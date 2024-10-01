Чи правда, що військовослужбовці та їхні дружини/чоловіки можуть не платити за кредитом? Ні, платити за кредитом треба. Але є пільги. Які саме та як ними скористатися роз’яснюють юристи системи безоплатної правничої допомоги.Військовослужбовці та їхні дружини/чоловіки мають право не сплачувати:відсотки за користування кредитом;штрафи за прострочення платежів;пеню за невиконання зобов’язань на період дії особливого періоду.Пільгою можуть скористатися і дружини/чоловіки військовослужбовців.Пільги мають надавати не тільки банки, але й кредитні спілки, ломбарди та інші надавачі фінпослуг.Виняток: якщо це кредит на авто, будинок чи квартиру — доведеться платити і відсотки за кредитом, і нараховані страхові виплати, штрафи чи пеню. Тому що ці пільги не поширюються на кредитні договори щодо придбання автомобілів та майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них).Пільга не активується автоматичноПотрібно письмово повідомити кредитодавця про проходження служби та надати підтверджуючі документи.Точний перелік документів варто уточнювати у кредитодавця, але основний перелік приблизно такий:Для військовослужбовців:військовий квиток, у якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки;витяг із наказу;довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу.Для резервістів:витяг із наказу;довідка про зарахування до списків військової частини.Для дружин або чоловіків військовослужбовців:витяг із ДРАЦСу про державну реєстрацію шлюбу (у витягу має бути зазначено обов’язково зазначено ПІБ дружини та чоловіка, дата видачі витягу повинна бути не більше 1 року до моменту подання в банк);пакет документів, який підтверджує право на отримання військовослужбовцем пільгових умов обслуговування кредиту залежно від категорії.Далі варто звернутися до банку із заявами:Про проведення звірки зобов’язань та отримати довідку із сумою залишку заборгованості по тілу кредиту, а також відсотках, комісіях, штрафах тощо.Про звільнення від сплати відсотків, комісій, штрафів по кредиту, а також про звільнення від сплати страхових платежів, якщо такі передбачені кредитним договором.Що робити, коли банк чи інша фінансова установа не задовольнила заяву або подала на вас позовТакі дії — неправомірні. Варто звернутися з письмовою скаргою до керівництва фінансової установи. Або відразу до Національного банку України. НБУ може перевірити фінансову установу та усунути порушення.Де отримати юридичну підтримкуДопомогу із написанням скарг усі військові можуть отримати від системи безоплатної правничої допомоги.Якщо ви отримали позов від фінустанови, то можете подати на нього відзив, в якому зазначити, що є військовослужбовцем/вицею, та додати документи, які це підтверджують.Ветеранам війни допомога зі зверненням до суду (наприклад, складання відзиву, представництво інтересів у суді) надається безкоштовно. На підставі ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу».Військовослужбовці без статусу УБД, а також дружина або чоловік військовослужбовця/виці можуть звернутися до системи безоплатної правничої допомоги по консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів (скарг, заяв тощо), крім документів для звернення до суду. Однак якщо вони мають також статус переселенця (ВПО) або інший з передбачених ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу», то можуть отримати допомогу із зверненням до суду на підставі цього статусу.Як звернутися до системи БПД