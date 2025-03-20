Сергій Лисак: Ворог атакував Нікопольщину БпЛА та артилерією. Потерпали райцентр та Марганецька громада.

▪️Ворог атакував Нікопольщину БпЛА та артилерією. Потерпали райцентр та Марганецька громада.Загинув 73-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним.Постраждала жінка 68 років. Вона буде лікуватися амбулаторно.Пошкоджені приватний будинок та гараж.▪️Під ударом була і Синельниківщина. По Межівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, господарська споруда.По Новопавлівській – вгатили КАБом. Частково зруйновані 3 приватні оселі, ще 8 – понівечені. Побиті авто і мотоцикл.📷Перші два фото – Нікопольщина, решта – Синельниківщина.