Ваша реклама на Telegram каналі: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!"
Telegram канал "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!"
створено для новин переважно Нікополя та району.
Українська мова вітається.
Канал:https://t.me/nikopoldpua
З питань роміщення реклами
адмін. Віктор Артеменко
@Viktor090966
+38 050 7085305Ласкаво просимо
, всіх крім москалів!!!
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