УВАГА! Збір нашим воїнам з підрозділу БПЛА

Шановні Нікопольці! Вчора ми публікували матеріал із переліком предметів, які необхідні нашим воїнам із підрозділу БПЛА. Зверталися якщо у кого що є, але так ніхто і не відгукнувся. Тому оголошуємо невеликий, але дуже важливий збір.
Ціль збору всього: = 10 100 грн.
Карти для збору :
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
4314 1402 0935 9592
(внесено до реєстру волонтерів податкової для юросіб)
Банк Кредит Дніпро
4211 1307 0036 8931
На зібрані кошти плануємо закупити таке:
- Залізні черв'ячні хомути розміром 100 × 130мм 10 упаковок по 10 шт. 130 грн. уп. = 1300 грн.
- Залізні черв'ячні хомути розміром 100 × 120мм 10 упаковок по 10 шт. 120 грн. уп. = 1200 грн.
- Матова фарба у балончиках біла 10 балонов - 100 грн. балон. = 1000 грн.
- Стяжка кабельная 4,6*400 черная (пач 100шт) APRO 140 грн. пачка 10 пачек = 1400 грн.
- Стяжка кабельная 8*450 черная (пач 100шт) APRO 320 грн. пачка 10 пачек = 3200 грн.
- Саперна кошка кішка + 10 м паракорд карабін Повний комплект 200 грн. 10 комплектов = 2000 грн.
Ціни можуть змінюватися, шукаємо дешевше, але якісне.
Збиратимемо максимум до 16 квітня, за підсумком скільки зберемо на ту суму закупимо та відправимо.
Власникам магазинів будівельних матеріалів – Якщо буде бажання закрити частину збору матеріалами із переліку – з нас реклама Вашого магазину, БЕЗКОШТОВНО! (На всіх наших ресурсах: facebook, Telegram, tiktok, youtube та оф.сайт).
Під час збору допомога Telegram каналу «Доброго вечора, ми з Нікополя» так само йде до збору.
Щоденні звіти про хід збору будуть публікуватися в Telegram-каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» та на нашому оф. Сайті http://city-nikopol.com.ua .
Після завершення збору — фото- та відеозвіти з передачі нашим воїнам.
Якщо є запитання чи пропозиції дзвоніть: 050 708 5305 Віктор Артеменко