКАТОРАМ я высказывал уже не раз. Не знаю как вы но я не намерен слушать "человека" не отвечающего за свои слова и соответственно поступки.
    Меженков Сергей, прежде чем кого то чему то учить, заполните профиль пожалуйста согласно правил сайта, и не удаляйте потом ссылки на стр. в соц сетях. Спасибо!


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: 20 сентября 2016 15:43 Копчик С., Комментариев: 2974, Новостей: 42 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Не думаю , что в ВСУ процент предателей на сегодня высок. В Крыму ситуация особая была ...
    Но большая часть тех, кто покинул ВСУ в Крыму. уже уволены в запас.

    Основная масса были местные крымчане, которые служили по контракту.. Конечно они не захотели терять квартиры, там у них семьи..
    такой принцип: где живешь там и служишь, выгоден в мирное время, но провальный в случаи нападения... Раньше было: Где служишь там и живешь! Но тоже не весело было военным кочевать..
    Второе, контрактники воспринимали службу как просто работу и никто не занимался идеологической работой, воспитанием понятий о долге и чести!
    И Вы, правы; предателей не любят нигде! Даже учитывая квартиры и семьи, надо было уходить из армии...а не перебегать к врагу на ставку большую в 30 сребреников.
    Но никто в мире, просто так деньги не даёт; за всё приходится платить..
    • +2

    Hаписал: 20 сентября 2016 16:28 Nastia, Комментариев: 427, Новостей: 2 Пользователь offline
    Наша разведка установила имена российских минометчиков, убивавших гражданских. ФОТО. СПИСОК
    20.09.2016 - 12:00

    Установлены имена минометчиков 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, которые выполняют преступные приказы ГШ ВС РФ по осуществлению провокационных обстрелов сил АТО и виновных в многочисленных убийствах мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры Донбасса.
    Об этом сообщает Главное управлением разведки МО Украины.
    «За преступления против человечности и систематические обстрелы сил АТО и гражданского населения мирной Украины в нарушение Минских договоренностей в течение июля-августа с.г., а также для поднятия упавшего боевого духа новобранцев, личный состав минометных подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ получил награды от командования российских оккупационных войск. Об их преступной деятельности пропагандистами Центра информационного противоборства (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ изготовлен постановочный документальный фильм с предоставлением вымышленных данных относительно потерь сил АТО в живой силе и боевой технике.
    Главным управлением разведки МО Украины установлены имена "поощренных" минометчиков 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, которые выполняют преступные приказы ГШ ВС РФ по осуществлению провокационных обстрелов сил АТО и виновные в многочисленных убийствах мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры Донбасса в районах н.п.Широкино, Старогнатовка, Богдановна, Гнутово, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, (список подается на русском языке): гражданин РФ НЕСТЕРОВ Денис Александрович (15.08.1994г.р., г. Рязань); гражданин РФ Стрелков Роман Валериевич, (14.10.1984г.р., г. Екатеринбург) гражданин РФ ТИШАКОВ Павел Александрович, (04.08.1972г.р., г. Севастополь) МОРОЗОВ Александр Васильевич (25.05.1996г.р.) ЧЕРНОВ Александр Николаевич (16.09.1993г.р.) Саблин Андрей Андреевич (23.04.1994г.р.) НЕТЛИКИН Сергей Викторович (25.08.1990г.р.) Шубин Максим Сергеевич (07.06.1993г.р.) ВЕРОВЕНКО Александр Иванович (1962г.р.)», - говорится в сообщении.
    Саркастические оценки новобранцев получили кадры подбитых минометчиками танков с характерными признаками впечатление противотанковыми средствами, а также наличие на отдельных образцах уничтоженной техники "сил АТО" маркировок (тактических знаков), используемых в военных частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ .
    Военнослужащие минометной батареи 2 мотострелкового батальона полка, 13 сентября с.г. лично принимали участие в эвакуации одиннадцати раненых и тел семи погибших "однополчан" и хорошо помнят ответ сил АТО на системные провокационные обстрелы со 82-мм и 120-мм минометов, а также 122-мм гаубиц артиллерии полка», - констатирует наша разведка.

    Фото тут- http://sprotyv.info/ru/news/kiev/nasha-razvedka-ustanovila-imena-rossiyskih-min
    ometchikov-ubivavshih-grazhdanskih-foto?_utl_t=fb
    • +1

    Hаписал: 20 сентября 2016 17:25 Алексей Савченко, Комментариев: 3272, Новостей: 7 Пользователь offline
    Тут говорили про ихтамнетов. Я вот верю в магию. Стоит только появиться на территории ВОРДЛО какой-нибудь технологичной штучке из сельхозмага, например, комплексу "Топаз" - тут же находятся специалисты по его развертыванию и использованию. Конечно, они не служащие ВС РФ. Они железнодорожники. А уж о системах "Ртуть" каждый луганский бомж знает)))
    Ну разве не магия, а?


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    • +2

    Hаписал: 21 сентября 2016 21:01 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 96 Пользователь offline
    Из выступления президенты Украины на заседании ООН:
    ."...обращаю внимание Генассамблеи ООН на то, что за два года, пока длится конфликт на Донбассе, "Украина получила расширенные неоспоримые доказательства участия представителей государства Россия, а также ее поддержки террористических группировок, которые совершают вероломные преступления против моих соотечественников".

    "Их приблизительно 38 тысяч – НВФ на Донбассе, большая часть – это наемники из России, –заявил Порошенко.

    Про регулярные части ВС РФ, Президент видимо забыл уточнить.....
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