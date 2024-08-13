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І щоб там не кричали на «болотах», ми скажемо: «Нравіца, не нравіца – Україна разширяєца»


І щоб там не кричали на «болотах», ми скажемо: «Нравіца, не нравіца – Україна разширяєца». Тому не зволікай, приєднуйся до справжніх профі зі знищення окупантів і змінюй картину війни своїми бойовими результатами!
Ставши частиною наймолодшого та найсучаснішого підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ – полку «Рейнджер», ти матимеш:
- посаду за фахом та навичками;
- підготовку в країнах партнерів;
- повне забезпечення речовим майном та зосабами індивідуального захисту;
- своєчасну ротацію, не більше 3-х місяців у зоні ведення бойових дій;
- гідне грошове забезпечення.
Цікаво? Приходь та подай заявку у рекрутинговому офісі: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 2. Або телефонуй: 093-374-70-33

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