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З 15 квітня у Нікополі проїзд зросте до п’ятнадцяти гривень


"З 15 квітня 2025 року тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування становитиме 15 гривень за разовий проїзд одного пасажира.

✅ Безкоштовним залишається проїзд для дітей віком до 18 років, а також для пільгових категорій населення за наявності оригіналів підтверджувальних документів", - йдеться в повідомленні.

https://t.me/nikopoldpua/37766​​​

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