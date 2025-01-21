Чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників: відповідь юриста

В цілому в Україні під час війни заброньовані тим чи іншим підприємством працівники мають відстрочку від мобілізації. Проте існують деякі нюанси.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.
Чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників"Заброньовані підприємством працівники, очевидно, мають відстрочку від мобілізації. Але навіть в цьому, здавалось би, простому питанні є винятки", - повідомив експерт.
Він розповів, що тут варто пам'ятати, перш за все, про правовий статус заброньованого працівника.
"Заброньовані працівники - це ті, хто займає важливі для економіки чи безпеки країни посади на критично важливому підприємстві. Їх бронювання здійснюється за списками та пріоритетом, затвердженими підприємством", - пояснив юрист.
Лобунько зауважив, що бронювання зараз - з технічної точки зору - є значно простішим, ніж раніше.
"Адже після офіційного працевлаштування працівника директор вносить всю інформацію про нього в кабінеті "Дії", після чого відбувається бронювання працівника впродовж 72 годин", - роз'яснив він.
Експерт уточнив, що особа вважається заброньованою з моменту внесення даних про бронювання в систему "Оберіг".
Водночас існують деякі підстави для мобілізації буцімто заброньованих працівників.
"Хоча закон передбачає, що заброньовані працівники не підлягають мобілізації, можливі винятки", - підтвердив юрист.
За його словами, йдеться про:
- зміну статусу - якщо працівник втрачає свій заброньований статус, його можуть мобілізувати;
- бронювання не за процедурою - якщо виявлено, що бронювання було здійснене з порушенням процесу, працівник може підлягати мобілізації (а його бронювання буде анульоване).
"Важливою є наявність документальних підтверджень та правильне оформлення всіх необхідних документів", - наголосив Лобунько.
Насамкінець він зазначив, що заброньовані працівники "мають певні права на захист від мобілізації, однак є обставини, за яких їх можуть мобілізувати".
"Важливо чітко розуміти процеси бронювання та зняття бронювання, щоб захистити свої права й уникнути непорозумінь", - підсумував юрист.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" - поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.
Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.
Восени 2024 року в Україні змінили також процес і деякі умови бронювання працівників від мобілізації. Крім того, уряд провів аудит підприємств зі статусом критичних, яким дозволено бронювати працівників.
Нині для всіх підприємств у питанні бронювання працівників діє "перехідний період" до 28 лютого 2025 року - компанії повинні переоформити бронювання за новими правилами.
Джерело: www.rbc.ua