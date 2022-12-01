Ваша реклама на Telegram каналі: "Доброго вечора, ми з Нікополя! | Nikopol! Ukraine!"

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Telegram каналстворено для новин переважно Нікополя та району.Українська мова вітається.Канал:З питань роміщення рекламиадмін. Віктор Артеменко@Viktor090966+38 050 7085305, всіх крім москалів

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