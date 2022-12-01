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Ваша реклама на Telegram каналі: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!"


Telegram канал "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!" створено для новин переважно Нікополя та району. 
Українська мова вітається.

Канал:
https://t.me/nikopoldpua

З питань роміщення реклами
адмін. Віктор Артеменко

@Viktor090966

+38 050 7085305

Ласкаво просимо, всіх крім москалів!!!

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