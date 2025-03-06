Що найчастіше ламається у смартфонах: дисплей, батарея чи зарядний порт?





Смартфони стали незамінною частиною нашого життя, але, як і будь-яка техніка, вони не вічні. Одні компоненти служать довше, інші виходять з ладу частіше. Фахівці сервісного центру SmartFix проаналізували сотні звернень користувачів і визначили, які поломки трапляються найчастіше.

Дисплей – головна жертва падінь і ударів

Розбитий або тріснутий екран – це найпоширеніша проблема, з якою стикається близько 78% власників смартфонів. Причина проста: мобільний телефон ми використовуємо постійно, і він нерідко випадає з рук або падає з висоти. Навіть міцне скло або сучасні захисні технології не гарантують 100% безпеки.

Щоб уникнути дорогого ремонту, користувачі встановлюють захисне скло або чохли, але навіть це не завжди рятує. Якщо ж дисплей уже пошкоджений, його можна швидко замінити в сервісному центрі за посиланням https://www.aks.ua/uk/remont-telefony/zamena-display.html.

Акумулятор – невидима, але важлива проблема

Другим за частотою звернень є зношення акумулятора – з цією проблемою стикаються понад 60% користувачів. Зазвичай батарея починає втрачати свою ємність через 1,5–2 роки активного використання, а у деяких випадках навіть раніше.

Основні причини швидкого зношення:

постійна зарядка до 100% або повне розрядження перед підключенням до мережі;

використання неоригінальних зарядних пристроїв;

перегрів або холод, які впливають на хімічні процеси всередині акумулятора.

Щоб подовжити життя батареї, рекомендується підтримувати рівень заряду в межах 20-80% і використовувати лише перевірені зарядні пристрої.

Зарядний порт – маленька деталь, великі проблеми

На третьому місці за поширеністю несправностей – пошкодження зарядного гнізда. Близько 47% користувачів стикаються з проблемами зарядки через забруднення або механічні пошкодження роз’єму.

Деколи достатньо просто почистити порт від пилу, а інколи – необхідний більш серйозний ремонт або повна заміна роз’єму. Якщо ваш телефон заряджається не з першого разу або кабель погано тримається в гнізді – варто звернутися до спеціалістів.

Як користувачі ремонтують свої смартфони?

Згідно з дослідженням, 30% власників звертаються в місцеві майстерні, а лише 18% обирають офіційні сервісні центри. Ще 22% намагаються самостійно відремонтувати пристрій, але не завжди це закінчується успішно. Деякі користувачі продовжують користуватися пристроєм із поломками або взагалі купують новий смартфон. Щоб уникнути дорогого ремонту або передчасної заміни телефону, варто дбайливо ставитися до свого пристрою та своєчасно звертатися за професійною допомогою.