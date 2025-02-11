З третьої спроби до лав ЗСУ: «Контракт 18‒24» дозволив Роману втілити давнє прагнення

21-річний Роман з Сумщини приєднався до 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, підписавши контракт «18‒24». Рішення боронити Україну він прийняв ще на початку широкомасштабного вторгнення, однак тривалий час не мав змоги втілити своє прагнення.
Про свій вибір Роман розповів АрміяInform.
— Коли перший раз хотів піти, мені не дали дозволу. Я приніс папірець, кажу: «Мамо, підпиши, піду вчитися далі на механіка». Я ж не думав, що вона буде читати. Так вийшло, що перший раз «не вийшло». Так само і другий раз — не дали із сільської ради довідку-характеристику, — згадує він про свої невдалі спроби долучитися до лав Збройних Сил України.
Подолати спротив Роману вдалося аж з третього разу і саме завдяки новому проєкту «Контракт 18‒24». Коли з ТЦК та СП звернулися до сільської ради за характеристикою парубка, відмовити наполегливому рекруту вже не змогли.
Про змогу долучитися до лав ЗСУ за умовами «Контракту 18‒24» Роман дізнався з соціальних мереж. А вже друзі та знайомі порадили обрати з переліку доступних за умовами проєкту бригад саме «Чорних Запорожців».
— Бригаду порадили друзі. У неї добра репутація, чули про неї тільки хороше, — пояснює він свій вибір.
Тож вибір 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців не став для вмотивованого рекрута випадковим — Роман обрав для служби саме ту частину, яка викликає у нього найбільшу довіру.
Змога заробити мільйон і отримати відповідні соціальні гарантії та пільги стала для чоловіка, який давно прагнув захищати країну, лише приємним бонусом.
— Якщо чесно, я прийшов сюди не за мільйоном, який дають. Я прийшов захистити свою країну, це по-перше. По-друге, коли у мене будуть діти, вони будуть питати, що я робив, коли почалася війна. Що я скажу, що ховався? Я сам для себе це вирішив — і все, — переконано обґрунтовує своє рішення Роман.
На згадку про річний термін служби він зауважує, що після короткого перепочинку після завершення строку контракту планує продовжити службу у Збройних Силах.
Роман розповідає, що про його рішення, крім батьків та дівчини, знають також кілька друзів. Вони також цікавляться умовами контракту «18‒24», розпитують про перші враження від служби у 72 бригаді.
— Може хтось і надумає, не знаю. Вже питали, цікавляться. Я кажу, тут взагалі все «чьотко» — можете до мене. Якраз встигнете, доки у мене назбирається взвод, — усміхається боєць.
Він радить укладати «Контракт 18‒24» усім, хто розмірковує над цим, адже умови служби гідні, а матеріальне забезпечення на високому рівні.
— Екіпіруванням дуже задоволений. Хороша форма, шоломи, бронежилети з плитами шостого рівня захисту — дуже хороше екіпірування взагалі, — каже Роман.
У своїх силах та фізичній витривалості Роман упевнений, адже багато років регулярно займається спортом — ще з сьомого класу школи грає у футбол.
Як повідомляла АрміяInform, «Чорні Запорожці» серед лідерів проєкту «Контракт 18-24». Перша дівчина, яка підписала «Контракт 18-24», зробила це саме у 72 ОМБр. 21-річна Вероніка має серце воїна, вона стала справжнім символом змін та рівності у війську.
Не відстають від Вероніки парубки. 19-річний Валентин вирішив підписати контракт, оскільки у ньому передбачено чіткий термін служби. Так само вчинили його побратими, прагнучи допомогти українським військовослужбовцям захищати країну.
Нещодавно рекрути, які стали до лав 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців, підписавши «Контракт 18-24», пройшли на полігоні обкатку танком.
Для всіх рекрутів передбачена тривала підготовка — 45 днів базової військової підготовки, до 14 днів фахової підготовки залежно від обраної спеціальності та ще 14 днів адаптації вже безпосередньо в підрозділі.
Нагадаємо, «Контракт 18-24» — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один рік.
Проєкт пропонує гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії.
Антон Печерський
Кореспондент АрміяInform