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Ваш голос за Зеленського: «так» чи «ні» на наступних виборах? Анонімне опитування


Ваш голос за Зеленського: «так» чи «ні» на наступних виборах?
Анонімне опитування на ✔️Telegram каналі: 🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя!

https://t.me/nikopoldpua/35627

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