ВСІ НОВИНИ:

Увага! Розпочато збір на комплекти інструментів для наших воїнів із 225 ДШБ, що допоможуть їм успішніше виконувати бойові завдання заради нашої перемоги


Нашим Захисникам на передовій необхідні інструменти для термінового ремонту техніки та іншого обладнання.



Долучаймося до підтримки наших воїнів!

Сума збору: 33 233 грн.

Карти для збору:

4314 1402 0935 9592 

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4211 1307 0036 8931 

Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)

За підсумками збору щодня на ТГ каналі «Доброго вечора, ми з Нікополя!» https://t.me/nikopoldpua

Потім відео, фото вручення та можливо роботи 
Репост також допомога.

Все буде Україна!

Детальніше про сам збір:

Набір викруток YATO діелектичні 1000 V 5 шт. YT-2827 = 527 грн.
https://epicentrk.ua/ua/shop/nabor-otvertok-yato-dielektricheskie-1000-v-5-sht-yt-2827.html

Набір ручного інструменту YATO 216 шт. YT-38841 = 6 279 грн.
https://epicentrk.ua/ua/shop/nabor-ruchnogo-instrumenta-yato-216-sht-yt-38841.html

Ключ YATO 240 мм YT-20891 4 шт. = 1 968  грн.
https://epicentrk.ua/ua/shop/kliuch-yato-240-mm-yt-20891.html

Бокорізи YATO YT-22640 3 шт = 660 грн.
https://epicentrk.ua/ua/shop/bokorizy-yato-yt-22640.html

Набір інструментів DeWalt шуруповерт DCD796 та болгарка DCG405 DCK2080P2T = 23 799 грн. 
https://epicentrk.ua/ua/shop/nabor-instrumentov-dewalt-shurupovert-dcd796-i-bolgarka-dcg405-dck2080p2t.html

PS.
По ходу збору будемо шукати де дешевше, змінемо сумму чи докупимо ще щось необхідне.
Також додаемо залишок з останнього збору 10 у.е. =  412 грн.

Всім дякуємо!

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1 комментарий

Виктор Артеменко Сегодня, 09:34
Продовжуємо збір на на комплекти інструментів для наших воїнів із 225 ДШБ

Сума збору: = 33 233 грн.

Станом на зараз зібрано: = 812 грн.

Залишилось зібрати: = 32 421 грн.


Карти для збору:

4314 1402 0935 9592

ПумбБанк (Оксана Зеленяк)
(для юросіб - є у реєстрі волонтерів у податковій)

4211 1307 0036 8931

Credit Dnipro (Оксана Зеленяк)

Детальніше про сам збір:
https://t.me/nikopoldpua/30690
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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