❗️ЗАЭС: почему она так важна и её ни в коем случае нельзя потерять?

В последнее время в публичной риторике вновь возникла тема Запорожской АЭС. Украина хочет получить её обратно под свой контроль, РФ ничего отдавать не желает, а свою заинтересованность в станции проявляют уже даже американцы.

И это неудивительно. ЗАЭС — крупнейший объект атомной энергетики не только Украины, но и всей Европы. До 2022 года она была одним из ключевых элементов энергетической системы страны, обеспечивая примерно 20% всей э/э.

После оккупации станция фактически перестала работать. Русские не только не смогли наладить её эксплуатацию, но и создали перманентную угрозу ядерной аварии. Украина же потеряла важнейший источник электроэнергии, что привело к дефициту мощностей, росту тарифов и зависимости от импорта.

Почему ЗАЭС имеет критическое значение для страны, какие угрозы несёт её оккупация и почему её возвращение — принципиальный вопрос любых переговоров? Давайте разбираться.

Значение Запорожской АЭС для Украины Значение Запорожской АЭС для Украины

ЗАЭС начала строиться в Энергодаре ещё в начале 80-х. Проект предусматривал строительство шести реакторов типа ВВЭР-1000, и к 1995 году все они были введены в эксплуатацию. Совокупная мощность станции достигла 6000 МВт, она входила в тройку крупнейших в мире.

До российской оккупации ЗАЭС выполняла несколько ключевых функций:

Обеспечение стабильности энергосистемы. Атомная генерация традиционно считается самой надёжной. Обеспечение стабильности энергосистемы. Атомная генерация традиционно считается самой надёжной.

Снижение зависимости от импорта. Благодаря ЗАЭС Украина могла меньше использовать уголь и газ, что уменьшало влияние РФ на энергетический рынок. Снижение зависимости от импорта. Благодаря ЗАЭС Украина могла меньше использовать уголь и газ, что уменьшало влияние РФ на энергетический рынок.

Экспорт электроэнергии. До 2022 года Украина была энергопрофицитной страной, мы поставляли э/э в ЕС и неплохо на этом зарабатывали. Экспорт электроэнергии. До 2022 года Украина была энергопрофицитной страной, мы поставляли э/э в ЕС и неплохо на этом зарабатывали.

Сдерживание цен на электроэнергию. Атомное электричество — довольно дешёвая штука, что в стране с регулярным ростом тарифов является плюсом. Сдерживание цен на электроэнергию. Атомное электричество — довольно дешёвая штука, что в стране с регулярным ростом тарифов является плюсом.

С момента оккупации все эти преимущества были утрачены.

ЗАЭС после 2022 года ЗАЭС после 2022 года

С приходом русских всё традиционно пришло в полный упадок. 4 марта 2022-го ЗАЭС была полностью захвачена. Работники станции оказались в сложных условиях — их принуждали работать под угрозами, большая часть специалистов покинула объект. Это сразу сказалось на работе: начались сбои, увеличился риск аварийных ситуаций.

И хоть станция уже четвёртый год под контролем РФ, русские так и не смогли включить её в свою энергосистему. Причины очевидны: физическая изоляция, перебитые линии, нехватка специалистов, аховое техническое состояние, etc.

Сегодня все шесть реакторов находятся в состоянии «холодной остановки», а сама станция фактически не выполняет свои функции. Более того: Запорожская АЭС перестала быть энергетическим объектом и превратилась в военную базу. По данным международных организаций, российские войска используют территорию станции для размещения техники, складов с боеприпасами и личного состава. Гиганты мысли...

Ситуация осложняется тем, что объект остаётся в зоне военных действий. Регулярные обстрелы, повреждения ЛЭП и нехватка охлаждающей воды после исчезновения Каховского водохранилища повышают риски техногенной катастрофы.

Как оккупация ЗАЭС бьёт по Украине Как оккупация ЗАЭС бьёт по Украине

Украина уже более трёх лет живёт без Запорожской АЭС. И это привело к серьёзным последствиям:

Энергетический кризис. Потеря сразу шести блоков совокупной мощностью в 6000 МВт привела к дефициту мощностей, особенно в зимний и летний периоды. Мы все ощущали это на себе во время веерных отключений. Энергетический кризис. Потеря сразу шести блоков совокупной мощностью в 6000 МВт привела к дефициту мощностей, особенно в зимний и летний периоды. Мы все ощущали это на себе во время веерных отключений.

Зависимость от импорта. Украина вынуждена закупать электричество у соседей, что создаёт дополнительную нагрузку на экономику страны, которая и так каждую свободную гривну отдаёт на войну. Зависимость от импорта. Украина вынуждена закупать электричество у соседей, что создаёт дополнительную нагрузку на экономику страны, которая и так каждую свободную гривну отдаёт на войну.

Рост тарифов. Дефицит электроэнергии влияет на цены, что сказывается как на промышленности, так и н населении. Рост тарифов. Дефицит электроэнергии влияет на цены, что сказывается как на промышленности, так и н населении.

Ядерная угроза. Любая авария на АЭС может превратиться в глобальную катастрофу, о чём не хочется даже думать. Ядерная угроза. Любая авария на АЭС может превратиться в глобальную катастрофу, о чём не хочется даже думать.

Подытожим. Запорожская АЭС — это не просто энергетический объект. Это стратегический актив, который обеспечивает энергетическую безопасность страны. Его оккупация стала мощным ударом по Украине и создала угрозу всей Европе. Подытожим. Запорожская АЭС — это не просто энергетический объект. Это стратегический актив, который обеспечивает энергетическую безопасность страны. Его оккупация стала мощным ударом по Украине и создала угрозу всей Европе.

Киеву необходимо выносить вопрос ЗАЭС на любые мирные переговоры. Украина должна добиваться возвращения контроля над станцией. У РФ и так есть целых 11 АЭС. Отдавать им ещё и Запорожскую, с которой они вдобавок толком ничего не могут сделать, будет слишком «жирно».