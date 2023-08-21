Керівнику ТУ ДБР: - Впевнений, таких слідчих в Україні бути не повинно, а тому прошу...

Керівнику ТУ ДБР у м. Полтава

Маньковському Денису Володимировичу

місто Полтава, вулиця Гоголя, будинок 25









Артеменко Віктор Анатольович

Нікополь, Дніпропетровська обл.

вул. Івана Сірка 8/2

050 708 53 05

viktorartemenko2017@gmail.com





Заява





Прошу надати правову оцінку діям слідчої групи на чолі зі старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровський обл. капітаном поліції - Сергіенко Дмитром Юрійовичем, яка виконувала політичне замовлення щодо мене, як журналіста та волонтера, від не встановленого до поки ініціатора, проводивши обшук 25 травня 2023 року в моєму домоволодінні за адресою м. Нікополь вул. Івана Сірка 8/2, за надуманою кваліфікацію, яка до тепер так і не знайшла свого підтвердження

На мою стійку думку мета замовлення була: - Деморалізація та приниження мене, як людини та громадського діяча, журналіста в очах громадськості за допомогою ст.301-1 ККУ, за якою і була видана санкція суду на обшук і залякування, шляхом арешту за ст. 263.ч1. та завзятого бажання помістити в ІТТ м. Дніпро без наявності будь-яких, об’єктивних ризиків до таких дій. Наразі за кримінальним провадженням за ст. 301-1 ККУ, за наявною інформацією жодній особі не повідомлено про підозру чи обвинувачення, не дивлячись на вилучення за іншими адресами на обшуках беззаперечних відео та електронних доказів та матеріалів, зізнавальних свідчень володарів майна, що на мою думку свідчить про незацікавленість саме у розслідуванні ст. 301-1 ККУ, а необхідність використання її, як привід потрапляння до мого приміщення.

Щодо самої слідчої дії, то обшук проводився з усіма можливими порушеннями:

- прибули цивільним транспортом, без розпізнавальних знаків та службової кольорової схеми

– поняті були привезені із с собою з м. Дніпро.

- на мої вимоги реалізувати моє право на захист та надати адвоката, додати або замінити понятих, зробити дзвінок відповідали, що одягнуть наручники та тут вони встановлюють правила та визначають порядок

- обшук проводили розосереджено. Поняті та особа, що проводить відеофіксацію в одній кімнаті – виконуючі в іншій

- у столі виявили макет гранати Ф1, який не опечатуючи поклали на стіл, де він і знаходився більше години, до поки обшук проводився в інших кімнатах.

Припускаю, що саме в цей час вказаний макет і перетворився з макета на бойову гранату.

- вилучено також чотири жорсткі диски (з двох комп'ютерів), два мобільні телефони, банківську картку, планшет. Вилучене досі не повернуто, що реально блокує мою роботу як журналіста та волонтера.

- Документи по обшуку, арешту та інші були складені формально та брехливо, що викликало в мене інсульт завдавши непоправної шкоди здоров'ю.

Також хочу зазначити, що слідчий Дмитро Сергієнко наразі сам перебуває під слідством та судом як обвинувачений за хабарництво і характеризується, судячи з матеріалів ЗМІ, як «ДМИТРИЙ СЕРГИЕНКО – СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ» 06.12.2020 Павло Мухін, ДНЕПРОВСКИЙ ВЕСТНИК, тобто особа, яка будучі викритою на тяжкому злочині, отримала поблажливе ставлення свого вищого керівництва та виказала готовність виконувати «брудні» замовлення, фальшування та інші зловживання службовим становищем, щодо кримінального переслідування неугодних та осіб на яких надійшло замовлення.

Все мною перелічене підтверджується документально та відео.

Впевнений, таких слідчих в Україні бути не повинно, а тому прошу провести перевірку викладених мною у заяві фактів, та розпочати кримінальне провадження за вказаними діями, що на мою думку мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364, 366, 368 КК України.









Артеменко Віктор Анатольович

21.08.2023

PS: У Дніпропетровській обл. немає відділення ДБР. Територіально ми ставимося до Полтавського