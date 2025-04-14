З 15 квітня у Нікополі проїзд зросте до п’ятнадцяти гривень
"З 15 квітня 2025 року тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування становитиме 15 гривень за разовий проїзд одного пасажира.
✅ Безкоштовним залишається проїзд для дітей віком до 18 років, а також для пільгових категорій населення за наявності оригіналів підтверджувальних документів", - йдеться в повідомленні.
https://t.me/nikopoldpua/37766
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.