Україна мобілізувала 30 тисяч людей щомісячно протягом минулого року, - Зеленський

Україна щомісяця мобілізує людей для оборони від російської агресії. Протягом останнього року кількість мобілізованих сягала десятків тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist.
Зеленський розповів, що протягом останнього року Україна мобілізувала 30 000 осіб щомісяця.
Мобілізація в УкраїніНагадаємо, що мобілізація в Україні є ключовим елементом оборони країни від російської агресії. Наразі Сухопутні війська ЗСУ працюють над удосконаленням процесу мобілізації, зокрема створенням правил для військовослужбовців ТЦК. Розробка нових політик спрямована на покращення взаємодії з військовозобов'язаними.
Зауважимо, що днями президент Володимир Зеленський розповів, що Міноборони готує спеціальну контрактну пропозицію, щоб залучити до війська 18-24 річних. Він наголосив, що це не мобілізація.
За словами президента, спецконтракт передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися терміном на один рік.
Тим часом у Міноборони зазначили, що в рамках проєкту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
Джерело: rbc.ua