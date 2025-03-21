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Протягом дня продовжувалися ворожі атаки на Нікопольщину

Протягом дня продовжувалися ворожі атаки на Нікопольщину. Майже десяток разів російські війська застосовували дрони-камікадзе, накривали населені пункти артилерійським вогнем. А ще – скинули боєприпас з БпЛА. 

Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Постраждав 43-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу. Наразі на амбулаторному лікуванні. 

У районі понівечені 16 приватних осель, більш ніж півдесятка господарських споруд. Пошкоджені дві теплиці та стільки ж ліній електропередач.

‼️В області – повітряна тривога! Перебувайте у безпечному місці!
https://t.me/nikopoldpua/36719

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