❗️ЗАЭС: почему она так важна и её ни в коем случае нельзя потерять?

В последнее время в публичной риторике вновь возникла тема Запорожской АЭС. Украина хочет получить её обратно под свой контроль, РФ ничего отдавать не желает, а свою заинтересованность в станции проявляют уже даже американцы.
И это неудивительно. ЗАЭС — крупнейший объект атомной энергетики не только Украины, но и всей Европы. До 2022 года она была одним из ключевых элементов энергетической системы страны, обеспечивая примерно 20% всей э/э.
После оккупации станция фактически перестала работать. Русские не только не смогли наладить её эксплуатацию, но и создали перманентную угрозу ядерной аварии. Украина же потеряла важнейший источник электроэнергии, что привело к дефициту мощностей, росту тарифов и зависимости от импорта.
Почему ЗАЭС имеет критическое значение для страны, какие угрозы несёт её оккупация и почему её возвращение — принципиальный вопрос любых переговоров? Давайте разбираться.
Значение Запорожской АЭС для Украины
ЗАЭС начала строиться в Энергодаре ещё в начале 80-х. Проект предусматривал строительство шести реакторов типа ВВЭР-1000, и к 1995 году все они были введены в эксплуатацию. Совокупная мощность станции достигла 6000 МВт, она входила в тройку крупнейших в мире.
До российской оккупации ЗАЭС выполняла несколько ключевых функций:
Обеспечение стабильности энергосистемы. Атомная генерация традиционно считается самой надёжной.
Снижение зависимости от импорта. Благодаря ЗАЭС Украина могла меньше использовать уголь и газ, что уменьшало влияние РФ на энергетический рынок.
Экспорт электроэнергии. До 2022 года Украина была энергопрофицитной страной, мы поставляли э/э в ЕС и неплохо на этом зарабатывали.
Сдерживание цен на электроэнергию. Атомное электричество — довольно дешёвая штука, что в стране с регулярным ростом тарифов является плюсом.
С момента оккупации все эти преимущества были утрачены.
ЗАЭС после 2022 года
С приходом русских всё традиционно пришло в полный упадок. 4 марта 2022-го ЗАЭС была полностью захвачена. Работники станции оказались в сложных условиях — их принуждали работать под угрозами, большая часть специалистов покинула объект. Это сразу сказалось на работе: начались сбои, увеличился риск аварийных ситуаций.
И хоть станция уже четвёртый год под контролем РФ, русские так и не смогли включить её в свою энергосистему. Причины очевидны: физическая изоляция, перебитые линии, нехватка специалистов, аховое техническое состояние, etc.
Сегодня все шесть реакторов находятся в состоянии «холодной остановки», а сама станция фактически не выполняет свои функции. Более того: Запорожская АЭС перестала быть энергетическим объектом и превратилась в военную базу. По данным международных организаций, российские войска используют территорию станции для размещения техники, складов с боеприпасами и личного состава. Гиганты мысли...
Ситуация осложняется тем, что объект остаётся в зоне военных действий. Регулярные обстрелы, повреждения ЛЭП и нехватка охлаждающей воды после исчезновения Каховского водохранилища повышают риски техногенной катастрофы.
Как оккупация ЗАЭС бьёт по Украине
Украина уже более трёх лет живёт без Запорожской АЭС. И это привело к серьёзным последствиям:
Энергетический кризис. Потеря сразу шести блоков совокупной мощностью в 6000 МВт привела к дефициту мощностей, особенно в зимний и летний периоды. Мы все ощущали это на себе во время веерных отключений.
Зависимость от импорта. Украина вынуждена закупать электричество у соседей, что создаёт дополнительную нагрузку на экономику страны, которая и так каждую свободную гривну отдаёт на войну.
Рост тарифов. Дефицит электроэнергии влияет на цены, что сказывается как на промышленности, так и н населении.
Ядерная угроза. Любая авария на АЭС может превратиться в глобальную катастрофу, о чём не хочется даже думать.
Подытожим. Запорожская АЭС — это не просто энергетический объект. Это стратегический актив, который обеспечивает энергетическую безопасность страны. Его оккупация стала мощным ударом по Украине и создала угрозу всей Европе.
Киеву необходимо выносить вопрос ЗАЭС на любые мирные переговоры. Украина должна добиваться возвращения контроля над станцией. У РФ и так есть целых 11 АЭС. Отдавать им ещё и Запорожскую, с которой они вдобавок толком ничего не могут сделать, будет слишком «жирно».
Telegram канал: Доброго вечора, ми з Нікополя! (https://t.me/nikopoldpua)