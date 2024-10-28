У застосунку "Резерв+" з'являться нові функції: які можливості для військовозобов'язаних додадуть

Україна продовжує розвивати цифрові сервіси, особливо в таких важливих сферах, як військова мобілізація та взаємодія з державними органами. Незабаром у застосунку "Резерв+", що вже використовують для комунікації військовозобов'язаних з Міністерством оборони, з'являться нові функції: оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку та онлайн-рекрутинг.
Офіційний анонсПро майбутній запуск нових функцій у "Резерв+" повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. У своїй заяві у Фейсбуці Черногоренко зазначила, що держава створила найкращий сервіс для взаємодії між військовозобов'язаними громадянами та державними установами.
Важливо зазначити, що запуск цих сервісів має на меті значно полегшити процеси, пов'язані з мобілізацією, зокрема процедуру отримання відстрочок для чоловіків призовного віку, а також відкриває нові можливості для онлайн-рекрутингу, що є особливо важливим в умовах триваючої війни в Україні.
Оформлення відстрочки через застосунокОднією з головних функцій нового сервісу є можливість оформлення відстрочки від мобілізації через застосунок "Резерв+".
Відстрочка від мобілізації може надаватися на різних підставах: навчання, стан здоров'я, догляд за непрацездатними родичами або інші законодавчо визначені обставини. Завдяки цифровізації цього процесу, замість особистого звернення до військкоматів або державних установ, громадяни зможуть подати заяву на отримання відстрочки безпосередньо через застосунок.
Така новація спростить процес оформлення документів, зменшить черги у військкоматах та підвищить прозорість взаємодії з державними органами.
Онлайн-рекрутинг: нова можливість для військовихКрім оформлення відстрочок, "Резерв+" також запустить нову функцію – онлайн-рекрутинг. Цей сервіс дозволить військовим формуванням та особам, які мають бажання приєднатися до лав Збройних Сил України або інших підрозділів, зручно і оперативно знайти один одного.
Онлайн-рекрутинг полегшить процес пошуку нових кадрів для військових структур. Потенційні кандидати зможуть заповнювати анкети, подавати свої дані та навіть проходити первинні етапи відбору дистанційно. Для військових частин це можливість швидше та ефективніше знаходити нових солдатів та спеціалістів, відповідно до своїх потреб та вимог.
Джерело: 5692.com.ua