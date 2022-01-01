НСЖУ призупиняє видачу посвідчень через Одеську регіональну організацію, - заява

Національна спілка журналістів України — це організація, головною місією якої є захист професійних, соціальних та економічних прав журналістів. Безпека журналістів і захист їхніх персональних даних — безумовний пріоритет нашої діяльності, особливо в умовах повномасштабної війни.Ми рішуче засуджуємо будь-які випадки неправомірного збирання й поширення персональних даних медійників. Особливу стурбованість викликає розкриття особистої інформації, у тому числі контактів журналістів, які зараз служать у Збройних силах України.За результатами засідання Робочої групи з розгляду конфліктної ситуації в Одеській регіональній організації НСЖУ, яке відбулося 10 квітня 2025 року, Національна спілка журналістів України констатує:1. Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, всупереч нашим очікуванням, не надав чітких пояснень щодо висунутих одеськими журналістами серйозних звинувачень у передачі їхніх персональних даних фігурантові розслідування СБУ.2. Юрій Работін відмовився брати участь в онлайновому засіданні Робочої групи, до складу якої увійшли голова НСЖУ, перша секретар, Ревізійна комісія НСЖУ (повним складом) та представники Секретаріату і Правління НСЖУ — загалом 25 осіб.3. Замість надання роз'яснень по суті справи, Юрій Работін оприлюднив заяву, в якій назвав звинувачення колег наклепом та пообіцяв подати до суду на журналістів, що повідомили про потенційно небезпечну ситуацію.У зв'язку з цим Національна спілка журналістів України:1. Висловлює повну підтримку одеським журналістам, які звернулися по захист своїх прав, та вважає неприпустимим порушення недоторканності приватного життя та використання особистої інформації без згоди людини.2. Звертається до правління Одеської регіональної організації НСЖУ з вимогою невідкладно, до 18 квітня 2025 року, провести засідання, на якому розглянути конфліктну ситуацію та надати відповіді про заходи, які унеможливлюють подібні інциденти в майбутньому. За результатами Робоча група НСЖУ підготує пропозиції для розгляду на засідання Правління НСЖУ.3. Пропонує включити до участі в засіданні правління одеських журналістів — представників керівних органів НСЖУ (Йосипа Бурчо, Івана Мельника, Віктора Весілика), які зможуть забезпечити об'єктивний розгляд ситуації.4. Нагадує, що Секретаріат і Ревізійна комісія НСЖУ вже неодноразово ухвалювали рішення про неправомірність надання членства в НСЖУ стороннім особам, і закликає правління Одеської регіональної організації дати оцінку спробам надати членство в організації особам із сумнівною репутацією, включно з тими, яким згодом висунуто підозри в державній зраді та колабораціонізмі.5. На час розгляду конфліктної ситуації НСЖУ припиняє прийом нових членів через Одеську регіональну організацію НСЖУ. Центральний офіс НСЖУ призупиняє передачу в Одесу бланків журналістських посвідчень та прескарт до повного з'ясування обставин та відновлення довіри до керівництва регіональної організації. При цьому медійники Одеси та області не позбавляються можливості вступити до НСЖУ і можуть подати документи через будь-яку іншу регіональну організацію Спілки за власним вибором.У нинішніх умовах війни питання безпеки наших колег набуває особливої ваги. Ми ставимося надзвичайно серйозно до будь-яких ситуацій, де може виникати загроза безпеці журналістів, особливо тих, хто працює в складних обставинах і викриває корупцію, сепаратизм чи інші зловживання.Національна спілка журналістів України залишається відкритою та внутрішньо прозорою організацією, для якої захист і підтримка журналістів — завжди пріоритет. Ми докладемо всіх можливих зусиль для захисту наших колег і закликаємо всіх дотримуватись вимог законодавства та професійної етики, особливо в ці складні часи.