Увага! Розпочато збір на комплекти інструментів для наших воїнів із 225 ДШБ, що допоможуть їм успішніше виконувати бойові завдання заради нашої перемоги

Нашим Захисникам на передовій необхідні інструменти для термінового ремонту техніки та іншого обладнання.
Долучаймося до підтримки наших воїнів!
Сума збору: 33 233 грн.Карти для збору
:
4314 1402 0935 9592
ПумбБанк (Оксана Зеленяк)(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)
4211 1307 0036 8931
Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)
За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua
Потім відео, фото вручення та можливо роботи Репост також допомога.
Все буде Україна!
Детальніше про сам збір:
Набір викруток YATO діелектичні 1000 V 5 шт. YT-2827 = 527 грн.https://epicentrk.ua/ua/shop/nabor-otvertok-yato-dielektricheskie-1000-v-5-sht-yt-2827.html
Набір ручного інструменту YATO 216 шт. YT-38841 = 6 279 грн.https://epicentrk.ua/ua/shop/nabor-ruchnogo-instrumenta-yato-216-sht-yt-38841.html
Ключ YATO 240 мм YT-20891 4 шт. = 1 968 грн.https://epicentrk.ua/ua/shop/kliuch-yato-240-mm-yt-20891.html
Бокорізи YATO YT-22640 3 шт = 660 грн.https://epicentrk.ua/ua/shop/bokorizy-yato-yt-22640.html
Набір інструментів DeWalt шуруповерт DCD796 та болгарка DCG405 DCK2080P2T = 23 799 грн. https://epicentrk.ua/ua/shop/nabor-instrumentov-dewalt-shurupovert-dcd796-i-bolgarka-dcg405-dck2080p2t.htmlPS.
По ходу збору будемо шукати де дешевше, змінемо сумму чи докупимо ще щось необхідне.
Також додаемо залишок з останнього збору 10 у.е. = 412 грн.Всім дякуємо!
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