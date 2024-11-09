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Я не розумію що міг зробити цей песик щоб його застрелити. Просто в груди. Слідство ведуть ... хто?


Олена Омельченко Вошун: Я не розумію що міг зробити цей песик щоб його застрелити. Просто в груди. Слідство ведуть ... хто? 



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