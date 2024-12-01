Хочу выразить благодарность ГО "ІНСУЛЕЙТ ЮЕЙ" за качественное утепление оконных рам
Хочу выразить благодарность ГО "ІНСУЛЕЙТ ЮЕЙ" за качественное утепление оконных рам.
Видео: https://youtube.com/shorts/j4VDL1NdD2w?si=PGnQ7NozWKLuhnCIhttps://t.me/nikopoldpua/33090
✔️ Підписатися на Telegram канал
🇺🇦 Доброго вечора, ми з Нікополя! https://t.me/nikopoldpua
🇺🇦
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.